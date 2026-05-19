Premier League. Klęska hegemona, mistrz Anglii po 22 długich latach! Arsenal świętuje

Arsenal mistrzem Anglii 2025/2026!

Manchester City stracił szansę na triumf w Premier League po remisie w 37. kolejce z Bournemouth.

Dla Arsenalu to pierwsze mistrzostwo od 2004 roku.

Premier League: Arsenal mistrzem po klęsce City

Rywalizacja o mistrzostwo Anglii miała trwać do ostatniej kolejki. Kibice pasjonowali się walką Arsenalu i Manchesteru City, o której mógł decydować bilans bramkowy, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. "Kanonierzy" po poniedziałkowym zwycięstwie z Burnley (1:0) w 37. kolejce już we wtorek mogą świętować upragniony tytuł! Goniący ich piłkarze Pepa Guardioli potrzebowali wygranej na wyjeździe z Bournemouth, aby zachować szanse do ostatniej kolejki. Tymczasem zremisowali tylko 1:1 i nie zdobędą siódmego mistrzostwa w 9 ostatnich latach!

Już po pierwszej połowie sytuacja Manchesteru City była trudna. Bournemouth w pełni zasłużenie prowadziło 1:0 od 39. minuty, gdy przeprowadziło skuteczny kontratak. Francuz Adrien Truffert z lewego skrzydła podał w pole karne. Jego rodak Eli Junior Kroupi przyjął piłkę i technicznym strzałem pokonał włoskiego bramkarza Gianluigiego Donnarummę. Będący pod ścianą goście zdołali odpowiedzieć dopiero w doliczonym czasie drugiej połowy, gdy na 1:1 wyrównał norweski napastnik Erling Haaland.

Wcześniej to gospodarze zmarnowali znakomite okazje na podwyższenie wyniku. Ten punkt i tak jest dla nich na wagę złota - Bournemouth zajmuje szóste miejsce w lidze i zapewniło sobie, że w przyszłym sezonie zagra w europejskich pucharach. Manchester City wystąpi w Champions League jako wicemistrz Anglii.

Arsenal 14. raz został mistrzem Anglii i zajmuje trzecie miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Po 20 tytułów mają Manchester United i Liverpool. Mówi się, że Pep Guardiola opuści po tym sezonie Manchester City.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP— Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026