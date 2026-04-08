Ukraiński piłkarz szydził z Wołynia i Polaków. Teraz idzie do sądu

Michał Chojecki
2026-04-08 11:17

Mychajło Mudryk, ukraiński gwiazdor Chelsea Londyn, od końca 2024 roku jest zawieszony po wykryciu w jego organizmie zakazanego dopingu - bardzo popularnego za naszą wschodnią granicą meldonium. Piłkarz, który niedawno zasłynął skandalicznymi słowami na temat Wołynia i Polaków, zapowiada walkę w sądzie.

Mychajło Mudryk

  • Ukraiński piłkarz Mychajło Mudryk, gwiazdor Chelsea, został zawieszony za doping, a w Polsce zasłynął z kontrowersyjnych wypowiedzi na temat Wołynia.
  • W organizmie zawodnika wykryto meldonium, co grozi mu czteroletnią dyskwalifikacją.
  • Mudryk pozywa Ukraiński Związek Piłki Nożnej, twierdząc, że doping podano mu przypadkowo podczas zgrupowania kadry.
  • Czy sąd uzna jego argumenty, czy też Mudryk poniesie konsekwencje swoich działań?

Mychajło Mudryk trafił do Londynu w 2023 roku jako jeden z najdroższych transferów w historii ukraińskiej piłki. Szachtar Donieck otrzymał za niego aż 70 milionów euro, jednak kwota ta szybko okazała się fortuną wyrzuconą w błoto. Mudryk nie spełnił oczekiwań kibiców Chelsea, którzy zaczęli otwarcie wątpić w sens tak kosztownego zakupu.

Na dodatek zaliczył dopingową wpadkę. W organizmie zawodnika wykryto zabronioną substancję - meldonium. To ten sam zwiększający wydolność specyfik, na którym wpadła Maria Szarapowa i wielu innych sportowców z państw powstałych po upadku ZSRR. Mychajło Mudryk ostatni raz na boisku pojawił się w listopadzie 2024 roku. Od tamtego momentu pozostaje zawieszony, a grozi mu nawet czteroletnia dyskwalifikacja. Sam zainteresowany konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny.

W Polsce Mychajło Mudryk stał się szczególnie znany w lutym 2025 roku po skandalicznym incydencie. Podczas gry w Counter-Strike 2 obrażał polskich graczy, otwarcie kpiąc z tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz z września 1939 roku. Jego komentarze typu „Zawsze będziesz pamiętał Wołyń”, „Szczęśliwy Wołyń” czy „Następna mapa: Wołyń albo 1939” wywołały w naszym kraju ogromne oburzenie.

Teraz Mychajło Mudryk złożył pozew przeciwko Ukraińskiemu Związkowi Piłki Nożnej (UAF), obarczając winą za całe zajście fizjoterapeutę reprezentacji – Ihora Porobija. Według piłkarza meldonium dostało się do jego organizmu przypadkowo podczas zgrupowania kadry narodowej w wyniku zastrzyku komórek macierzystych. Do tej pory w barwach Chelsea 25-latek rozegrał 73 spotkania i zdobył 10 bramek.

