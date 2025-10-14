Obecnie transmisje Ekstraklasy w Polsce realizują CANAL+ Polska oraz – dzięki sublicencji – Telewizja Polska. Obowiązująca umowa z CANAL+ o wartości 1,3 mld zł to kluczowy element rozwoju ligi i ważne źródło finansowania klubów.

Od ponad dekady za produkcję transmisji odpowiada spółka Ekstraklasa Live Park, dostarczająca sygnał do nadawców krajowych i zagranicznych oraz bezpośrednio do kibiców poprzez platformę Ekstraklasa.TV, dostępną niemal na całym świecie.

Ekstraklasa jest jedną z nielicznych lig, które samodzielnie sprzedają swoje prawa mediowe. Proces ten prowadzi zespół ekspertów pod przewodnictwem Marcina Animuckiego, w skład którego wchodzą m.in. Małgorzata Borkowska, Leszek Miklas, Marcin Serafin, Michał Fereniec, Jarosław Stróżyk i Kinga Szkutnik. W prace zaangażowani są również członkowie Rady Nadzorczej – Karol Klimczak i Wojciech Strzałkowski – oraz Dariusz Mioduski, posiadający doświadczenie w strukturach UEFA.

Zespół działa od lutego zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Najbliższym etapem będzie udział Ekstraklasy w targach SPORTEL w Monako, najważniejszym wydarzeniu w branży sportowych praw mediowych. Tam zaplanowano liczne spotkania z krajowymi i międzynarodowymi nadawcami.

Prace nad szczegółami przetargu, dopasowanymi do potrzeb rynku, będą kontynuowane w kolejnych miesiącach. Zakończenie całego procesu planowane jest na koniec 2026 roku.