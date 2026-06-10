Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 - terminarz wszystkich meczów
Faza grupowa Mundialu 2026 obejmuje wiele spotkań, które przyciągają uwagę kibiców z całego świata. Wśród najbardziej interesujących meczów tej części turnieju znajdują się m.in. Brazylia - Maroko (14 czerwca), Anglia - Chorwacja (17 czerwca) oraz Niemcy - Curacao (14 czerwca). Po zakończeniu rywalizacji grupowej mistrzostwa przechodzą do rozszerzonej fazy pucharowej, rozpoczynającej się 28 czerwca od rundy 1/16 finału. Następnie rozgrywane są ćwierćfinały zaplanowane na 9-12 lipca, a półfinały odbywają się 14 i 15 lipca. Finał Mundialu 2026 zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, natomiast dzień wcześniej w Miami rozegrany zostanie mecz o 3. miejsce. Turniej dostarcza kibicom wielu piłkarskich emocji i najważniejszych spotkań z udziałem reprezentacji z całego świata. Poniżej znajdziecie kompletny terminarz MŚ 2026 (godziny meczów podajemy czasu polskiego).
Mundial 2026 - faza grupowa - 1. kolejka
11 czerwca
- 21:00: Meksyk – RPA (grupa A, Mexico City)
12 czerwca
- 4:00: Korea Południowa – Czechy (grupa A, Guadalajara)
- 21:00: Kanada – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Toronto)
13 czerwca
- 3:00: USA – Paragwaj (grupa D, Los Angeles)
- 21:00: Katar – Szwajcaria (grupa B, Santa Clara)
14 czerwca
- 0:00: Brazylia – Maroko (grupa C, New Jersey)
- 3:00: Haiti – Szkocja (grupa C, Boston)
- 6:00: Australia – Turcja (grupa D, Vancouver)
- 19:00: Niemcy – Curacao (grupa E, Houston)
- 22:00: Holandia – Japonia (grupa F, Dallas)
15 czerwca
- 1:00: WKS – Ekwador (grupa E, Filadelfia)
- 4:00: Szwecja – Tunezja (grupa F, Monterrey)
- 18:00: Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Atlanta)
- 21:00: Belgia – Egipt (grupa G, Seattle)
16 czerwca
- 0:00: Arabia Saudyjska – Urugwaj (grupa H, Miami)
- 3:00: Iran – Nowa Zelandia (grupa G, Los Angeles)
- 21:00: Francja – Senegal (grupa I, New Jersey)
17 czerwca
- 0:00: Irak – Norwegia (grupa I, Boston)
- 3:00: Argentyna – Algieria (grupa J, Kansas City)
- 6:00: Austria – Jordania (grupa J, Santa Clara)
- 19:00: Portugalia – DR Konga (grupa K, Houston)
- 22:00: Anglia – Chorwacja (grupa L, Dallas)
18 czerwca
- 1:00: Ghana – Panama (grupa L, Boston)
- 4:00: Uzbekistan – Kolumbia (grupa K, Mexico City)
Mundial 2026 - faza grupowa - 2. kolejka
18 czerwca
- 18:00: Czechy – RPA (grupa A, Atlanta)
- 21:00: Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Los Angeles)
19 czerwca
- 0:00: Kanada – Katar (grupa B, Vancouver)
- 3:00: Meksyk – Korea Południowa (grupa A, Guadalajara)
- 21:00: USA – Australia (grupa D, Seattle)
20 czerwca
- 0:00: Szkocja – Maroko (grupa C, Boston)
- 3:00: Brazylia – Haiti (grupa C, Filadelfia)
- 6:00: Turcja – Paragwaj (grupa D, Santa Clara)
- 19:00: Holandia – Szwecja (grupa F, Houston)
- 22:00: Niemcy – WKS (grupa E, Toronto)
21 czerwca
- 2:00: Ekwador – Curacao (grupa E, Kansas City)
- 6:00: Tunezja – Japonia (grupa F, Monterrey)
- 18:00: Hiszpania – Arabia Saudyjska (grupa H, Atlanta)
- 21:00: Belgia – Iran (grupa G, Los Angeles)
22 czerwca
- 0:00: Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Miami)
- 3:00: Nowa Zelandia – Egipt (grupa G, Vancouver)
- 19:00: Argentyna – Austria (grupa J, Dallas)
- 23:00: Francja – Irak (grupa I, Filadelfia)
23 czerwca
- 2:00: Norwegia – Senegal (grupa I, New Jersey)
- 5:00: Jordania – Algieria (grupa J, Santa Clara)
- 19:00: Portugalia – Uzbekistan (grupa K, Houston)
- 22:00: Anglia – Ghana (grupa L, Boston)
24 czerwca
- 1:00: Panama – Chorwacja (grupa L, Toronto)
- 4:00: Kolumbia – DR Konga (grupa K, Guadalajara)
Mundial 2026 - faza grupowa - 3. kolejka
24 czerwca
- 21:00: Szwajcaria – Kanada (grupa B, Vancouver)
- 21:00: Bośnia i Hercegowina – Katar (grupa B, Seattle)
25 czerwca
- 0:00: Maroko – Haiti (grupa C, Atlanta)
- 0:00: Szkocja – Brazylia (grupa C, Miami)
- 3:00: RPA – Korea Południowa (grupa A, Monterrey)
- 3:00: Czechy – Meksyk (grupa A, Mexico City)
- 22:00: Curacao – WKS (grupa E, Filadelfia)
- 22:00: Ekwador – Niemcy (grupa E, New Jersey)
26 czerwca
- 1:00: Japonia – Szwecja (grupa F, Dallas)
- 1:00: Tunezja – Holandia (grupa F, Kansas City)
- 4:00: Paragwaj – Australia (grupa D, Santa Clara)
- 4:00: Turcja – USA (grupa D, Los Angeles)
- 21:00: Norwegia – Francja (grupa I, Boston)
- 21:00: Senegal – Irak (grupa I, Toronto)
27 czerwca
- 2:00: Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska (grupa H, Houston)
- 2:00: Urugwaj – Hiszpania (grupa H, Guadalajara)
- 5:00: Egipt – Iran (grupa G, Seattle)
- 5:00: Nowa Zelandia – Belgia (grupa G, Vancouver)
- 23:00: Chorwacja – Ghana (grupa L, Filadelfia)
- 23:00 Panama – Anglia (grupa L, New Jersey)
28 czerwca
- 1:30: DR Konga – Uzbekistan (grupa K, Atlanta)
- 1:30: Kolumbia – Portugalia (grupa K, Miami)
- 4:00: Algieria – Austria (grupa J, Kansas City)
- 4:00: Jordania – Argentyna (grupa J, Dallas)
Mundial 2026 - 1/16 finału
28 czerwca
- 21:00: 2A – 2B (Los Angeles)
29 czerwca
- 19:00: 1C – 2F (Houston)
- 22:30: 1E – 3ABCDF (Boston)
30 czerwca
- 3:00: 1F – 2C (Monterrey)
- 19:00: 2E – 2I (Dallas)
- 23:00: 1I – 3CDFGH (New Jersey)
1 lipca
- 3:00: 1A – 3 CEFHI (Mexico City)
- 18:00: 1L – 3EHIJK (Atlanta)
- 22:00: 1G – 3AEHIJ (Seattle)
2 lipca
- 2:00: 1D – 3BEFIJ (Santa Clara)
- 21:00: 1H – 2J (Los Angeles)
3 lipca
- 1:00: 2K – 2L (Toronto)
- 5:00: 1B – 3EFGIJ (Vancouver)
- 20:00: 2D – 2G (Arlington)
4 lipca
- 0:00: 1J – 2H (Miami)
- 3:30: 1K – 3DEIJL (Kansas City)
Mundial 2026 - 1/8 finału
4 lipca
- 19:00: 2A/2B – 1F/2C (#2, Houston)
- 23:00: 1E/3ABCDF – 1I/3CDFGH (#1, Filadelfia)
5 lipca
- 22:00: 1C/2F – 2E/2I (#3, East Rutherford)
6 lipca
- 2:00: 1A/3CEFHI – 1L/3EHIJK (#4, Mexico City)
- 21:00: 2K/2L – 1H/2J (#5, Dallas)
7 lipca
- 2:00: 1D/3BEFIJ – 1G/3AEHIJ (#6, Seattle)
- 18:00: 1J/2H – 2D/2G (#7, Atlanta)
- 22:00: 1B/3EFGIJ – 1K/3DEIJL (#8, Vancouver)
Mundial 2026 - ćwierćfinały
9 lipca
- 22:00: ćwierćfinał MŚ #1 – #2 (1, Boston)
10 lipca
- 21:00: ćwierćfinał MŚ #5 – #6 (2, Los Angeles)
11 lipca
- 23:00: ćwierćfinał MŚ #3 – #4 (3, Miami)
12 lipca
- 3:00: ćwierćfinał MŚ #7 – #8 (4, Kansas City)
Mundial 2026 - półfinały
14 lipca
- 21:00: półfinał MŚ 1 – 2 (Dallas)
15 lipca
- 21:00: półfinał MŚ 3 – 4 (Atlanta)
Mundial 2026 - mecz o 3. miejsce i finał
18 lipca
- 23:00: mecz o 3. miejsce na MŚ (Miami)
19 lipca
- 21:00: finał MŚ (New Jersey)