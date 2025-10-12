Polska – Litwa: Ważny gol Roberta Lewandowskiego! Tak dał nam zwycięstwo

Reprezentacja Polski rozegra w niedzielę, 12 października mecz z Litwą w Kownie

W pierwszym meczu eliminacji z Litwą Biało-czerwoni wygrali 1:0

Jedyną bramkę dla Polski zdobył kapitan kadry Robert Lewandowski

Polska – Litwa: Tak Lewandowski uratował naszą kadrę

Sześć zwycięstw, cztery remisy i dwie porażki to bilans dotychczasowych 12 spotkań piłkarskiej reprezentacji Polski z Litwą, która będzie w niedzielę jej kolejnym rywalem w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Mecz rozegrany zostanie w Kownie, skąd biało-czerwoni nie mają dobrych wspomnień.

Będzie to druga potyczka obu zespołów o punkty – w marcu w Warszawie, na początek kwalifikacji, biało-czerwoni wygrali 1:0 po golu w końcówce Roberta Lewandowskiego.

Polska – Litwa: Historia meczów

Historia futbolowych kontaktów drużyn narodowych obu krajów rozpoczęła się ponad 32 lata temu. Rozegrany 31 marca 1993 roku w Brzeszczach mecz zakończył się remisem 1:1. Także 10 kolejnych spotkań miało charakter towarzyski. Litwini byli stałym partnerem sprawdzającym formę drużyny prowadzonej przez trenera Adama Nawałkę przed wielkimi turniejami – tak było w 2016 i 2018 roku, choć wyniki tych meczów nie znalazły później odzwierciedlenia w osiągnięciach w imprezach mistrzowskich.

W Kownie, jak będzie w niedzielę, obie jedenastki zmierzyły się już w marcu 2011 roku. Tamten pojedynek nie zapisał się pozytywnie w historii polskiego futbolu – gospodarze wygrali 2:0, odnosząc jedno z dwóch zwycięstw we wzajemnych kontaktach.

Litwa – Polska: Ogromna stawka meczu w Kownie. O tym nikt nie mówi!

Jeszcze gorzej było poza boiskiem. Wskutek burd, do jakich doszło przed meczem i w jego trakcie, zatrzymanych zostało ponad 60 Polaków. Ośmiu z nich postawiono zarzuty z kodeksu administracyjnego i karnego. Polscy pseudokibice zniszczyli ponad 250 plastikowych krzesełek, metalowe ogrodzenia, bramy i stoisko handlowe, a nawet część betonowej trybuny.

Wokół obiektu stoczyli regularną bitwę z litewskimi służbami ochrony, a także między sobą – były to zwaśnione grupy z różnych klubów. Policja, by zaprowadzić porządek, użyła m.in. gazu łzawiącego.