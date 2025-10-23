Absolutna kompromitacja Lecha Poznań. Przegrali z mistrzem Gibraltaru po fatalnym meczu

Lincoln Red Imps - Lech Poznań 2:1 (1:0)

Bramki: Gomez (33'), Rutjens (88') - Ishak (77')

Kartki: Dabo (53'), Hankins (76') - Agnero (25')

Lincoln: Hankins - Rutjens, Lopes, Nano, Kolega - Gomez (Pozo 61'), Mandi, Villacanas (Toscano 87') - De Barr, Dabo (Juanje 82'), Garcia.

Lech: Mrozek - Gumny (Pereira 46'), Skrzypczak, Mońka, Moutinho - Thordarson (Kozubal 72'), Ouma - Fiabema (Ishak 57'), Rodriguez, Bengtsson (Palma 46'), Agnero (Ismaheel 46').

Lincoln Red Imps - Lech Poznań Witamy w relacji na żywo z meczu Lincoln - Lech Poznań. Start meczu o 21:00, bądźcie z nami! Lech Poznań wygrał w pierwszej kolejce LK w tym sezonie z Rapidem Wiedeń 4:1. Podobnie wysoka wygrana w meczu z Lincoln Red Imps nie byłaby zaskoczeniem, ale "Kolejorz" na pewno musi podejść do spotkania z pełną koncentracją. Do tej pory Lech Poznań nie mierzył się nigdy z drużyną Lincoln Red Imps. Start meczu już za kilka minut! Odsłuchujemy już hymn Ligi Konferencji, piłkarze za chwilę przywitają się ze sobą i z arbitrami. Lech Poznań wyszedł na ten mecz mocno rezerwowym składem. 📝 Nasza XI na mecz na Gibraltarze:

