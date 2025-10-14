Robert Lewandowski kontuzjowany! Barcelona ogłasza fatalne wieści, Polak ominie El Clasico!

Lewandowski kontuzjowany, nie zagra z Realem Madryt! Co z Holandią?
Robert Lewandowski był jednym z bohaterów meczu z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata 2026, rozgrywanego podczas minionego zgrupowania reprezentacji Polski. Choć nie był najaktywniejszym zawodnikiem formacji ofensywnej, to w odpowiednim momencie pokazał wielką klasę – w 64. minucie przepchnął obrońców Litwy i ładnym strzałem głową wpakował piłkę do siatki, świetnie wykorzystując bardzo dobre podanie Sebastiana Szymańskiego. Ten gol przypieczętował losy meczu i widać było, że mocno podciął skrzydła ambitnie grających Litwinów. Wydawało się, że dobrze nastawiony Lewandowski wróci do Barcelony i rozpocznie walkę o pierwszy skład w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka.
Okazja nadarzyła się ku temu bardzo dobra, ponieważ rywalizujący o miejsce w składzie z Polakiem Ferran Torres doznał urazu w trakcie zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. W ostatnich meczach Barcelony w lidze hiszpańskiej oraz Lidze Mistrzów zarówno Polak, jak i Hiszpan, nie popisywali się zbytnio, ale to na Lewandowskiego spadły większe gromy po meczu z Sevillą – bo gdy Torres został zmieniony, to Lewandowski został na boisku, by parę minut później... zmarnować rzut karny. Gra od początku i dobre występy mogły sprawić, że znów to on byłby pierwszym wyborem Hansiego Flicka w ataku.
Niestety, okazuje się teraz, że... także polski napastnik mierzy się z urazem. Nagłe informacje na temat stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego FC Barcelona podała na oficjalnym koncie klubu na portalu X. – Zawodnik Robert Lewandowski ma naderwany mięsień dwugłowy w lewym udzie. Czas rekonwalescencji będzie zależał od przebiegu kontuzji – czytamy w komunikacie. Póki co nie wiadomo więc, jak długo będzie trwała przerwa Polaka, ale pewne jest, że nie zagra przeciwko Gironie w sobotę, 18 października, ale co gorsza, ominie go też El Clasico zaplanowane na 26 października! Jak podają hiszpańskie media, takie urazy mogą wykluczyć zawodnika na okres od 3 do nawet 6 tygodni.. To fatalne wieści dla Barcelony, ponieważ ostatnio z urazami mierzyli się Raphinha i Yamal, a teraz z gry wypadają kolejni kluczowi piłkarze formacji ofensywnej, Torres i Lewandowski.
Lewandowski narzekał na ból w udzie po meczu z Litwą, ale w rozmowie z dziennikarzami był przekonany, że to nic poważnego. - Już w pierwszej połowie dostałem w ten mięsień, ale myślę, że wszystko jest ok. Dograłem mecz do końca, więc nie powinno być problemów - ocenił wówczas Lewandowski. Niestety, dokładniejsze badania wykazały groźny uraz. Warto zauważyć, że jeśli przerwa Lewandowskiego się przedłuży, to zagrożony będzie nawet jego występ w meczu z Holandią, który zostanie rozegrany równo za miesiąc, 14 listopada!