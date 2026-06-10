Mundial 2026 - terminarz. Dni i godziny meczów fazy grupowej i pucharowej

Redakcja Super Sport
2026-06-10 17:38

Mundial 2026 to historyczna edycja mistrzostw świata, która po raz pierwszy odbywa się w trzech krajach - Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Turniej rozpoczął się 11 czerwca w Mexico City meczem Meksyku z RPA, a kolejne spotkania rozgrywane są również m.in. w Toronto i Los Angeles. Mistrzostwa Świata FIFA 2026 są największym turniejem w historii rozgrywek - obejmują aż 104 mecze w 16 miastach gospodarzy Ameryki Północnej. W trakcie mundialu kibice śledzą rywalizację najlepszych reprezentacji świata, wyniki na żywo, terminarz oraz kluczowe spotkania fazy grupowej i pucharowej. Turniej przyciąga uwagę fanów futbolu z całego świata, oferując ponad miesiąc piłkarskich emocji na największych stadionach USA, Meksyku i Kanady.

Lamine Yamal

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Autor: Mutsu Kawamori/ East News Lamine Yamal - Hiszpania

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2026 - terminarz wszystkich meczów

Faza grupowa Mundialu 2026 obejmuje wiele spotkań, które przyciągają uwagę kibiców z całego świata. Wśród najbardziej interesujących meczów tej części turnieju znajdują się m.in. Brazylia - Maroko (14 czerwca), Anglia - Chorwacja (17 czerwca) oraz Niemcy - Curacao (14 czerwca). Po zakończeniu rywalizacji grupowej mistrzostwa przechodzą do rozszerzonej fazy pucharowej, rozpoczynającej się 28 czerwca od rundy 1/16 finału. Następnie rozgrywane są ćwierćfinały zaplanowane na 9-12 lipca, a półfinały odbywają się 14 i 15 lipca. Finał Mundialu 2026 zaplanowano na 19 lipca w New Jersey, natomiast dzień wcześniej w Miami rozegrany zostanie mecz o 3. miejsce. Turniej dostarcza kibicom wielu piłkarskich emocji i najważniejszych spotkań z udziałem reprezentacji z całego świata. Poniżej znajdziecie kompletny terminarz MŚ 2026 (godziny meczów podajemy czasu polskiego).

Mundial 2026 - faza grupowa - 1. kolejka

11 czerwca

  • 21:00: Meksyk – RPA (grupa A, Mexico City)

12 czerwca

  • 4:00: Korea Południowa – Czechy (grupa A, Guadalajara)
  • 21:00: Kanada – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Toronto)

13 czerwca

  • 3:00: USA – Paragwaj (grupa D, Los Angeles)
  • 21:00: Katar – Szwajcaria (grupa B, Santa Clara)

14 czerwca

  • 0:00: Brazylia – Maroko (grupa C, New Jersey)
  • 3:00: Haiti – Szkocja (grupa C, Boston)
  • 6:00: Australia – Turcja (grupa D, Vancouver)
  • 19:00: Niemcy – Curacao (grupa E, Houston)
  • 22:00: Holandia – Japonia (grupa F, Dallas)

15 czerwca

  • 1:00: WKS – Ekwador (grupa E, Filadelfia)
  • 4:00: Szwecja – Tunezja (grupa F, Monterrey)
  • 18:00: Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Atlanta)
  • 21:00: Belgia – Egipt (grupa G, Seattle)

16 czerwca

  • 0:00: Arabia Saudyjska – Urugwaj (grupa H, Miami)
  • 3:00: Iran – Nowa Zelandia (grupa G, Los Angeles)
  • 21:00: Francja – Senegal (grupa I, New Jersey)

17 czerwca

  • 0:00: Irak – Norwegia (grupa I, Boston)
  • 3:00: Argentyna – Algieria (grupa J, Kansas City)
  • 6:00: Austria – Jordania (grupa J, Santa Clara)
  • 19:00: Portugalia – DR Konga (grupa K, Houston)
  • 22:00: Anglia – Chorwacja (grupa L, Dallas)

18 czerwca

  • 1:00: Ghana – Panama (grupa L, Boston)
  • 4:00: Uzbekistan – Kolumbia (grupa K, Mexico City)
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Mundial 2026 - faza grupowa - 2. kolejka

18 czerwca

  • 18:00: Czechy – RPA (grupa A, Atlanta)
  • 21:00: Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina (grupa B, Los Angeles)

19 czerwca

  • 0:00: Kanada – Katar (grupa B, Vancouver)
  • 3:00: Meksyk – Korea Południowa (grupa A, Guadalajara)
  • 21:00: USA – Australia (grupa D, Seattle)

20 czerwca

  • 0:00: Szkocja – Maroko (grupa C, Boston)
  • 3:00: Brazylia – Haiti (grupa C, Filadelfia)
  • 6:00: Turcja – Paragwaj (grupa D, Santa Clara)
  • 19:00: Holandia – Szwecja (grupa F, Houston)
  • 22:00: Niemcy – WKS (grupa E, Toronto)

21 czerwca

  • 2:00: Ekwador – Curacao (grupa E, Kansas City)
  • 6:00: Tunezja – Japonia (grupa F, Monterrey)
  • 18:00: Hiszpania – Arabia Saudyjska (grupa H, Atlanta)
  • 21:00: Belgia – Iran (grupa G, Los Angeles)

22 czerwca

  • 0:00: Urugwaj – Republika Zielonego Przylądka (grupa H, Miami)
  • 3:00: Nowa Zelandia – Egipt (grupa G, Vancouver)
  • 19:00: Argentyna – Austria (grupa J, Dallas)
  • 23:00: Francja – Irak (grupa I, Filadelfia)