__#LRILPO pic.twitter.com/VjoetPcxZy — Lech Poznań (@LechPoznan) October 23, 2025 1' Gramy! 1' Pierwszy błąd, bramkarz gospodarzy wybija piłkę i... trafia w swojego obrońcę. Lechowi nie udało się jednak wywalczyć z tego jakiejś pozycji na strzał. 2' Centra z prawej strony Thordarson niepilnowany uderza z 11. metra, lecz za bardzo naszedł na piłkę i nie trafił w nią dobrze, poszybowała ona nad bramką. 4' Moutinho próbował urwać się prawą stroną, lecz został dobrze odprowadzony do linii końcowej. Hankins zacznie od bramki. 7' Rodriguez zagrywa prostopadle do Agnero (lub Fiabemy) i robi to zdecydowanie zbyt mocno. 8' Gomez dobrze odnalazł się na linii pola karnego Lecha Poznań, uderza, na szczęścia Mońka zdołał go zablokować! 10' Centra z prawej strony w pole karne Lecha Poznań niecelna, a po chwili jeden z gospodarzy zagrywa piłkę ręką. 13' Gumny zagrywa z prawej strony w pole karne do Agnero. Ten przyjmuje i próbuje strzelać, piłka po rykoszecie wychodzi na rzut rożny. 13' Słabo rozegrany korner, kontra gospodarzy, De Barr wpada w pole karne i huknął w poprzeczkę! To powinien być gol dla Lincoln. 15' Fatalne zachowanie Thordarsona. Fauluje De Barra tuż przed polem karnym. Będzie groźny rzut wolny dla gospodarzy. 16' Nano uderza bezpośrednio z rzutu wolnego, piłka mija słupek i wychodzi za linię końcową. 19' Agnero wypchnięty w lewej części pola karnego do linii końcowej ratował się rozpaczliwym strzałem. Nie było nawet rożnego. 21' Gumny dobrze do Thordarsona w pole karne, obrońca wybija zawodnikowi Lecha piłkę, będzie rzut rożny. 22' Bardzo głębokie dośrodkowanie w pole karne, Agnero uderza głową i trafia... w poprzeczkę! 25' Agnero ostro fauluje Lopesa, żółta kartka. 27' Mocny strzał Agnero z lewej strony pola karnego, Hankins paruje na rzut rożny! 28' Duże zamieszanie po rzucie rożnym, Fiabema nie wiadomo czemu zamiast strzelać jeszcze wycofuje przed bramkę i piłka po niecelnym uderzeniu jednego z lechitów wychodzi za bramkę. 30' Ogromne zamieszanie w polu karnym Lecha, De Barr obalony, ale sędzia nie wskazuje na jedenastkę! Póki co rzut rożny, ale to może być sprawdzane. 31' Uf, sędzia pokazał, że karnego nie ma. Co więcej, ktoś ze sztabu Lincoln dostał czerwoną kartkę za protesty! 32' Centra z kornera wybita głową przez Agnero. 33' GOOOOOL! LINCOLN PROWADZI! 33' Kolejny rożny, rozegrany krótko, długo piłka krążyła, w końcu Nano centruje z lewej strony, do piłki w prawej części pola karnego dopada Lopes, wycofuje na 12. metr, gdzie jest Gomez i huknął bardzo mocno w bramkę! Mrozek próbował to odbić, ale piłka wpada do siatki. 36' Warto zauważyć, że w stosunku do meczu z Rapidem trener dokonał 7 zmian. Ale to i tak nie jest wytłumaczenie na taką grę Lecha. 38' Rzut rożny dla Lecha z prawej strony boiska. 39' Moutinho centruje za mocno. Hankins zacznie od bramki. 40' Centra w pole karne gospodarzy z rzutu wolnego. Mońka próbował głową, piłka odbija się od Agnero, lecz Hankins spokojnie to łapie. 42' Lech długo rozgrywa piłkę, nic z tego nie wynika. 43' Sędzia główny jest bardzo nerwowy dzisiaj. Teraz czerwona dla kogoś ze sztabu Lecha, nawet trudno powiedzieć za co. 45 + 1' Sędzia dolicza dwie minuty. 45 + 1' Rodriguez strzela z około 20 metrów sprzed bramki, lecz robi to niecelnie. 45 + 2' Koniec pierwszej połowy! PRZERWA Bardzo słaba, pierwsza połowa w wykonaniu Lecha. Gdyby nie poprzeczka po strzale Agnero i mocne uderzenie tego samego zawodnika, po którym Hankins z problemami bronił, to można powiedzieć, że wręcz fatalna. Lincoln skutecznie się broni i dużo skuteczniej atakuje. PRZERWA Tak padł gol dla Lincoln Red Imps. Lincoln Red Imps PROWADZI z Lechem Poznań 🚨😯#UECL pic.twitter.com/bMKGGYOHYr — Polsat Sport (@polsatsport) October 23, 2025 PRZERWA Frederiksen chyba dostrzegł swój błąd. Na wejście czekają już Palma, Ismaheel i Pereira. PRZERWA Pereira za Gumnego, Palma za Agnero i Ismaheel za Bengtssona. 46' Gramy! 49' Rodriguez dobrze urwał się obrońcom, uderza na wprost bramki z 16. metra, lecz trafia prosto w bramkarza Lincoln Red Imps. 52' Teraz Rodriguez fauluje De Barra przed polem karnym Lecha. Kolejny groźny rzut wolny dla gospodarzy. 53' UFFFFF! Nano huknął z rzutu wolnego, Mrozek paruje ten strzał, ale piłka spada tak, że Dabo pakuje ją do bramki! Na szczęście Dabo był na spalonym, a za pretensje dostaje jeszcze kartkę. 54' Thordarson centruje świetnie z prawej strony, Fiabema ma dużo czasu na strzał, uderza głową i piłka... trafia w poprzeczkę! 56' Teraz Rodriguez krótko do Ismaheela, ten nie ma jak przycelować, ale piłka odbija się od jego głowy i... trafia w słupek! To już trzeci strzał Lecha w obramowanie! 57' Nareszcie! Fiabema schodzi, wchodzi Ishak! 58' Rzut rożny dla Lecha z prawej strony boiska. 58' Centra Moutinho wybita, ale jeszcze piłka do niego wraca. Po chwili kolejne dogranie w pole karne, tam Ishak próbuje wystawić na strzał przed bramkę, lecz został zablokowany. Piłka jeszcze spada pod nogi Ismaheela, lecz jego uderzenie jest za mocne, nad bramką... 61' Zmiana w Lincoln, Gomez schodzi, wchodzi Pozo. 62' Rodriguez próbuje fałszem zagrać do Ishaka, piłka odbija się od obrońcy i Hankins spokojnie łapie. 64' Moutinho zamiast rozegrać, zagrywa bardzo daleką piłkę na Ishaka. Niecelnie. 66' Ishak zarówno kiksuje przy próbie rozegrania, jak i przy tym fauluje rywala... 66' Thordarson nie radzi sobie z rywalem, faul w środku pola. 67' De Barr faulowany blisko prawego narożnika pola karnego Lecha Poznań. Znów może być groźnie pod bramką Lecha. 68' Mocny strzał z rzutu wolnego, Mrozek odbija przed siebie, Nano uderza jeszcze z kilkudziesięciu metrów, na szczęście niecelnie. 69' Ishak dostaje dobre podanie przed bramką Lincoln, ale trafia w Hankinsa! 70' Palma niecelnie podaje w pole karne. 71' Ishak przejmuje piłkę na lewej stronie pola karnego, lecz niecelnie wycofuje w środek pola. Potem Skrzypczak fauluje De Barra przy linii środkowej. 72' Ostatnia zmiana w Lechu, Kozubal za Thordarsona. 73' Kozubal niecelnie na lewo do Palmy. Tak to Lech nawet tutaj nie zremisuje... 75' Rzut rożny dla Lecha z prawej strony. 75' RZUT KARNY DLA LECHA! 76' Hankins piąstkuje centrę Moutinho, piłka po chwili wraca w pole karne, Rodriguez walczy o nią z Hankinsem, który trafia go w głowę i sędzia wskazuje na jedenastkę! Jeszcze żółta kartka dla Hankinsa. 77' Karny potwierdzony, Ishak podchodzi do piłki - z Rapidem nie trafił. 77' GOOOOOOOOL! ISHAK TRAFIA Z 11. METRÓW! 79' Ale atakują gospodarze... De Barr strzela i zostaje zablokowany. Aut na wysokości pola karnego Lecha. 80' Wrzut z autu w pole karne Lecha, Pozo uderza wolejem bardzo niecelnie. 81' Kolejny bardzo groźny strzał Nano z rzutu wolnego, Mrozek paruje na rzut rożny. 82' Zmiana, Dabo schodzi, wchodzi Juanje. 83' Moutinho dobrze płasko przed bramkę Lincoln, ale nikt tego nie przeciął! 84' Ismaheel źle zagrywa w pole karne po złym przyjęciu i obrońca zgrywa klatką do Hankinsa. 86' Lech stara się pressingiem odebrać piłkę, ale trudno to idzie. 87' Palma niecelnie przed pole karne do Rodrigueza... zmarnowana kontra. 87' Zmiana, Toscano za Villacanasa. 88' Mrozek paruje piłkę na rzut rożny po ostrej centrze Toscano spod linii końcowej. 88' GOL! Lincoln wychodzi na prowadzenie! 89' Centra z głębi pola, Rutjens uderza głową i piłka wpada za kołnierz Mrozka. Dramat. 90 + 1' Sędzia dolicza 4 minuty. 90 + 3' Lech nawet nie stworzył sobie żadnej okazji. 90 + 4' Wrzut z autu w pole karne Lincoln wybity przez obronę. 90 + 4' Centra w pole karne z rzutu wolnego wyłapana przez Hankinsa. 90 + 4' KONIEC! KOMPLETNA KOMPROMITACJA LECHA POZNAŃ! To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na supersport.se.pl.

