Robert Lewandowski kontuzjowany. Ominie go El Clasico FC Barcelona - Real Madryt? Tyle meczów ma pauzować

Robert Lewandowski doznał kontuzji – poinformowała we wtorek FC Barcelona

Kapitan reprezentacji Polski wrócił ze zgrupowania kadry z naderwanym mięśniem lewego uda

Ile meczów ominie? Czy nie zagra w zbliżającym się El Clasico z Realem Madryt?

Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Złe wieści z Barcelony

Fatalne wieści z Barcelony! Klub ogłosił, że Robert Lewandowski ma naderwany mięsień lewego uda. Uraz stawia pod dużym znakiem zapytania jego występ w najbliższych meczach, w tym w El Clasico z Realem Madryt, które ma odbyć się 26 października. „Robert Lewandowski ma naderwany mięsień w lewym udzie” – poinformowała Barcelona w oficjalnym komunikacie. Klub nie podał, jak długo potrwa przerwa kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski doznał kontuzji w końcówce meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą w Kownie (2:0). Po jednym z rzutów wolnych złapał się za nogę i dokończył spotkanie z wyraźnym grymasem bólu. – Już w pierwszej połowie dostałem w ten mięsień, ale myślę, że wszystko jest ok. Dograłem mecz do końca, więc nie powinno być problemów – mówił tuż po meczu.

Jan Tomaszewski nie certoli się po urazie Lewandowskiego! "Robert sam szuka kontuzji"

Hiszpańskie media: Te mecze opuści Robert Lewandowski

Hiszpańskie media mają jednak inne zdanie. Według „Sportu” i „Mundo Deportivo” Lewy może pauzować od trzech do sześciu tygodni. Oznacza to, że opuści mecze z Gironą, Olympiakosem i Realem Madryt, a także stoi pod znakiem zapytania jego udział w listopadowych spotkaniach kadry z Holandią i Maltą.

To już drugi uraz uda Lewandowskiego w tym sezonie. W sierpniu również zmagał się z podobnym problemem i musiał pauzować kilkanaście dni. Od tamtej pory był ostrożnie wprowadzany do gry – często zaczynał mecze na ławce.

Coraz większe problemy zdrowotne Lewandowskiego

Lewandowski, który przez lata słynął z żelaznego zdrowia, w tym sezonie ma coraz większe problemy z urazami. W Barcelonie zdobył już cztery gole w La Liga, ale w Katalonii coraz częściej mówi się, że to może być jego ostatni sezon w barwach Blaugrany.

„Z każdym dniem decyzja Barcelony o nieprzedłużaniu umowy z Lewandowskim jest coraz bliższa” – napisał „Sport”, zwracając uwagę na wiek 37-letniego napastnika i spadek jego dynamiki.