Ależ zwrot w sprawie Lewandowskiego! Hiszpanie grzmią: „Mistrz w udowadnianiu, że krytycy się mylą ”

Lewandowski zapisał się w historii Barcelony! Zostanie na dłużej?

Robert Lewandowski ma za sobą świetny okres. Polski napastnik ustrzelił hat-tricka w meczu z Celtą Vigo w ostatnim meczu Barcelony przed zgrupowaniem reprezentacyjnym. W barwach kadry narodowej Lewandowski także zdobył bramkę – przeciwko Malcie, otwierając wynik w pierwszej połowie. Po powrocie ze zgrupowania tylko potwierdził, w jak dobrej jest formie, otwierając wynik wygranego 4:0 meczu z Athletikiem Bilbao. Ten meczy był jednak wyjątkowy z wielu powodów.

Robert Lewandowski przeszedł do historii Barcelony. Po meczu z Athletic Bilbao zabrał wyjątkową pamiątkę

Otóż starcie z Athletikiem było pierwszym meczem Barcelony na zmodernizowanym Camp Nou! Lewandowski przeszedł więc do historii z kilku powodów – został pierwszym kapitanem Barcelony, który wyprowadził drużynę na „nowy” obiekt, a do tego został pierwszym strzelcem bramki! Z tego powodu zabrał ze sobą piłkę z tego meczu, choć taka praktyka dotyczy głównie meczów, w których zawodnik zdobył hat-tricka. W rozmowie z Eleven Sports Lewandowski podkreślił jednak, że zdaje sobie sprawę jak ważne były to wydarzenia i dlatego zdecydował się na zabranie takiej pamiątki.

Barcelona rozbiła Athletic Bilbao! Robert Lewandowski z golem, dublet Ferrana Torresa

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!"

Ostatnie dobre wyniki Lewandowskiego sprawiły, że w hiszpańskich mediach wróciła dyskusja na temat przyszłości polskiego napastnika. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że wszystko zmierza do rozstania zawodnika i klubu latem, po tym, jak wygaśnie jego kontrakt. Teraz „Marca” nawołuje, by nie spieszyć się ze skreślaniem Lewandowskiego. Zauważono, że w trakcie przerwy reprezentacyjnej wiele mówiło się o możliwym następcy polskiego napastnika. – Z Lewandowskim lepiej się nie spieszyć, bo to mistrz. Mistrz w udowadnianiu, że krytycy się mylą. Ba, sam fakt szukania następcy po tym, jak zdobył trzy gole z Celtą, było dziwne, ale takie rzeczy zdarzają się w Barcelonie – wytyka „Marca”.

Robert Lewandowski show! Tak Polak strzelił pięknego gola z Athletic Bilbao [WIDEO]

– Mimo że ma już 37 lat na karku to pozostaje pewniakiem. Tylko spójrzcie na jego średnią bramek. Zdobywa je co 65 minut. Widząc formę Polaka, warto poważnie zastanowić się nad zatrzymaniem go na kolejny sezon. Każdy, kto chce go wycofać, powinien poczekać – dodają dziennikarze „Marki”. Odnieśli się oni również bezpośrednio do jego występu przeciwko drużynie z Bilbao, oceniając, że zdobył bramkę w „genialnym stylu”.

Legenda LaLiga nie ma wątpliwości w temacie Roberta Lewandowskiego. Wskazuje, czego potrzebuje Barcelona [ROZMOWA SE]