To on ma zastąpić Roberta Lewandowskiego w Barcelonie! Rozmowy odbyły się już kilka miesięcy temu

Wśród rozważanych kandydatów pojawia się kilka nazwisk, jednak najgłośniej mówi się o serbskim snajperze – Dusanie Vlahoviciu. 26-letni zawodnik Juventusu Turyn ponownie trafił na listę życzeń Barcelony, a jego nazwisko zaczyna krążyć w mediach sportowych w całej Europie. Vlahović ma za sobą kilka sezonów na najwyższym poziomie w Serie A, a jego kontrakt ze "Starą Damą" wygasa latem przyszłego roku. To sprawia, że może stać się łakomym kąskiem dla wielu klubów, w tym właśnie dla Barcelony.

Jak informuje włoski dziennik "Tuttosport", rozmowy pomiędzy Deco, dyrektorem sportowym Barcelonym a agentem zawodnika Darko Risticem, miały już miejsce w sierpniu. Wówczas temat nie został sfinalizowany, ale źródła zbliżone do klubu twierdzą, że kontakt może zostać wkrótce odnowiony. Sytuacja kontraktowa Vlahovicia w Turynie jest bowiem niepewna – negocjacje w sprawie przedłużenia umowy utknęły w martwym punkcie, a sam zawodnik ma być gotów na nowy etap w karierze.

Serb nie planuje opuszczać Juventusu zimą, co jest zrozumiałe z finansowego punktu widzenia – latem mógłby bowiem podpisać lukratywny kontrakt jako wolny zawodnik. Dla Barcelony oznaczałoby to szansę na pozyskanie klasowego napastnika bez konieczności płacenia wysokiego odstępnego, co idealnie wpisywałoby się w politykę oszczędnościową klubu.

Kim jest Dusan Vlahović, który ma zastąpić Roberta Lewandowskiego?

W obecnym sezonie Vlahović zanotował już cztery bramki i jedną asystę w ośmiu występach, potwierdzając, że wciąż potrafi być skuteczny. Jego fizyczność, umiejętność gry tyłem do bramki i instynkt strzelecki mogłyby doskonale uzupełnić styl Barcelony, która w ostatnich latach często miała problem z wykończeniem akcji.

Jeśli Vlahović rzeczywiście zdecyduje się odejść z Juventusu i trafi na rynek jako wolny zawodnik, Barcelona może zyskać idealnego następcę Lewandowskiego – zawodnika młodszego, głodnego sukcesów i gotowego przejąć pałeczkę w ataku jednej z najbardziej wymagających drużyn świata.

