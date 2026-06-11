Miliony dolarów czekają! Takich premii na Mundialu 2026 jeszcze nie było

11 czerwca start 23. Mistrzostwa Świata, które zapowiadają się rekordowo pod wieloma względami, zwłaszcza w kontekście finansowym.

FIFA przeznaczyła na nagrody aż 871 milionów dolarów, z czego sam mistrz świata zgarnie oszałamiające 50 milionów!

Odkryj, jak rozkłada się ta gigantyczna pula i ile dokładnie otrzymają reprezentacje oraz kluby za udział w turnieju!

Całkowita pula finansowych gratyfikacji wynosi 871 milionów dolarów. Jest blisko dwukrotnie większa niż miało to miejsce na poprzednim turnieju w Katarze. Tym razem nakłady są większe, bo w finałach wystąpi 48 reprezentacji, które rozegrają 104 mecze. Jak zatem rozkłada się lista płac i kto najwięcej wykroi dla siebie z tego finansowego tortu?

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Każda z drużyn, która awansowała na mistrzostwa świata, zagwarantowała sobie 10 mln dolarów za sam start w finałach. Do tego konto każdej federacji wpłynie kolejne 2,5 mln dolarów. Ten dodatek był przeznaczony przez zespoły na przygotowania do imprezy.

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Nagrody rosną w zależności od osiąganych celów. Zakwalifikowanie się do fazy pucharowej do zysk w postaci 11 mln dolarów. Wywalczenie przepustki do 1/8 finału wyceniono na 15 mln. Ćwierćfinaliści mogą liczyć na wypłatę w wysokości 19 mln. Jednak najwięcej zarobią cztery najlepsze zespoły, które przebiją się do półfinału. Mistrz świata zgarnie 50 mln, a finalista 33 mln. Trzeci zespół mundialu wzbogaci się o 29 mln, a czwarta ekipa 27 mln.

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To nie koniec finansowych gratyfikacji ze strony światowej federacji. Podobnie, jak w poprzednich latach FIFA będzie płaciła klubom za udostępnianie piłkarzy. W tej puli jest 355 mln. Jednak 100 mln trafi na konto drużyn, których zawodnicy grali w eliminacjach. Natomiast 250 mln przeznaczone jest dla klubów, których gracze zostali powołani na finały MŚ. Taryfikator wypłat jest wyliczany na podstawie liczby dni, które dany zawodnik spędza na zgrupowaniu reprezentacji. Licznik bije od oficjalnego powołania do momentu zakończenia udziału drużyny w turnieju.

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A record 1,248 players will represent their nations at @FIFAWorldCup 2026 👏🌍 pic.twitter.com/IeHiPmUlkV— FIFA (@FIFAcom) June 10, 2026

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