23 czerwca

  • 2:00: Norwegia – Senegal (grupa I, New Jersey)
  • 5:00: Jordania – Algieria (grupa J, Santa Clara)
  • 19:00: Portugalia – Uzbekistan (grupa K, Houston)
  • 22:00: Anglia – Ghana (grupa L, Boston)

24 czerwca

  • 1:00: Panama – Chorwacja (grupa L, Toronto)
  • 4:00: Kolumbia – DR Konga (grupa K, Guadalajara)

Mundial 2026 - faza grupowa - 3. kolejka

24 czerwca

  • 21:00: Szwajcaria – Kanada (grupa B, Vancouver)
  • 21:00: Bośnia i Hercegowina – Katar (grupa B, Seattle)

25 czerwca

  • 0:00: Maroko – Haiti (grupa C, Atlanta)
  • 0:00: Szkocja – Brazylia (grupa C, Miami)
  • 3:00: RPA – Korea Południowa (grupa A, Monterrey)
  • 3:00: Czechy – Meksyk (grupa A, Mexico City)
  • 22:00: Curacao – WKS (grupa E, Filadelfia)
  • 22:00: Ekwador – Niemcy (grupa E, New Jersey)

26 czerwca

  • 1:00: Japonia – Szwecja (grupa F, Dallas)
  • 1:00: Tunezja – Holandia (grupa F, Kansas City)
  • 4:00: Paragwaj – Australia (grupa D, Santa Clara)
  • 4:00: Turcja – USA (grupa D, Los Angeles)
  • 21:00: Norwegia – Francja (grupa I, Boston)
  • 21:00: Senegal – Irak (grupa I, Toronto)

27 czerwca

  • 2:00: Republika Zielonego Przylądka – Arabia Saudyjska (grupa H, Houston)
  • 2:00: Urugwaj – Hiszpania (grupa H, Guadalajara)
  • 5:00: Egipt – Iran (grupa G, Seattle)
  • 5:00: Nowa Zelandia – Belgia (grupa G, Vancouver)
  • 23:00: Chorwacja – Ghana (grupa L, Filadelfia)
  • 23:00 Panama – Anglia (grupa L, New Jersey)

28 czerwca

  • 1:30: DR Konga – Uzbekistan (grupa K, Atlanta)
  • 1:30: Kolumbia – Portugalia (grupa K, Miami)
  • 4:00: Algieria – Austria (grupa J, Kansas City)
  • 4:00: Jordania – Argentyna (grupa J, Dallas)
Piłkarka Julia Walentowicz
Galeria zdjęć 20

Mundial 2026 - 1/16 finału

28 czerwca

  • 21:00: 2A – 2B (Los Angeles)

29 czerwca

  • 19:00: 1C – 2F (Houston)
  • 22:30: 1E – 3ABCDF (Boston)

30 czerwca

  • 3:00: 1F – 2C (Monterrey)
  • 19:00: 2E – 2I (Dallas)
  • 23:00: 1I – 3CDFGH (New Jersey)

1 lipca

  • 3:00: 1A – 3 CEFHI (Mexico City)
  • 18:00: 1L – 3EHIJK (Atlanta)
  • 22:00: 1G – 3AEHIJ (Seattle)

2 lipca

  • 2:00: 1D – 3BEFIJ (Santa Clara)
  • 21:00: 1H – 2J (Los Angeles)

3 lipca

  • 1:00: 2K – 2L (Toronto)
  • 5:00: 1B – 3EFGIJ (Vancouver)
  • 20:00: 2D – 2G (Arlington)

4 lipca

  • 0:00: 1J – 2H (Miami)
  • 3:30: 1K – 3DEIJL (Kansas City)

Mundial 2026 - 1/8 finału

4 lipca

  • 19:00: 2A/2B – 1F/2C (#2, Houston)
  • 23:00: 1E/3ABCDF – 1I/3CDFGH (#1, Filadelfia)

5 lipca

  • 22:00: 1C/2F – 2E/2I (#3, East Rutherford)

6 lipca

  • 2:00: 1A/3CEFHI – 1L/3EHIJK (#4, Mexico City)
  • 21:00: 2K/2L – 1H/2J (#5, Dallas)

7 lipca

  • 2:00: 1D/3BEFIJ – 1G/3AEHIJ (#6, Seattle)
  • 18:00: 1J/2H – 2D/2G (#7, Atlanta)
  • 22:00: 1B/3EFGIJ – 1K/3DEIJL (#8, Vancouver)

Mundial 2026 - ćwierćfinały

9 lipca

  • 22:00: ćwierćfinał MŚ #1 – #2 (1, Boston)

10 lipca

  • 21:00: ćwierćfinał MŚ #5 – #6 (2, Los Angeles)

11 lipca

  • 23:00: ćwierćfinał MŚ #3 – #4 (3, Miami)

12 lipca

  • 3:00: ćwierćfinał MŚ #7 – #8 (4, Kansas City)

Mundial 2026 - półfinały

14 lipca

  • 21:00: półfinał MŚ 1 – 2 (Dallas)

15 lipca

  • 21:00: półfinał MŚ 3 – 4 (Atlanta)

Mundial 2026 - mecz o 3. miejsce i finał

18 lipca

  • 23:00: mecz o 3. miejsce na MŚ (Miami)

19 lipca

  • 21:00: finał MŚ (New Jersey)
MUNDIAL 2026