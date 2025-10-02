Oba zespoły tym spotkaniem rozpoczęły zmagania w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Przypomnijmy, że osiem najlepszych drużyn po fazie ligowej awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Zespoły z miejsc 9–24 zmierzą się w barażach o dalszą grę, natomiast ekipy z pozycji 25–36 zakończą udział w rozgrywkach.

ZOBACZ TEŻ: Liga Konferencji: Premie. O ile grają Lech, Legia, Jagiellonia i Raków? Nagrody finansowe w LK

Poniżej relacja na żywo z tego spotkania...

Na żywo Legia Warszawa – Samsunspor 0:1 KONIEC! Legia przegrywa u siebie z Samsunsporem 0:1. Turcy ukradli ten doliczony czas, Legia już nic nie zdziałała... 90+5 Cift z żółtą kartką. 90+4 Dwa strzały Kuby Żewłakowa! Oba zablokowane, ładnie się złożył zwłaszcza do pierwszego woleja... 90+4 Strzał Vinagre'a z 16 metrów, ale prawą nogą. Za lekko, jest rzut rożny. 90+3 Żółta kartka dla Pankova i Borevkovicia. 90+3 Aut na wysokości szesnastki Samsunsporu. Ale znów przerwa: leży na boisku Borevkovic. 90+2 Sonor Gonul wchodzi na boisku w miejsce obolałego przed momentem Zeki Yavru. 90+1 Jeden z piłkarzy Samsunsporu upadł w narożniku boiska, obok własnej szesnastki, z bólem i skurczami. A Artur Jędrzejczyk... cap go za nogi i poza boisko. Bez sensu, żółta kartka, mecz przerwany, Turcy mają co chcą: zarobiony czas i nerwy legionistów. 90+1 Cztery minuty doliczone. 90 Wchodzimy w doliczony czas tego meczu. 90 Tymczasem wolny dla Legii z dalszej odległości, kiepska wrzutka Biczachczjana. A to ciekawe... 🇵🇱 There are FIVE UEFA Conference League matches in Poland tonight! That's almost one third of ALL games across Europe on Matchday 1!



