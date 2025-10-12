Problemy TVP z meczem Litwa - Polska! "Obca ingerencja". Ważny komunikat

Mecz Litwa - Polska to szóste spotkanie Biało-Czerwonych w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata, które zostaną rozegrane w USA, Kanadzie i Meksyku. Piłkarze Jana Urbana już dzisiaj mogą tak naprawdę zapewnić sobie 2. miejsce, które daje prawo gry w barażach o mundial. Wystarczy wygrana w Kownie, do której przybliża ich gol Sebastiana Szymańskiego z 15. minuty. Polacy świetnie rozpoczęli mecz z Litwą, a kibice na szczęście mogli zobaczyć najważniejszy moment pierwszej połowy bez zakłóceń, których obawiała się TVP.

Litwa – Polska NA ŻYWO. Arcyważny mecz w Kownie. Brutalny początek [WYNIK, SKŁADY]

"Obca ingerencja". TVP o problemach z transmisją meczu Litwa - Polska

"Operator satelitarny Eutelsat informuje o obcej ingerencji w łącza satelitarne, za pośrednictwem których ma być transmitowany mecz Litwa – Polska. W związku z tym mogą wystąpić zakłócenia lub przerwy w transmisji. Trwają działania mające na celu zabezpieczenie transmisji" - taki komunikat pojawił się na profilu TVP Info tuż przed rozpoczęciem meczu.

- Od dwóch godzin się z tym mierzymy. Zwiększyliśmy moc naszego sygnału - przekazał "Przeglądowi Sportowemu Onet" Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.

Zakazali jej reprezentować Polskę na mistrzostwach. Wielka afera z Agatą Załęcką

Wysiłki TVP się opłaciły. Transmisja z meczu w pierwszej połowie była stabilna i kibice bez zakłóceń mogli śledzić poczynania Biało-Czerwonych. Wierzymy, że podobnie będzie po przerwie, aż do końca meczu. Gdyby było inaczej, zapraszamy do śledzenia relacji na żywo "Super Expressu"! Wystarczy kliknąć TUTAJ. Po 45 minutach Polska prowadzi z Litwą 1:0 po golu Szymańskiego bezpośrednio z rzutu rożnego.