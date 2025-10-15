Mundial 2026 – kiedy i gdzie odbędzie się turniej?

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w Ameryce Północnej i potrwają od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku. Gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk, które jako współorganizatorzy mają zapewnione miejsce w turnieju bez konieczności udziału w eliminacjach.

Jakie drużyny mogą zagrać?

Europa (UEFA) wystawi aż 16 drużyn,

Azja (AFC) – 8 reprezentacji oraz jedną w barażach,

Afryka (CAF) – 9 zespołów plus ewentualnie jeden z baraży,

Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby (CONCACAF) – 3 bezpośrednie kwalifikacje (oprócz gospodarzy) i 2 miejsca barażowe,

Ameryka Południowa (CONMEBOL) – 6 drużyn z bezpośrednim awansem oraz jedną w barażach.

Historyczne awanse i nowe twarze mundialu

Czerwiec przyniósł historyczne rozstrzygnięcia – Uzbekistan i Jordania po raz pierwszy w historii zapewniły sobie udział w mistrzostwach świata.

We wrześniu grono uczestników z Ameryki Południowej powiększyły Kolumbia, Urugwaj i Paragwaj – ci ostatni wrócą na mundial po 16 latach przerwy (ostatni występ w 2010 roku).

Z kolei w Afryce przepustki wywalczyły Maroko i Tunezja, a w październiku dołączyły do nich: Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Senegal. Z Europy awans zapewnili sobie Anglicy, ze strefy azjatyckiej awans uzyskały Katar i Arabia Saudyjska.

Kto już awansował na mundial? (stan: październik 2025)