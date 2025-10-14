Eliminacje MŚ 2026: Kolejne kraje pewne awansu! Polska nadal musi czekać

Kolejne reprezentacje zapewniają sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata

We wtorek, 14 października miejsca zapewniły sobie Katar czy Arabia Saudyjska

Polska nadal czeka na swoje miejsce i najprawdopodobniej zawalczy o nie w marcowych barażach

MŚ: Arabia Saudyjska i Katar jadą na mundial

Piłkarze Arabii Saudyjskiej zremisowali w Dżuddzie z Irakiem 0:0 i awansowali do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Obie drużyny zakończyły tę rundę eliminacji z czterema punktami, ale gospodarze zostali sklasyfikowani wyżej dzięki większej liczbie zdobytych goli. W ostatnich dniach obie ekipy pokonały Indonezję, ale Arabia Saudyjska zwyciężyła 3:2, a Irak, któremu pozostała jeszcze rywalizacja w barażach – 1:0.

Saudyjczycy wystąpią w mundialu po raz trzeci z rzędu i siódmy w historii. Zadebiutowali w 1994 roku w... Stanach Zjednoczonych. Wcześniej we wtorek awans wywalczył także Katar, a poza tym ze strefy azjatyckiej do Ameryki Północnej pojadą: Japonia, Iran, Jordania, Korea Południowa, Uzbekistan oraz Australia.

Piłkarska reprezentacja Kataru wygrała w Ar-Rajjan ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 2:1 i awansowała do przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Pokonany zespół wciąż ma szansę na przepustkę do turnieju finałowego, bo wystąpi w barażach ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Republika Południowej Afryki też pewna wyjazdu na MŚ 2026

Reprezentacja Republiki Południowej Afryki pokonała w mieście Mbombela Rwandę 3:0 w ostatniej kolejce grupy C eliminacji piłkarskich mistrzostw świata i awansowała do turnieju finałowego. To siódma drużyna z tego kontynentu, która jest już pewna występu w imprezie w USA, Kanadzie i Meksyku. Bramki dla gospodarzy zdobyli Thalente Mbatha (5.), Oswin Appollis (26.) oraz Evidence Makgopa (72.).

W mundialu reprezentacja RPA zagra po raz czwarty. Ostatnio wystąpiła w 2010 roku, kiedy jako gospodarz była zwolniona z kwalifikacji. Sytuacja w grupie C przed ostatnią kolejką była skomplikowana. Najwięcej punktów - 17 - miał Benin, druga była RPA - 15, a trzecia Nigeria - 14. Tylko lider, który liczył na pierwszy w historii awans do MŚ, miał więc wszystko w swoich rękach, ale był też pod sporą presją, bo we wtorek grał na wyjeździe z Nigerią.

Ostatecznie wszystko ułożyło się dla Beninu najgorzej jak mogło. Dotychczasowy lider przegrał na wyjeździe z Nigerią 0:4 - po hat-tricku Victora Osimhena (3., 37. i 51.) i trafieniu Franka Onyeki (90+1.) - i został wyprzedzony przez tego rywala ze względu na słabszy bilans bramek. Do tego nie ma nawet szans wystąpić w barażach, bo po zwycięstwie RPA spadł na trzecią pozycję.

