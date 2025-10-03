Zakazali jej reprezentować Polskę na mistrzostwach. Wielka afera z Agatą Załęcką

Agata Załęcka - znana aktorka, a prywatnie ukochana dyrektora TVP Sport, Jakuba Kwiatkowskiego - to także uznana polska freediverka. W maju tego roku po raz kolejny pobiła rekord Polski we freedivingu. Najważniejszym startem miały być dla niej mistrzostwa świata AIDA na Cyprze. Te zakończyły się jednak głośnym skandalem, o którym dowiedzieliśmy się po wpisie Załęckiej w mediach społecznościowych.

Nie pozwolili Załęckiej reprezentować Polski na MŚ

"Dlaczego nagle przerwałam swój udział w Mistrzostwach Świata AIDA? To miał być najważniejszy start mojego sezonu. Byłam gotowa, skupiona i przygotowana. Dwa dni przed startem, trenując już od dwóch tygodni na miejscu, na Cyprze, widniejąc na liście startowej, przeczytałam słowa w mailu, w które nie mogłam uwierzyć... nie reprezentuję Polski na tych zawodach...

Otrzymałam tę dziwną informację mailem, nie w czerwcu, nie w lipcu, nie w sierpniu, tylko na dwa dni przed moim startem... 21 września. Zamarłam. Jakby ktoś jednym zdaniem wykasował miesiące pracy, marzeń i wiary" - opisała niespodziewaną sytuację Załęcka.

Zamiast reprezentować Polskę, mogła wystartować jedynie prywatnie i opuściła MŚ tydzień przed zakończeniem. Pod swoim wpisem aktorka zebrała liczne głosy wsparcia, ale nie tylko. Na oficjalne wyjaśnienia zdecydował się Marcin Rutkowski ze Stowarzyszenia Freediving Poland.

Spóźniła się z formalnościami?

"Zgodnie z §2 punkt 14: Osoby, które uzyskały oficjalną nominację w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia muszą przesłać do zarządu SFP (drogą elektroniczną w postaci skanu/zdjęcia) podpisane deklaracje potwierdzające ich udział w zawodach (wzór deklaracji w załączeniu) w przewidzianym przez SFP oraz organizatora czasie zgłosili chęć udziału w zawodach, wystartowali w określonych dyscyplinach oraz którzy uzyskali jeden z czterech najlepszych wyników w danej dyscyplinie.

Warunek wskazany w §2 pkt 14 regulaminu nie został spełniony przez Panią Agatę Załęcką, mimo, iż Zarząd SFP uznał prośbę zawodniczki o przedłużenie terminu złożenia deklaracji do dnia 31.05.2025 roku, wykluczyło to możliwość przyznania zawodniczce dofinansowania startów" - napisał prezes stowarzyszenia odpowiedzialnego za freediving w Polsce.

Z tym nie zgadza się jednak zawodniczka, która przedstawiła swoją perspektywę.

"Na moją prośbę o dopytanie AIDA International, czy nie ma już na pewno możliwości dopisania mnie do Kadry, poprosił mnie [Marcin Rutkowski] o kontakt z AIDA i dodanie go do DW, a następnie sam korespondował z AIDA w sprawie mojego dopisania do listy zawodników oraz potwierdzenia, że dołączam do kadry. Organizator Mistrzostw Świata nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń i potwierdził moją obecność w kadrze mimo niewielkiego opóźnienia. AIDA International nigdy nie została poinformowana, że jestem zawodniczką prywatną" - odpowiedziała Załęcka.

43-latka miała od lipca do września wielokrotnie dopytywać, czy z jej startem wszystko się zgadza. Nie otrzymała żadnej informacji o braku dofinansowania i możliwości reprezentowania Polski. 7 września ogłosiła nawet, że będzie reprezentować kraj, a SFP nie prostowało tej informacji. Dopiero dwa dni przed startem na MŚ poinformowano ją o całej sytuacji.