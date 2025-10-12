W Kownie trener Jan Urban wystawił ten sam skład jak podczas wrześniowych meczów. Jedną zmianą była obecność w wyjściowej jedenastce Michała Skórasia, który dobrze zaprezentował się z Nową Zelandią. Zajął miejsce Nikoli Zalewskiego, nieobecnego na tym zgrupowaniu z powodu kontuzji. Szkoleniowiec uczulał podopiecznych, że nie będzie to łatwe spotkanie.

Odpalili race w trakcie hymnu na meczu z Litwą. Zapłonęły serpentyny, porządkowi gasili butami

Animusz Litwinów na starcie w meczu w Kownie

Jako pierwsi zaatakowali Litwini, ale Fedor Cernych, znany z Ekstraklasy, zdecydował się na strzał zza pola karnego. Jednak nie była to dobra próba w wykonaniu kapitana Litwinów, bo uderzenie w dużej odległości minęło bramkę. Gospodarze zaczęli z dużym animuszem. Chcieli na początku postraszyć Biało-czerwonych, którzy odpowiedzieli dynamiczną akcją Jakuba Kamińskiego. Jednak nic z tej akcji nie wyszło, bo pomocnik Kolonii przewrócił się na polu karnym.

Taki bilans ma reprezentacja Polski z Litwą. Ta statystyka mówi wszystko o Polakach!

Sebastian Szymański strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego

Po kwadransie Polska wyszła na prowadzenie. Sebastian Szymański wykonywał rzut rożny. Pomocnik Fenerbahce dośrodkował na pole karne z taką siłą, że zaskoczył obronę Litwinów. Zakręcił futbolówką tak, że ta wpadła bezpośrednio do siatki gospodarzy! Co to była za bramka, jak to się mówi: stadiony świata! To jego szósty gol w drużynie narodowej. Zrobił to tak, jak Kazimierz Deyna w październiku 1977 roku w starciu z Portugalią w Chorzowie. Niebawem Szymański popisał się kapitalnym podaniem. Zagrał do Kamińskiego, który uciekł obrońcom. Wpadł na pole karne, ale wypuścił sobie piłkę za bardzo do boku, w dodatku poślizgnął się i szansa przepadła.

Problemy TVP z meczem Litwa - Polska! "Obca ingerencja". Ważny komunikat

Litwa robiła dużo zamieszania, ale konsekwencji nie było

Polacy atakowali i za moment bramkarza Litwinów zatrudnił Piotr Zieliński. Po chwili na polu karnym przewrócił się Skóraś, ale sędzia uznał, że nie było faulu ze strony defensora gospodarzy. W pierwszych trzydziestu minutach Litwini raz sprawdzili czujność Łukasza Skorupskiego, ale ten spisał się bez zarzutu. Jednak później to właśnie litewski zespół cały czas starał się robić dużo zamieszania, ale na szczęście bez konsekwencji pod naszą bramką. Choć było trochę niepewności z naszej strony.

Robert Lewandowski na to zwrócił uwagę w meczu z Litwą. Jan Urban dorzucił kolejny aspekt, celnie?

Bartosz Slisz z żółtą kartką, wypadł na Holandię

Za to w końcówce Bartosz Slisz został ukarany żółtą kartką, a to będzie miało swoje konsekwencje, bo pomocnik Atlanty będzie pauzował w kolejnym starciu z Holandią w listopadzie. W doliczonym czasie pięknie uderzył z lewej nogi Matty Cash, ale bramkarz zdołał odbić to uderzenie. - Trochę nas ta bramka uspokoiła, chyba zbyt szybko. Mam nadzieję, że wyjdziemy po przerwie z większym głodem - powiedział Robert Podoliński w TVP Sport.

