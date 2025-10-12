Reprezentacja Polski odniosła ważne zwycięstwo 2:0 nad Litwą w eliminacjach mistrzostw świata, umacniając swoją pozycję w tabeli.

Sebastian Szymański był bohaterem meczu, zdobywając gola bezpośrednio z rzutu rożnego i asystując przy trafieniu Roberta Lewandowskiego.

Szymański podkreślał znaczenie pracy Lewandowskiego dla zespołu i ocenił występ kadry na "10 na 10".

Reprezentacja Polski odniosła cenne zwycięstwo na trudnym terenie w Wilnie, pokonując Litwę 2:0 w ramach eliminacji mistrzostw świata. Biało-czerwoni dzięki trzem punktom umocnili się na drugim miejscu w tabeli, które gwarantuje grę w barażach. Ojcem tego sukcesu był bez wątpienia Sebastian Szymański, który najpierw wprawił w osłupienie kibiców i rywali strzelając gola bezpośrednio z rzutu rożnego, a po przerwie idealnie obsłużył kapitana drużyny - Roberta Lewandowskiego.

Po kwadransie do piłki ustawionej w narożniku boiska podszedł Sebastian Szymański. Pomocnik polskiej kadry posłał precyzyjne, mocno podkręcone dośrodkowanie, po którym piłka, wpadła bezpośrednio do siatki. Czy to było zamierzone? Piłkarz w rozmowie z TVP Sport nie pozostawił wątpliwości.

- Takie piłki nie są łatwe, szczególnie gdy blisko bramki znajduje się wiele osób. To było ćwiczone, tak chcieliśmy zagrać, może niebezpośrednio do bramki, ale fajnie, że wpadło. Fajnie, że zdobyliśmy z tego fragmentu gry bramkę i na pewno się cieszymy. Rogal Deyny jest u mnie wyćwiczony - wyznał i od razu poprawił się: - Ale nie można powiedzieć, że to jest wyćwiczone. Gdzieś tam ten cały fragment był przygotowany. Wiedzieliśmy, że jak podejdziemy większą ilością zawodników do bramkarza, to może tak się wydarzyć - wyjaśnił bohater spotkania.

Współpraca z Lewandowskim kluczem do sukcesu. "Większość tego nie widzi"

Wynik meczu ustalił Robert Lewandowski, który wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie... Sebastiana Szymańskiego. Pomocnik Fenerbahce w pomeczowej wypowiedzi dla TVP Sport podkreślił, jak ważną, często niewidoczną pracę wykonuje dla zespołu kapitan reprezentacji, tworząc przestrzeń dla innych zawodników.

- Na pewno większość osób nie widzi tego, jak Robert pracuje dla drużyny. Właśnie takimi ruchami, że bierze ze sobą jednego czy dwóch obrońców, gdzie tworzy się miejsce. Jakub Kamiński z kolei fajnie atakuje te przestrzenie i parę razy mogliśmy zdobyć z tego bramkę. Nie udało się, ale na pewno to będzie się pojawiać częściej w naszej grze, bo tak chcemy grać. Chcemy grać do przodu i myślę, że część tego, jak chcemy grać była widoczna - analizował Szymański.

Perfekcyjny występ? Szymański nie ma wątpliwości

Był to bez wątpienia jeden z najlepszych występów w narodowych barwach. Gol i asysta w tak ważnym meczu potwierdzają jego klasę. Jak sam ocenił to spotkanie? Jego odpowiedź była krótka i jednoznaczna, świadcząca o ogromnej satysfakcji z wykonanego zadania.

- Ocena? 10 na 10. Zwycięstwo, trzy punkty i to, co jest najważniejsze. Myślę, że gra była fajna pewnymi momentami. Są momenty, gdzie ta gra nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, ale to w każdym meczu na pewno będzie się zdarzało. A trzy punkty są najważniejsze i fajnie, że wracamy do domu szczęśliwi - podsumował Szymański.

