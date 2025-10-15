Ogromna zadyma podczas meczu Włochy - Izrael. Policja brutalnie tłumiła zamieszki

Mateusz Sobiecki
2025-10-15 11:12

Gorąco przy okazji jednego z ostatnich meczów tej kolejki eliminacji do mistrzostw świata. Przed spotkaniem Włochy – Izrael doszło do poważnych zamieszek propalestyńskich manifestantów ze służbami porządkowymi. Do incydentów doszło także w trakcie trwania spotkania. Ochrona wyprowadzała kibiców siłą z trybun.

Zadyma podczas Włochy – Izrael. Propalestyńska manifestacja w Udine

We wtorek wieczorem w Udine na północy Włoch doszło do starć między grupą propalestyńskich manifestantów a policją. Do zamieszek doszło w trakcie meczu eliminacyjnego mistrzostw świata między reprezentacjami Włoch i Izraela. Napięcie w mieście w regionie Friuli-Wenecja Julijska narastało od godzin popołudniowych. W obawie przed możliwymi wystąpieniami antyizraelskimi wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.

Według lokalnych mediów, grupa około 300 osób próbowała przedostać się w kierunku stadionu, gdzie odbywał się mecz. Policja użyła gazów łzawiących, by powstrzymać demonstrantów.

Wieczorem w mieście odbył się także propalestyński wiec, w którym uczestniczyło około 10 tysięcy osób, w tym działacze lewicowi i przedstawiciele związków zawodowych. Uczestnicy manifestacji nieśli flagi palestyńskie i wznosili hasła solidarności z ludnością Strefy Gazy.

Mecz Włochy - Izrael w cieniu wielkiej zadymy
Policyjne pojazdy zaatakowane barierkami

W momencie rozpoczęcia meczu grupa protestujących zaczęła atakować policyjne pojazdy barierkami z pobliskich ulic. Do akcji przystąpiły oddziały do tłumienia zamieszek.

- Około stu manifestantów zaatakowało gwałtownie pojazdy sił porządkowych, zmuszając funkcjonariuszy do odpowiedzi przy użyciu hydrantów i gazów łzawiących – poinformował komendant policji w Udine Pasquale Antonio de Lorenzo.

Demonstracje przeciwko meczowi Włochy–Izrael odbyły się również w Rzymie oraz przed siedzibą telewizji publicznej w Turynie.

