Mundial 2026 – kiedy i gdzie odbędzie się turniej?
Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w Ameryce Północnej i potrwają od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku. Gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk, które jako współorganizatorzy mają zapewnione miejsce w turnieju bez konieczności udziału w eliminacjach.
Jakie drużyny mogą zagrać?
- Europa (UEFA) wystawi aż 16 drużyn,
- Azja (AFC) – 8 reprezentacji oraz jedną w barażach,
- Afryka (CAF) – 9 zespołów plus ewentualnie jeden z baraży,
- Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby (CONCACAF) – 3 bezpośrednie kwalifikacje (oprócz gospodarzy) i 2 miejsca barażowe,
- Ameryka Południowa (CONMEBOL) – 6 drużyn z bezpośrednim awansem oraz jedną w barażach.
Historyczne awanse i nowe twarze mundialu
Czerwiec przyniósł historyczne rozstrzygnięcia – Uzbekistan i Jordania po raz pierwszy w historii zapewniły sobie udział w mistrzostwach świata.
We wrześniu grono uczestników z Ameryki Południowej powiększyły Kolumbia, Urugwaj i Paragwaj – ci ostatni wrócą na mundial po 16 latach przerwy (ostatni występ w 2010 roku).
Z kolei w Afryce przepustki wywalczyły Maroko i Tunezja, a w październiku dołączyły do nich: Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Senegal. Z Europy awans zapewnili sobie Anglicy, ze strefy azjatyckiej awans uzyskały Katar i Arabia Saudyjska.
Kto już awansował na mundial? (stan: październik 2025)
- Gospodarze: USA, Meksyk, Kanada
- Europa: Anglia
- Azja: Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd., Uzbekistan, Australia, Katar, Arabia Saudyjska
- Afryka: Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal;
- Oceania: Nowa Zelandia;
- Ameryka Południowa: Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj