Dramat i skandal tuż przed mundialem. Arbiter wrócił do kraju zamiast na turniej

Artan od kilku lat należy do grona sędziów międzynarodowych, a w ubiegłym roku został uznany najlepszym arbitrem w Afryce. Miał przejść do historii jako pierwszy Somalijczyk prowadzący spotkania mundialu. Zamiast tego został zawrócony na granicy przez amerykańskie służby celne i ochrony granic (CBP).

Władze USA poinformowały, że decyzja o odmowie wjazdu była związana z podejrzeniami dotyczącymi jego kontaktów z osobami powiązanymi z organizacjami terrorystycznymi.

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Po powrocie do Mogadiszu sędzia podkreślił, że mimo rozczarowania nie traci wiary. – To, co się wydarzyło, już się stało i jest to niefortunne. Jestem wdzięczny FIFA za wsparcie. Somalia jest nasza, niezależnie od wszystkiego. Chcę powiedzieć młodym ludziom, żeby nie tracili nadziei. Jestem w domu i nie ma innego miejsca, w którym chciałbym być – powiedział.

A United States official said that Omar Artan, the Somalian soccer referee who was denied entry into the country ahead of the World Cup, was refused admission due to "association with suspected members of terror organisations."— ESPN UK (@ESPNUK) June 10, 2026

Sprawa wpisuje się w szerszy kontekst zaostrzonej polityki migracyjnej USA przed turniejem, obejmującej m.in. ograniczenia dla obywateli części państw, w tym Somalii. FIFA potwierdziła, że Artan nie weźmie już udziału w mundialu.

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Rząd Somalii poinformował, że podejmował próby interwencji w tej sprawie, jednak nie przyniosły one rezultatu. Informacje o odesłaniu arbitra z lotniska w Miami jako pierwsza podała agencja AFP, a później potwierdziły je amerykańskie służby.