MŚ 2026. Wielka blokada na ulicach Meksyku! Reakcja prezydent już się niesie przed mundialem

Tysiące protestujących nauczycieli zablokowały ulice Meksyku przed meczem otwarcia MŚ 2026.

Nauczyciele to jedna z grup społecznych, które starają się wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum twierdzi, że wszystko jest pod kontrolą, choć pod znakiem zapytania stoi otwarcie głównej strefy kibica.

MŚ 2026: Na ulicach Meksyku wielka blokada! Protesty przed meczem otwarcia

Tysiące nauczycieli zablokowały we wtorek drogę prowadzącą do legendarnego stadionu Azteca, gdzie w czwartek Meksyk zmierzy się z RPA w meczu otwarcia mundialu. Policja nie dopuściła demonstrantów do samego obiektu, chronionego przez tysiące funkcjonariuszy. Prezydent Claudia Sheinbaum zapewniała w tym tygodniu, że ceremonia otwarcia mistrzostw „jest zagwarantowana” i odbędzie się „w pokoju i spokoju”. W środę na konferencji prasowej oświadczyła, że nie ma żadnych obaw o zakłócenie inauguracji turnieju przez protesty.

Dramat i skandal tuż przed mundialem. Arbiter wrócił do kraju zamiast na turniej

– Wszystko jest pod kontrolą – powiedziała.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

Przyznała jednak, że z powodu demonstracji nauczycieli pod znakiem zapytania stoi otwarcie głównej publicznej strefy kibica na centralnym placu Zocalo, w pobliżu pałacu prezydenckiego. Zachęcała mieszkańców do korzystania z kilkunastu innych stref w mieście.

Nauczyciele to jedna z grup społecznych, które starają się wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu, by zwiększyć presję na rząd w sprawie swoich żądań. Związek zawodowy nauczycieli CNTE domaga się między innymi wycofania wprowadzonych w 2007 roku zmian w systemie emerytalnym i podwyżek podstawy płac.

Zapowiadają wielką blokadę MŚ 2026! To nie przelewki. "Zatrzymamy mundial"

We wtorek sekretarz władz miasta Meksyk - Cesar Cravioto - oświadczył, że Estadio Azteca został uznany za obiekt „infrastruktury bezpieczeństwa narodowego”, co oznacza zacieśnienie policyjnej ochrony. – (Protestujący) będą musieli przyjąć do wiadomości, że za mniej niż 48 godzin na tym stadionie rozpocznie się mundial i musimy go chronić – powiedział, cytowany przez dziennik „El Pais”.

Według gazety w mieście rozmieszczono ponad 55 tys. funkcjonariuszy, którzy mają pilnować porządku w obiektach związanych z mistrzostwami i miejscach turystycznych.

Władze miasta poinformowały, że w środę późnym wieczorem czasu miejscowego rozpocznie się Operacja Ostatnia Mila, w ramach której przewidziano częściowe zamknięcie dróg w pobliżu stadionu. Kilka godzin przed rozpoczęciem mistrzostw okolica zostanie zamknięta całkowicie i wstęp do niej będą mieli tylko mieszkańcy oraz osoby z biletami na mecz – poinformował portal El Universal.

Thousands of protesters are blocking access to the stadium for the World Cup opening match in Mexico City😬“Boycott the FIFA World Cup 2026” pic.twitter.com/qcm0QYZNs2— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 9, 2026