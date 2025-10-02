Liga Konferencji: Premie. O ile grają Lech, Legia, Jagiellonia i Raków? Nagrody finansowe w LK

Jagiellonia Białystok, Lech Poznań, Legia Warszawa i Raków Częstochowa rozpoczną grę w fazie ligowej Ligi Konferencji UEFA w czwartek, 2 października. Po raz pierwszy w historii aż cztery kluby z jednego kraju zagrają w tych rozgrywkach, a Polska po raz pierwszy w historii ma aż tylu przedstawicieli jesienią w europejskich pucharach. Tu gra toczy się nie tylko o prestiż i cenne punkty do rankingu krajowego, w którym Polska pnie się w górę - kluby z Ekstraklasy mogą zarobić też wielkie pieniądze, o czym w ostatnim sezonie LK przekonały się Jagiellonia i Legia.

Legia i Jagiellonia zarobiły fortunę w Lidze Konferencji! Dziesiątki milionów!

Liga Konferencji - premie. O ile grają polskie kluby?

Za ćwierćfinał Ligi Konferencji do Warszawy i Białegostoku wpłynęło odpowiednio ponad 11 i 10 milionów euro. W tym sezonie o podobnym zarobku myślą w Poznaniu i Częstochowie. Na razie Legia, Jagiellonia, Lech i Raków zapewniły sobie nagrodę za awans do fazy ligowej LK - 3,17 miliona euro. Teraz w każdym meczu będą grać o kolejne pieniądze. Oto premie w Lidze Konferencji:

Awans do fazy ligowej: 3,17 mln euro

Każde zwycięstwo w fazie ligowej: 400 tys.

Każdy remis w fazie ligowej: 133 tys.

Zajęcie 36. miejsca w fazie ligowej: 28 tys.

Zajęcie 35. miejsca w fazie ligowej: 2 x 28 tys.

Zajęcia 34. miejsca w fazie ligowej: 3 x 28 tys....

Zajęcie 1. miejsca w fazie ligowej: 36 x 28 tys. (1,008 mln)

Dodatkowa premia za miejsca 1-8: 400 tys.

Premia za awans do barażu o 1/8 finału (miejsca 9-24): 200 tys.

Awans do 1/8 finału: 800 tys.

Awans do ćwierćfinału: 1,3 mln

Awans do półfinału: 2,5 mln

Awans do finału: 4 mln

Zwycięstwo w finale: dodatkowe 3 mln

Oznacza to, że w samej fazie ligowej można zarobić aż 4,608 mln euro: 2,4 za komplet zwycięstw; 1,008 za 1. miejsce; 400 tys. za miejsce w TOP 8 i 800 tys. za awans bezpośrednio do 1/8 finału. A to nie wszystko, bo UEFA wypłaca też premie za wartość marketingową. Te nie są jednak z góry ustalone i określa się je na podstawie zysków. W zeszłym sezonie Legia otrzymała w ten sposób 2,59 mln (5. najwyższa kwota po Chelsea, Fiorentinie, Betisie i Heidenheim), a Jagiellonia 1,86 mln euro (12. kwota).