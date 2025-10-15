Kto już awansował na mundial? Najnowsza lista, można się mocno zdziwić

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-10-15 12:26

Piłkarskie mistrzostwa świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami – do rozpoczęcia imprezy pozostał niespełna rok. Lista reprezentacji, które zapewniły sobie udział w turnieju, systematycznie się wydłuża. We wtorek awans świętowały kolejne drużyny. Sprawdź, kto po październikowych meczach ma już bilet na mundial.

Podopieczni Michała Probierza dopiero zaczynają, a oni już są na mundialu. Poznaliśmy pierwszego finalistę MŚ, który wywalczył awans

i

Autor: Photo/Eugene Hoshiko/ Associated Press Podopieczni Michała Probierza dopiero zaczynają, a oni już są na mundialu. Poznaliśmy pierwszego finalistę MŚ, który wywalczył awans

Mundial 2026 – kiedy i gdzie odbędzie się turniej?

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w Ameryce Północnej i potrwają od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku. Gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Kanada oraz Meksyk, które jako współorganizatorzy mają zapewnione miejsce w turnieju bez konieczności udziału w eliminacjach.

Jakie drużyny mogą zagrać?

  • Europa (UEFA) wystawi aż 16 drużyn,
  • Azja (AFC) – 8 reprezentacji oraz jedną w barażach,
  • Afryka (CAF) – 9 zespołów plus ewentualnie jeden z baraży,
  • Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby (CONCACAF) – 3 bezpośrednie kwalifikacje (oprócz gospodarzy) i 2 miejsca barażowe,
  • Ameryka Południowa (CONMEBOL) – 6 drużyn z bezpośrednim awansem oraz jedną w barażach.

ZOBACZ TEŻ: Sprzedawali koszulki Lecha za skandaliczne ceny. Zrobiła się afera, świetna reakcja klubu

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz
Pytanie 1 z 10
Jaki był ostatni klub, w którym pracował?

Historyczne awanse i nowe twarze mundialu

Czerwiec przyniósł historyczne rozstrzygnięcia – Uzbekistan i Jordania po raz pierwszy w historii zapewniły sobie udział w mistrzostwach świata.

We wrześniu grono uczestników z Ameryki Południowej powiększyły Kolumbia, Urugwaj i Paragwaj – ci ostatni wrócą na mundial po 16 latach przerwy (ostatni występ w 2010 roku).

Z kolei w Afryce przepustki wywalczyły Maroko i Tunezja, a w październiku dołączyły do nich: Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Senegal. Z Europy awans zapewnili sobie Anglicy, ze strefy azjatyckiej awans uzyskały Katar i Arabia Saudyjska.

ZOBACZ TEŻ: Ogromna zadyma podczas meczu Włochy - Izrael. Policja brutalnie tłumiła zamieszki

Odwiedziliśmy Flashscore. Liczby nie kłamią: Lewandowski wygrał ze Świątek

Kto już awansował na mundial? (stan: październik 2025)

  • Gospodarze: USA, Meksyk, Kanada
  • Europa: Anglia
  • Azja: Japonia, Iran, Jordania, Korea Płd., Uzbekistan, Australia, Katar, Arabia Saudyjska
  • Afryka: Maroko, Tunezja, Egipt, Algieria, Ghana, Republika Zielonego Przylądka, Republika Południowej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal;
  • Oceania: Nowa Zelandia;
  • Ameryka Południowa: Argentyna, Brazylia, Ekwador, Urugwaj, Kolumbia, Paragwaj
MUNDIAL 2026
MUNDIAL