Jan Tomaszewski nie certoli się po urazie Lewandowskiego! "Robert sam szuka kontuzji"

"Robert Lewandowski ma naderwany mięsień dwugłowy w lewym udzie. Czas rekonwalescencji będzie zależał od przebiegu kontuzji" - poinformowała FC Barcelona we wtorek, 14 października. Wiadomość o urazie Lewandowskiego zaskoczyła wszystkich kibiców, bo dopiero co zagrał w niedzielę w meczu reprezentacji Polski z Litwą i strzelił ważnego gola na 2:0. Po powrocie do Barcelony potwierdził się jednak fatalny scenariusz - polski napastnik wypada z gry na kilka tygodni i ominie m.in. El Clasico, które odbędzie się 26 października.

Robert Lewandowski kontuzjowany! Barcelona ogłasza fatalne wieści, Polak ominie El Clasico!

"Robert sam szuka kontuzji". Jan Tomaszewski o urazie Lewandowskiego

Komunikat Barcelony pojawił się tuż przed łączeniem na żywo z Janem Tomaszewskim na kanale Super Express Sport. Nic dziwnego, że prowadzący Przemek Ofiara zaczął rozmowę właśnie od tego tematu. Zasugerował, że komunikat "Dumy Katalonii" to po prostu dramat, także w obliczu listopadowego meczu Polski z Holandią.

- No ja nie wiem, czy dramat... Przepraszam, że to mówię, ale powiedziałem to już panu po ostatnim meczu - Robert sam szuka kontuzji. Robert Lewandowski jest "9" i powinien grać tak, jak grał w Bayernie Monachium. Natomiast w Barcelonie nabrał takiej maniery, że się cofa do środka boiska i stara się pokazywać przy piłce. No i fajnie, tyle tylko, że on nie ma papierów na to - stwierdził z kolei Jan Tomaszewski.

- Gdybym ja był trenerem drużyny grającej z Polską, powiedziałbym jedną rzecz. Boję się Roberta, bo to jeden z najlepszych zawodników na świecie, więc powiedziałbym chłopakom: Słuchajcie, jak będzie na połówce starał się rozgrywać piłkę, to jedziemy z nim równo z trawą, na pograniczu faulu. I to było widać w ostatnich meczach reprezentacji Polski, kiedy był faulowany na połowie boiska. Ja i tak się dziwię, że on tyle wytrzymał - dodał "Człowiek, który zatrzymał Anglię".

Całą rozmowę z legendarnym bramkarzem reprezentacji Polski możesz obejrzeć poniżej.