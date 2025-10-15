Sprzedawali koszulki Lecha za skandaliczne ceny. Zrobiła się afera, świetna reakcja klubu

Gigantyczne zainteresowanie koszulkami Lecha
Nowy model jest czwartą oficjalną koszulką w tym sezonie, po wcześniejszych trzech prezentacjach. To wydanie limitowane – przygotowano zaledwie 1922 egzemplarze w cenie 399 złotych każdy. Do każdej koszulki dołączony był numerowany certyfikat oraz proporczyk.
Sprzedaż prowadzono zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych, m.in. w Stacji Kolejorz na stadionie. Start dystrybucji o godzinie 12:00 sprawił jednak, że wielu kibiców pracujących w tym czasie nie miało możliwości zakupu.
Dodatkowo, z powodu ogromnego zainteresowania, strona internetowa Lecha została przeciążona – mimo wcześniejszych przygotowań. Klub poinformował o aż 4 milionach zapytań do serwera, co doprowadziło do jego chwilowego przeciążenia. Gdy sklep ponownie ruszył, dostępne były już tylko wersje dziecięce koszulki.
Jak przekazał rzecznik prasowy Lecha, Adrian Gałuszka, zespół planuje zagrać w nowych, złotych strojach jeszcze w tym roku – najprawdopodobniej podczas meczu z Motorem Lublin na początku listopada.
Reakcja klubu mogła być tylko jedna
"Zainteresowanie specjalnym trykotem "Ale złoto", który inspirowany jest elementami klubowego sztandaru, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkie koszulki sprzedały się w zaledwie kilka godzin, a wielu kibiców nie miało szansy dokonać zakupu.
Dlatego wsłuchując się w Wasze głosy - otrzymaliśmy w ostatnich dniach setki wiadomości za pośrednictwem e-maili oraz naszych mediów społecznościowych - podjęliśmy decyzję o wyprodukowaniu dodatkowej puli czwartego kompletu koszulek. Będzie to wersja bez proporczyka, a także certyfikatu, który był zarezerwowany dla 1922 limitowanych sztuk, które już znalazły w piątek nabywców. Cykl produkcyjny (są one zamawiane we Włoszech) zakłada, że koszulki pojawią się w sprzedaży pod koniec stycznia lub na początku lutego 2026 r."
