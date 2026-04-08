Ukraiński piłkarz Mychajło Mudryk, gwiazdor Chelsea, został zawieszony za doping, a w Polsce zasłynął z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Wołynia.

W organizmie zawodnika wykryto meldonium, co grozi mu czteroletnią dyskwalifikacją.

Mudryk pozywa Ukraiński Związek Piłki Nożnej, twierdząc, że doping podano mu przypadkowo podczas zgrupowania kadry.

Czy sąd uzna jego argumenty, czy też Mudryk poniesie konsekwencje swoich działań?

Mychajło Mudryk trafił do Londynu w 2023 roku jako jeden z najdroższych transferów w historii ukraińskiej piłki. Szachtar Donieck otrzymał za niego aż 70 milionów euro, jednak kwota ta szybko okazała się fortuną wyrzuconą w błoto. Mudryk nie spełnił oczekiwań kibiców Chelsea, którzy zaczęli otwarcie wątpić w sens tak kosztownego zakupu.

Na dodatek zaliczył dopingową wpadkę. W organizmie zawodnika wykryto zabronioną substancję - meldonium. To ten sam zwiększający wydolność specyfik, na którym wpadła Maria Szarapowa i wielu innych sportowców z państw powstałych po upadku ZSRR. Mychajło Mudryk ostatni raz na boisku pojawił się w listopadzie 2024 roku. Od tamtego momentu pozostaje zawieszony, a grozi mu nawet czteroletnia dyskwalifikacja. Sam zainteresowany konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny.

W Polsce Mychajło Mudryk stał się szczególnie znany w lutym 2025 roku po skandalicznym incydencie. Podczas gry w Counter-Strike 2 obrażał polskich graczy, otwarcie kpiąc z tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz z września 1939 roku. Jego komentarze typu „Zawsze będziesz pamiętał Wołyń”, „Szczęśliwy Wołyń” czy „Następna mapa: Wołyń albo 1939” wywołały w naszym kraju ogromne oburzenie.

Teraz Mychajło Mudryk złożył pozew przeciwko Ukraińskiemu Związkowi Piłki Nożnej (UAF), obarczając winą za całe zajście fizjoterapeutę reprezentacji – Ihora Porobija. Według piłkarza meldonium dostało się do jego organizmu przypadkowo podczas zgrupowania kadry narodowej w wyniku zastrzyku komórek macierzystych. Do tej pory w barwach Chelsea 25-latek rozegrał 73 spotkania i zdobył 10 bramek.

