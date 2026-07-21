Skandal po finale Hiszpania - Argentyna. FIFA reaguje! Będą surowe kary?

Finał MŚ Hiszpania - Argentyna zakończył się skandaliczną bójką piłkarzy obu drużyn.

Starcia m.in. Leandro Paredesa z Hiszpanami obiegły świat.

Całą sprawą zajmuje się już FIFA, która wszczęła postępowanie dotyczące tej bójki.

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Mecz Hiszpania - Argentyna w finale MŚ 2026 miał być piłkarskim świętem. Zamiast tego dostaliśmy starcie wątpliwej jakości, w którym Leo Messi i spółka przez 90 minut nie oddali żadnego strzału, skupiając się na dotrwaniu do rzutów karnych. Ich plan skomplikowała czerwona kartka dla Enzo Fernandeza, po której Hiszpanie dowiedli wyższości za sprawą gola Ferrana Torresa w 106. minucie. Rozpaczliwe ataki Argentyny w końcówce nie odmieniły losów meczu, a zespół z Półwyspu Iberyjskiego mógł świętować drugie mistrzostwo świata w historii. W tym mocno przeszkodzili jednak sfrustrowani Argentyńczycy.

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Na środku boiska wybuchła wielka awantura, w której pierwsze skrzypce odgrywał Leandro Paredes. Pomocnik reprezentacji Argentyny rzucił się z rękami na Erica Garcię, a także interweniującego w jego obronie Gaviego. Przez chwilę zrobiło się naprawdę nerwowo, a sytuację uspokajał m.in. trener Albicelestes, Lionel Scaloni, który rozdzielał piłkarzy. Zdjęcia i nagrania z tych haniebnych chwil momentalnie obiegły cały świat, wywołując reakcję FIFA.

Światowa federacja wszczęła postępowanie w sprawie bójki z udziałem reprezentacji Argentyny i Hiszpanii. Z pewnością nie jest to obrazek, którym chciałaby promować piłkę nożną. Finał mundialu powinien być wizytówką, tymczasem rozczarował na każdym polu i można spodziewać się kar dla zaangażowanych w rękoczyny po ostatnim gwizdku. Ich wysokość pozostaje jednak niewiadomą. Na razie nie podano też terminu zakończenia postępowania wszczętego przez FIFA.