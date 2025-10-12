Polska odnosi kluczowe zwycięstwo 2:0 nad Litwą, umacniając swoją pozycję w eliminacjach do mundialu.

Sebastian Szymański bohaterem meczu, zdobywając gola bezpośrednio z rzutu rożnego i asystując przy trafieniu Lewandowskiego.

Eksperci chwalą polską defensywę i pełną kontrolę nad meczem, pomimo braku "fajerwerków".

Plan wykonany w stu procentach. Reprezentacja Polski odniosła niezwykle cenne zwycięstwo w Kownie, pokonując Litwę 2:0 i robiąc kolejny krok w kierunku awansu na mundial. Biało-czerwoni od początku do końca kontrolowali przebieg spotkania, a ich wyższość nie podlegała dyskusji.

Szymański skradł show! Gol z rożnego i asysta

Bohaterem wieczoru został Sebastian Szymański, który popisał się trafieniem stadiony świata. Pomocnik polskiej kadry podszedł do rzutu rożnego i posłał piłkę bezpośrednio do siatki, kompletnie zaskakując litewskiego bramkarza.

To jednak nie był koniec jego popisu. Później Szymański ponownie błysnął, tym razem w roli asystenta. Precyzyjnie dograł piłkę w pole karne, gdzie czekał już Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry dopełnił formalności, podwyższając prowadzenie na 2:0 i ustalając wynik meczu.

Ekspert ocenia Polaków. "Skorupski mógłby występować w kurtce"

Występ biało-czerwonych w pomeczowym studiu TVP Sport ocenił Robert Podoliński. Ekspert był pod wrażeniem gry defensywnej Polaków, którzy praktycznie nie pozwolili rywalom na stworzenie zagrożenia pod bramką Łukasza Skorupskiego.

– Zastanawia nas przede wszystkim to, że Łukasz Skorupski dzisiaj spokojnie mógłby występować w kurtce. Za tak niewiele pozwoliliśmy rywalowi. Przypomnę tylko, że nasze obawy wynikały z tego, że chociażby przeciwko Finom, przeciwko Holendrom, Litwini byli w stanie oddać trzy, cztery, czasem pięć strzałów na bramkę. Pozwoliliśmy im tylko na jeden strzał – analizował Podoliński.

Ekspert podkreślił, że choć nie był to porywający mecz, to liczyła się pełna kontrola i pewne zwycięstwo.

– To był mecz, który kontrolowaliśmy, ale bez fajerwerku. Natomiast wygraliśmy bardzo pewnie z rywalem, który nie przegrywa więcej niż jedną bramką zwykle. I to naprawdę z mocnymi zespołami – dodał.

Robert Podoliński: Ogromne słowa uznania dla Sebastiana Szymańskiego

Najwięcej pochwał zebrał oczywiście Sebastian Szymański. Robert Podoliński nie wahał się wystawić mu najwyższej noty.

– Ogromne słowa uznania. Jego gra to jest tak przyjemna niespodzianka po tym, co widzieliśmy z Nową Zelandią, że ja dzisiaj Sebastianowi oceniam dziesięć na dziesięć.

Dzięki zwycięstwu Polacy umocnili się na drugim miejscu w tabeli grupy eliminacyjnej, co znacząco przybliża ich do zapewnienia sobie miejsca w barażach o awans na mistrzostwa świata.