Historyczny gol reprezentacji Polski w meczu z Litwą. Trudno w to uwierzyć, mocna statystyka

Aktywny początek Polaków po przerwie

Na początku drugiej połowy Piotr Zieliński dobrze dograł na pole karne z rzutu rożnego. Lewandowski oddał strzał, ale obok słupka. Za moment Kamiński znalazł się przed bramkarzem Litwinów, ale trafił w niego. Tyle że nawet, gdyby padł gol, to i tak sędzia nie uznałby go, bo "Kamyk" był na spalonym. Niebezpieczeństwo gospodarzom groziło ze strony Jakuba Kiwiora, który próbował zaskoczyć bramkarza technicznym strzałem. Skończył się rzutem rożnym. Polacy atakowali i groźnym strzałem wykazał się Kamiński, ale golkiper odbił piłkę.

El. MŚ 2026: Kiedy kolejny mecz Polski? Z kim zagrają Polacy? Terminarz

Sebastian Szymański z asystą, Robert Lewandowski z golem

Po godzinie gry świetnie Biało-czerwoni zagrali po lewej stronie. Szymański wrzucił idealnie na pole karne, a Robert Lewandowski uderzeniem piłki głową podwyższył prowadzenie. To piąty gol kapitana przeciwko Litwinom, trzeci w eliminacjach i numer 87 w historii występów w drużynie narodowej. Polacy mieli apetyt na kolejne trafienia. Cash strzelił w bramkarza, a Przemysław Wiśniewski obok bramki. Po chwili obrońca kadry za faul na rywalu został upomniany żółtą kartką. Podobnie, jak Slisza, ominie go spotkanie z Holandią. W doliczonym czasie Lewandowski podszedł do rzutu wolnego. Jednak uderzenie lidera polskiego zespołu było niezbyt precyzyjne i nie zagroził nim Litwinom.

Litwa - Polska: Gol Roberta Lewandowskiego. Zobacz kapitalne trafienie [WIDEO]

Polska wiceliderem grupy, baraż o mundial coraz bliżej

To był trzynasty mecz Polski z Litwą. Trzynastka przyniosła nam szczęście. Liderem naszej grupy jest Holandia, która ma 16 pkt. Polska jest druga z dorobkiem 13 punktów. To ważne w kontekście rywalizacji o awans do baraży o mundial. Trzecie miejsce zajmuje Finlandia, która uzbierała 10 punktów. Litwa ma 3 punkty, a Malta dwa oczka. To czwarty mecz pod wodzą Jana Urbana i trzecia wygrana.

Skandaliczny transparent uderzył w Donalda Tuska. Kibice nie mieli litości na meczu Litwa - Polska

Litwa – Polska 0:2

Bramki:

0:1 Szymański 15. min, 0:2 Lewandowski 64. min

Żółte kartki:

Slivka, Girdvainis - Slisz, Wiśniewski

Sędziował: Ondrej Berka (Czechy).

Litwa - Polska: Dramatyczne sceny na trybunach! Walczyli o życie kibica, a piłkarze grali dalej

Litwa: Svedkauskas - Sirvys, Armalas, Girdvainis (85, Paulauskas), Tutyskinas - Golubickas (66, Kalinauskas), Sirgedas (66, Vorobjovas), Gineitis, Lasickas - Cernych (73, Jankauskas), Slivka (85. Petkevicius)

Polska: Skorupski - Wiśniewski (83, Ziółkowski), Bednarek, Kiwior - Cash (90, Wszołek), Slisz (90, Kapustka), Zieliński, Skóraś, Szymański (83, Świderski) - Lewandowski, Kamiński (90. Grosicki)

Dramat Ewy Pajor! Poważna kontuzja kolana i łzy rozpaczy, wyglądało to strasznie!

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy reprezentacja Polski awansuje na mistrzostwa świata? Tak! Nie...

Jan Urban nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Komentarz SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋 🤯Sebastian Szymański bezpośrednio z rzutu rożnego 😍 Coś pięknego!🔴 📲 OGLĄDAJ #LTUPOL ▶️ https://t.co/PU77AfIcMU pic.twitter.com/yLLPiHbOWm— TVP SPORT (@sport_tvppl) October 12, 2025