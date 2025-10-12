Dramat Ewy Pajor! Poważna kontuzja kolana i łzy rozpaczy, wyglądało to strasznie!

Ewa Pajor opuściła boisko ze łzami w oczach w 70. minucie meczu z Atlético Madryt.

Polka doznała kontuzji prawego kolana, a pierwsze diagnozy są złe.

W poniedziałek w Barcelonie przeprowadzony zostanie rezonans magnetyczny.

Hiszpańskie media biją na alarm po fatalnie wyglądającej kontuzji, której doznała Ewą Pajor. Polska napastniczka opuściła murawę Ciudad Deportiva w Alcalá de Henares ze łzami w oczach po niefortunnym starciu z rywalką w polu karnym Atletico Madryt. W 70. minucie meczu przy wyniku 4:0 dla Barcy (Polka strzeliła jedną z bramek), upadła na murawę. Na powtórkach widać wyraźnie, że jej prawe kolano wygięło się nienaturalnie i mogły zostać uszkodzone więzadła. Jak ustalił „Mundo Deportivo”, pierwsze badania Ewy Pajor nie napawają optymizmem. Złe przeczucia ma zarówno sama zawodniczka, jak i lekarze. W poniedziałek zostanie przeprowadzony rezonans.

Na wideo z tego zdarzenia widać wyraźnie, że Ewa Pajor podczas walki o piłkę z brazylijską obrończynią Lauren Leal źle postawiła nogę. Korki Polki utknęły w murawie, co spowodowało dziwne skręcenie kolana. Od pierwszego momentu zawodniczka pokazywała, że bardzo cierpi. Niepokój przeniósł się na ławkę trenerską Pere Romeu. Kilka koleżanek z drużyny chciało obejrzeć powtórkę sytuacji na tablecie, gdy Pajor - wyraźnie kulejąc - opuszczała boisko ze łzami w oczach. Badania ostatecznie określą zakres urazu, ale obrazy nie wróżą nic dobrego dla polskiej gwiazdy, która rozpoczęła sezon w znakomitej formie, strzelając pięć goli w pierwszych sześciu kolejkach ligi oraz dwa w debiucie w Lidze Mistrzyń przeciwko Bayernowi Monachium (7:1).

Poniżej wideo z sytuacją, w której Ewa Pajor doznała kontuzji kolana.

Minuto 70 se retira Pajor tras lesionarse en esta jugada. Entra en su lugar Kika. Ánimo Pajor ❤️‍🩹 @aPartidoUnico 0-4 pic.twitter.com/iVirbWlYrI— yoa  (@yoacc) October 12, 2025