Dynamo Kyiv 🇺🇦 v. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace, Jagiellonia Białystok 🇵🇱 v. 🇲🇹 Ħamrun Spartans, Lech Poznań 🇵🇱 v. 🇦🇹 Rapid Vienna, Legia Warsaw 🇵🇱 v. 🇹🇷… pic.twitter.com/CMP9anR69B — The Sweeper (@SweeperPod) October 2, 2025 86 Ładna akcja Legii, miała zakończyć się strzałem, ale Vinagre'a nie trafił w piłkę na linii szesnastki. 85 Legia dalej próbuje, Turcy już nastawieni na obronę. Zwłaszcza po ostatnich dwóch zmianach. 84 Kolejne dwie zmiany w Samsunsporze. Borevkovic i Mendes na boisko, schodzą Ntcham i Musaba 82 Jakub Żewłakow w miejsce Kacpra Chodyny. MILETA RAJOVIĆ NA SPALONYM. NIE MA GOLA DLA LEGII. Wrzutka z rożnego Biczachczjana, główka Jędrzejczyka i Rajović dobija z bliska do pustej bramki. 80 GOOOL DLA LEGII! 80 Za chwilę na boisko wejdzie Jakub Żewłakow. Z tych Żewłakowów. 80 Rzut rożny dla Legii. 76 Wrzutka Vinagre'a i kiepska główka Pankova, mimo że nikogo nie miał wokół siebie. 76 Schodzi kolejny Urbański. Tym razem Wojciech. Za niego Biczachczjan. 75 Weisshaupt faulowany. Rzut wolny dla Legii i szansa na dośrodkowanie. 71 Legia ciągle wywiera presję na Samsunsporze. 64 Zmiany w Legii. Elitim, Rajović i Weisshaput na boisku. Zeszli Kacper Urbański, Stojanović i Colak. 63 Zmiany w Samsunsporze: oficjalnie. Makoumbou i Cift na boisko, schodzą Coulibaly Yukusel. 62 Stojanović faulowany. Rzut wolny z lewej strony pola karnego, niemalże z linii. Legia z lepszą grą w 2. połowie. W Samsunsporze mógłby dziś gra Afonso Sousa, była gwiazda Lecha Poznań. Kontuzja wykluczyła go z tego spotkania. 59 Za moment dwie zmiany w Samsunsporze. Nic z tego rożnego nie wyszło 58 Rzut rożny dla Legii, kiepska centra Vinagre'a, ale skiksował Musaba, więc zaraz kolejny rożny. 57 Dobry moment Legii. Kilka akcji, wrzutek. Gol wyrównujący coraz bliżej? Niekoniecznie. Brakuje strzałów. Piękna oprawa "Żylety". To lubimy. PIRDE OF POLAND #LEGIA #ULTRAS pic.twitter.com/YhgSM3UFdx — Legionisci.com (@LegionisciCom) October 2, 2025 51 CO TO BYŁA ZA INTERWENCJA ARTURA JĘDRZEJCZYKA. Dzięki niemu dalej jest tylko 0:1. Marius główkował z metra do pustej bramki, a i tak "Jędza" to wybił. Kapitalna praca kapitana Legii. 48 Dośrodkowanie Vinagre'a na głowę Colaka. Świetna główka napastnika Legii, ale za lekka... 47 Chciał Samsunspor odpowiedzieć, był nawet z piłką w polu karnym Legii, ale nic nie zdziałali ofensywni piłkarze gości. 47 Ależ akcja Urbańskich! Najpierw Kacper kapitalnie przyjął trudną piłkę, a następnie wystawił ją do Wojciecha. Ten uderzył z 20 metrów słupek! Szkoda! 46 Zaczynamy drugą połowę! Kilku piłkarzy Legii intensywnie się rozgrzewało, ale wszyscy zostają w gotowości. Legia bez zmian. Trwa przerwa w spotkaniu Legia - Samsunspor. Turcy prowadzą 1:0 po trafieniu Musaby. Czy Edward Iordănescu dokona zmian już teraz? Za chwilę się przekonamy. PRZERWA! Delikatne gwizdy pożegnały legionistów schodzących do szatni. Warszawski zespół próbuje, ale niewiele im wychodzić. 45 Musaba szaleje z lewej strony boiska. Na szczęście Burch znajduje na niego sposób. 42 Akcja prawą stroną Kacpra Chodyny, przegrał pojedynek z obrońcą Samsunsporu. 41 Był fragment lepszej gry Legii, ale na razie bez skutków bramkowych... 40 Rzut rożny dla Legii. 33 Szybko przenieśliśmy się pod bramkę Samsunsporu, dośrodkowanie Burcha z prawej. Wybili to piłkarze Samsunsporu. 32 Kontra Samsunsporu! Turcy szli 4 na 4, ale akcję zaprzepaścił Coulibaly, bardzo kiepskim strzałem z 20 metrów. Kiepskie dośrodkowanie Kacpra Urbańskiego. 31 Legioności może mają piłkę, ale na razie bez pomysłu, by wedrzeć się w pole karne gości. 28 Legia się rozkręca, coraz częściej w polu karnym Samsunsporu. 27 Rzut rożny dla Legii. Zmarnowana szansa na stworzenie ryzyka pod turecką bramką. 24 Żółta kartka dla Rafała Augustyniaka... 22 Radovan Pankov obok słupka! Legia blisko wyrównania! Trzech piłkarzy chętnych do strzału. Żółta kartka dla Celila Yukusela! 20 Akcja Wojciecha Urbańskiego. Był faul, będzie rzut wolny dla Legii i szansa na strzał. 18 Akcja Legii, ciekawe podanie w pole karne, ale na spalonym Kacper Chodyna. 17 Atak pozycyjny Samsunsporu. Mocne gwizdy kibiców Legii, Turkom to nie przeszkadza. 14 Legioniści nerwowo, przed momentem akcja, gdzie kiepsko zagrał Kacper Urbański. Na razie bez ofensywnej próby, bez żadnego strzału Legia. 12 Kolejna akcja Samsunsporu, tańczył z piłką w polu karnym Coulibaly, ale ostatecznie ją stracił Obrońcy Legii w strachu. 10 Przyspieszenie lewą stroną Musaby i pewne uderzenie pod poprzeczkę w sytuacji "1 na 1" z Kacprem Tobiaszem. 10 GOOOL DLA SAMSUNSPORU! 9 Piłki pilnuje Samsunspor, legioniści za nią biegają... Atak pozycyjny Samsunsporu. Legia lekko wycofana. 6 Walka w środku, Faul Vinagre. 3 Szansa dla Samsunsporu! Strzał z lewego narożnika pola karnego Musaby, ale na szczęście tylko boczna siatka. 1 Pierwsza akcja Legii, za chwilę ruszył Samsunspor. Na razie czujnie w obronie po obu stronach. 1 Ruszliśmy! Piłkarze wychodzą na murawę. Za moment pierwszy gwizdek. Na Łazienkowskiej już słyszymy "Sen o Warszawie"... Już minuty dzielą nas od pierwszego gwizdka. Czekamy! Ekipa Samsunsporu. Polski piłkarz Albert Posiadała na ławce rezerwowych. Takımımız, Legia Warszawa karşısına bu 11'le çıkıyor 💪#LEGvSAM #Samsunspor #UECL #AtatürklüArma#FromSamsuntoEurope #UEFA pic.twitter.com/NC22FhlCyT — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) October 2, 2025 Wyjściowy skład Legii Warszawa! TAK ROZPOCZNIEMY DZISIEJSZY MECZ 🔥



🔜 #LEGSAM #UECL pic.twitter.com/IL6lT6nOzw — Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) October 2, 2025

Odśwież relację