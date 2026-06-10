Zmiany zasad przed mundialem! Kibicu, musisz to wiedzieć gdy trwają mistrzostwa świata

– VAR może więcej. Pojawia się możliwość korzystania z wideoweryfikacji przy sytuacjach związanych z drugą żółtą kartką. Dotąd VAR nie mógł ingerować w takie decyzje, jednak podczas mundialu sędziowie będą mogli skorzystać z pomocy technologii również w przypadkach skutkujących wykluczeniem zawodnika po drugim napomnieniu.

– System VAR będzie mógł zostać wykorzystany między innymi do oceny błędnie przyznanych rzutów rożnych. Sędziowie będą też analizować przewinienia w ataku poprzedzające stałe fragmenty gry, jeśli miały one bezpośredni wpływ na później zdobytą bramkę.

– Arbiter będzie mógł ukarać czerwoną kartką piłkarza, który podczas rozmowy z przeciwnikiem celowo zasłania usta dłonią lub koszulką, chcąc uniemożliwić odczytanie swoich słów. Surowe konsekwencje przewidziano także dla zawodników lub członków sztabu, którzy opuszczą boisko w geście protestu przeciw decyzjom sędziowskim. W skrajnych przypadkach drużynie może grozić nawet walkower.

– Na wykonanie wrzutu z autu oraz wznowienie gry od bramki przewidziano maksymalnie pięć sekund. Przekroczenie limitu będzie skutkowało utratą piłki przy aucie lub przyznaniem rzutu rożnego przeciwnikom przy wznowieniu od bramki.

Szymon Marciniak i Jakub Błaszczykowski w Alei Gwiazd Stadionu Narodowego

– Podczas spotkań mistrzostw świata piłkarz schodzący z murawy będzie miał tylko dziesięć sekund na opuszczenie boiska wyznaczoną drogą. Jeśli nie zastosuje się do tego wymogu, jego następca będzie musiał odczekać określony czas przed wejściem na plac gry, a drużyna przez ten okres będzie występowała w osłabieniu.

– Zawodnik, który wymaga interwencji lekarzy, po wznowieniu meczu będzie musiał pozostać poza boiskiem przez minutę. FIFA liczy, że ograniczy to przypadki symulowania urazów. Wyjątki przewidziano m.in. dla kontuzji głowy, rzutów karnych oraz zdarzeń z udziałem bramkarzy.

– Organizatorzy chcą także wyeliminować wykorzystywanie przerw medycznych do przeprowadzania dodatkowych narad taktycznych. W sytuacji, gdy pomoc otrzymuje jeden z zawodników, pozostali piłkarze nie będą mogli gromadzić się przy ławce trenerskiej. Zostaną zobowiązani do pozostania w wyznaczonej strefie lub w okolicach środka boiska.

– Przerwa na nawodnienie (a dla amerykańskich i wielu innych telewizji też pewnie przerwa na reklamę). W każdej połowie przewidziano około trzyminutową pauzę na uzupełnienie płynów, która ma przypadać mniej więcej w 22. minucie gry.