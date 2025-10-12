Oceny piłkarzy po meczu z Litwą. W Kownie rządził Sebastian Szymański, Lewandowski nie zawiódł

Łukasz Skorupski – 5
Jedna prosta interwencja. Poza tym nic nie miał do roboty. I dobrze. Więc zostaje "piątka", bo był na boisku i w zasadzie tyle.
Przemysław Wiśniewski – 6
Mógł strzelić gola w drugiej połowie, wtedy ocena byłaby wyższa. Spokojny dzień w biurze.
Jan Bednarek – 6
Również solidny, kilka razy mógł wybić piłkę lepiej, ale to czepianie się totalnych detali.
Jakub Kiwior – 6,5
Najsolidniejszy z tercetu stoperów.
Matty Cash – 5,5
Jeden strzał celny, niewiele tej gry do przodu.
Bartosz Slisz – 6
Trzymał środek, nie tracił piłek. Zabezpieczał Piotra Zielińskiego.
Piotr Zieliński – 5
O dziwo słabszy niż w meczu z Nową Zelandią
Michał Skóraś – 5,5
Bardzo aktywny, ale litewscy obrońcy często potrafili go zatrzymać. Zadziwiająco często.
Sebastian Szymański – 7,5
Gol z rzutu rożnego. Potem piłka wystawiona na tacy Robertowi Lewandowskiemu, co dało gola na 2:0. Poza tym wspaniałe podanie do Jakuba Kamińskiego
Jakub Kamiński – 5
Zmarnowana "setka" (wiemy, wiemy, był spalony). Kuba trochę bez tej odpowiedniej energii, którą pokochali kibice Kolonii.
Robert Lewandowski – 7
Napastnika rozlicza się z goli, pressingu na rywalu, walki o piłkę z obrońcami. Lewandowski w pełnym pakiecie, wykorzystał słabości defensywy słabej drużyny.
Rezerwowi?
Na murawie pojawił się Paweł Wszołek, Bartosz Kapustka, Karol Świderski, Jan Ziółkowski i Kamil Grosicki, ale grali za krótko, by ich ocenić.