Odśwież relację

Lincoln Red Imps – Lech Poznań relacja na żywo i wynik 23.10.2025

Lech Poznań bardzo pozytywnie zaskoczył w pierwszej kolejce Ligi Konferencji w sezonie 2025/26. Co prawda „Kolejorz” był wskazywany jako faworyt w meczu z Rapidem Wiedeń, ale chyba nikt nie spodziewał się, że rozbije on swojego rywala aż 4:1! To na pewno mocno napędziło zespół na kolejne spotkania i potwierdziło, że Lech może namieszać w Lidze Konferencji w tym sezonie. Dzięki tej wygranej drużyna Nielsa Fredeeriksena może ze spokojną głową podejść do kolejnego meczu, w którym zmierzą się z mistrzem Gibraltaru, Lincoln Red Imps.

Wiadomo, że przed żadnym meczem nie można dopisywać sobie punktów, ale inny wynik, niż wygrana Lecha Poznań, będzie sensacją. Co prawda Lincoln nie znalazło się w Lidze Konferencji przypadkiem – w eliminacjach Ligi Mistrzów ograli Vikingura Gota z Wysp Owczych, a w eliminacjach Ligi Europy armeńskie Noah. Jednak z mocniejszymi drużynami nie miała wiele do powiedzenia. W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Lincoln przegrało z Zrijnskim Mostar aż 0:5!