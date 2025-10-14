Robert Lewandowski kontuzjowany! Barcelona ogłasza fatalne wieści, Polak ominie El Clasico!

Lewandowski kontuzjowany, nie zagra z Realem Madryt! Co z Holandią?

Robert Lewandowski był jednym z bohaterów meczu z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata 2026, rozgrywanego podczas minionego zgrupowania reprezentacji Polski. Choć nie był najaktywniejszym zawodnikiem formacji ofensywnej, to w odpowiednim momencie pokazał wielką klasę – w 64. minucie przepchnął obrońców Litwy i ładnym strzałem głową wpakował piłkę do siatki, świetnie wykorzystując bardzo dobre podanie Sebastiana Szymańskiego. Ten gol przypieczętował losy meczu i widać było, że mocno podciął skrzydła ambitnie grających Litwinów. Wydawało się, że dobrze nastawiony Lewandowski wróci do Barcelony i rozpocznie walkę o pierwszy skład w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka.

Biją na alarm w sprawie Lewandowskiego! Hiszpanie piszą o Annie. "Naciska"

Tak Lewandowski grał z Litwą. To w tym meczu doznał urazu, zdjęcia w galerii poniżej:

Okazja nadarzyła się ku temu bardzo dobra, ponieważ rywalizujący o miejsce w składzie z Polakiem Ferran Torres doznał urazu w trakcie zgrupowania reprezentacji Hiszpanii. W ostatnich meczach Barcelony w lidze hiszpańskiej oraz Lidze Mistrzów zarówno Polak, jak i Hiszpan, nie popisywali się zbytnio, ale to na Lewandowskiego spadły większe gromy po meczu z Sevillą – bo gdy Torres został zmieniony, to Lewandowski został na boisku, by parę minut później... zmarnować rzut karny. Gra od początku i dobre występy mogły sprawić, że znów to on byłby pierwszym wyborem Hansiego Flicka w ataku.

Robert Lewandowski na wylocie z Barcelony. Agent Polaka komentuje! Pod naciskiem Arabów

Tak wygląda Lidl na Litwie. Polscy kibicie poszli na zakupy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niestety, okazuje się teraz, że... także polski napastnik mierzy się z urazem. Nagłe informacje na temat stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego FC Barcelona podała na oficjalnym koncie klubu na portalu X. – Zawodnik Robert Lewandowski ma naderwany mięsień dwugłowy w lewym udzie. Czas rekonwalescencji będzie zależał od przebiegu kontuzji – czytamy w komunikacie. Póki co nie wiadomo więc, jak długo będzie trwała przerwa Polaka, ale pewne jest, że nie zagra przeciwko Gironie w sobotę, 18 października, ale co gorsza, ominie go też El Clasico zaplanowane na 26 października! Jak podają hiszpańskie media, takie urazy mogą wykluczyć zawodnika na okres od 3 do nawet 6 tygodni.. To fatalne wieści dla Barcelony, ponieważ ostatnio z urazami mierzyli się Raphinha i Yamal, a teraz z gry wypadają kolejni kluczowi piłkarze formacji ofensywnej, Torres i Lewandowski.

Robert Lewandowski żegna się z FC Barcelona! To dlatego klub nie przedłuży z nim kontraktu, wszystko jasne

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión. pic.twitter.com/ffUADsnTzi— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2025

Lewandowski narzekał na ból w udzie po meczu z Litwą, ale w rozmowie z dziennikarzami był przekonany, że to nic poważnego. - Już w pierwszej połowie dostałem w ten mięsień, ale myślę, że wszystko jest ok. Dograłem mecz do końca, więc nie powinno być problemów - ocenił wówczas Lewandowski. Niestety, dokładniejsze badania wykazały groźny uraz. Warto zauważyć, że jeśli przerwa Lewandowskiego się przedłuży, to zagrożony będzie nawet jego występ w meczu z Holandią, który zostanie rozegrany równo za miesiąc, 14 listopada!