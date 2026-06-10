Mundial 2026 - terminarz. Dni i godziny meczów fazy grupowej i pucharowej

Redakcja Super Sport 17:38

Mundial 2026 to historyczna edycja mistrzostw świata, która po raz pierwszy odbywa się w trzech krajach - Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Turniej rozpoczął się 11 czerwca w Mexico City meczem Meksyku z RPA, a kolejne spotkania rozgrywane są również m.in. w Toronto i Los Angeles. Mistrzostwa Świata FIFA 2026 są największym turniejem w historii rozgrywek - obejmują aż 104 mecze w 16 miastach gospodarzy Ameryki Północnej. W trakcie mundialu kibice śledzą rywalizację najlepszych reprezentacji świata, wyniki na żywo, terminarz oraz kluczowe spotkania fazy grupowej i pucharowej. Turniej przyciąga uwagę fanów futbolu z całego świata, oferując ponad miesiąc piłkarskich emocji na największych stadionach USA, Meksyku i Kanady.

i Autor: Mutsu Kawamori/ East News Lamine Yamal - Hiszpania