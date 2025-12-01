Ważny komunikat w sprawie Lewandowskiego i Barcelony. Stało się tuż przed północą!

Sceny w hiszpańskiej ekstraklasie! Real Madryt traci fotel lidera La Liga

Remis 1:1 z Gironą w spotkaniu kończącym niedzielną (30 listopada) serię gier

To oznacza, że nowym liderem została Barcelona, która bez problemów pokonała Deportivo Alaves

FC Barcelona znów liderem ligi! Wpadka Realu Madryt

Barcelona wraca na szczyt tabeli La Liga. Wszystko przesądziło się tuż przed północą, gdy Real Madryt niespodziewanie stracił punkty w starciu z Gironą. Remis 1:1 sprawił, że zespół Roberta Lewandowskiego wskoczył na pierwsze miejsce po 14. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy.

Królewscy przegrywali po efektownym uderzeniu Azzedine’a Ounahiego z 37. minuty, a wyrównanie przyniósł dopiero pewnie wykonany rzut karny przez Kyliana Mbappe. Francuz ma już 14 ligowych goli i prowadzi w klasyfikacji strzelców, ale nie wystarczyło to, by Real wrócił z Girony z kompletem punktów. W końcówce goście domagali się jeszcze drugiej „jedenastki”, jednak arbiter uznał, że faul na Rodrygo nie był wystarczający.

Hiszpańskie media błyskawicznie zareagowały. „Potknięcie Realu, Barcelona nowym liderem ligi” – napisała „Marca”, podkreślając, że dla ekipy z Madrytu to trzeci kolejny remis w lidze.

FC Barcelona zostanie liderem La Liga na święta?

Barcelona, która dzień wcześniej pokonała Deportivo Alaves 3:1, ma na koncie 34 punkty i wyprzedza Real o jeden punkt. Tuż za nimi czai się Villarreal (32 pkt), który wygrał z Realem Sociedad 3:2, a na czwartym miejscu jest Atletico Madryt (31 pkt).

Przed Blaugraną kluczowy tydzień. Już we wtorek zespół Lewandowskiego zmierzy się u siebie z Atletico Madryt, a dzień później Real zagra na wyjeździe z Athletic Bilbao. W barcelońskim klubie panuje przekonanie, że liderowanie przed świątecznym okresem może mieć ogromne znaczenie w walce o mistrzostwo.