Oceny piłkarzy po meczu z Litwą. W Kownie rządził Sebastian Szymański, Lewandowski nie zawiódł

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-10-12 22:25

To miał być mecz, który trzeba było wygrać niezależnie od okoliczności. Te okoliczności nie były jednak takie złe. Reprezentacja Polski suchą stopą przeszła przez rywalizację z Litwą, wygrywając 2:0. Na boisku w Kownie najlepszy był Sebastian Szymański, swoje zrobił Robert Lewandowski. Zgodnie z tradycją oceniamy kadrowiczów, w klasycznej już dla nas, skali 1-10. Wyjściowa to "piątka".

Lewandowski Szymański

i

Autor: PAPARA17/Super Express

Łukasz Skorupski – 5

Jedna prosta interwencja. Poza tym nic nie miał do roboty. I dobrze. Więc zostaje "piątka", bo był na boisku i w zasadzie tyle.

Przemysław Wiśniewski – 6

Mógł strzelić gola w drugiej połowie, wtedy ocena byłaby wyższa. Spokojny dzień w biurze.

Jan Bednarek – 6

Również solidny, kilka razy mógł wybić piłkę lepiej, ale to czepianie się totalnych detali. 

Jakub Kiwior – 6,5

Najsolidniejszy z tercetu stoperów.

Matty Cash – 5,5

Jeden strzał celny, niewiele tej gry do przodu.

Bartosz Slisz – 6

Trzymał środek, nie tracił piłek. Zabezpieczał Piotra Zielińskiego.

Piotr Zieliński – 5

O dziwo słabszy niż w meczu z Nową Zelandią

Michał Skóraś – 5,5

Bardzo aktywny, ale litewscy obrońcy często potrafili go zatrzymać. Zadziwiająco często.

Sebastian Szymański – 7,5

Gol z rzutu rożnego. Potem piłka wystawiona na tacy Robertowi Lewandowskiemu, co dało gola na 2:0. Poza tym wspaniałe podanie do Jakuba Kamińskiego

Jakub Kamiński – 5

Zmarnowana "setka" (wiemy, wiemy, był spalony). Kuba trochę bez tej odpowiedniej energii, którą pokochali kibice Kolonii.

Robert Lewandowski – 7

Napastnika rozlicza się z goli, pressingu na rywalu, walki o piłkę z obrońcami. Lewandowski w pełnym pakiecie, wykorzystał słabości defensywy słabej drużyny.

Rezerwowi?

Na murawie pojawił się Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka, Karol Świderski, Jan Ziółkowski i Kamil Grosicki, ale grali za krótko, by ich ocenić. 

