Jan Urban szczerze o Robercie Lewandowskim. Tak zmienił go transfer do Barcelony

Jan Urban ocenił, że transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony zmienił go nie tylko piłkarsko, ale też jako człowieka.

Selekcjoner podkreśla, że Lewandowski jest dziś bardziej otwarty, częściej się uśmiecha i żyje „po hiszpańsku”, z większym luzem.

Urban uważa, że ostatnie lata w Barcelonie pozwoliły kapitanowi kadry odetchnąć po presji, jaką odczuwał w Bayernie.

Robert Lewandowski się zmienił? Jan Urban szczerze

Jan Urban szykuje kadrę do decydującej walki o mundial i podkreśla, że dla Roberta Lewandowskiego może to być ostatni turniej tej rangi. Napastnik Barcelony wciąż imponuje formą, a jego znaczenie dla reprezentacji pozostaje niepodważalne. W rozmowie z portalem Meczyki.pl selekcjoner przyznał, że pobyt w Hiszpanii zmienił Lewandowskiego także jako człowieka — dodał mu luzu, otwartości i zupełnie nowej energii.

Selekcjoner podkreślił, że zmiana otoczenia i nowy styl życia odbiły się pozytywnie na Lewandowskim. – Charakter Roberta Lewandowskiego po trzech latach gry w Hiszpanii zmienił się. Jest częściej uśmiechnięty, podchodzi do życia z większą otwartością niż charakter niemiecki. Inny ślad zostawia gra na zawodniku w Niemczech, Anglii czy Hiszpanii – powiedział selekcjoner w rozmowie z Meczyki.pl.

Trener zaznaczył, że Lewandowski w Barcelonie funkcjonuje w zupełnie innym świecie – lżejszym, bardziej nastawionym na relacje i radość z piłki. To właśnie tam kapitan reprezentacji miał „oddychać pełną piersią” po latach gry w Bayernie Monachium, gdzie presja wyników była niemal nieustanna.

Urban nie ma wątpliwości, że ta zmiana może być kluczowa przed decydującymi meczami o mundial. Lewandowski, jego zdaniem, jest dziś bardziej świadomy, spokojny i gotowy, by poprowadzić kadrę w najważniejszych momentach.

Statystyki Lewandowskiego w Barcelonie

Od przejścia do FC Barcelony w 2022 roku Robert Lewandowski rozegrał dla katalońskiego klubu już 161 meczów, zdobywając 109 bramek. Jego skuteczność od początku była imponująca – w debiutanckim sezonie 2022/23 zanotował 33 gole w 46 spotkaniach, zostając królem strzelców La Liga. W kolejnym roku trafił 26 razy w 49 meczach, a kampania 2024/25 przyniosła mu jedną z najlepszych średnich bramkowych w karierze, oscylującą wokół 0,7 gola na spotkanie. W samej lidze hiszpańskiej zanotował wówczas 27 trafień w 34 występach, potwierdzając, że nawet po trzydziestce pozostaje jednym z najskuteczniejszych napastników Europy.