MŚ 2026. Wielka blokada na ulicach Meksyku! Reakcja prezydent już się niesie przed mundialem

- Tysiące protestujących nauczycieli zablokowały ulice Meksyku przed meczem otwarcia MŚ 2026.
- Nauczyciele to jedna z grup społecznych, które starają się wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu.
- Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum twierdzi, że wszystko jest pod kontrolą, choć pod znakiem zapytania stoi otwarcie głównej strefy kibica.
MŚ 2026: Na ulicach Meksyku wielka blokada! Protesty przed meczem otwarcia
Tysiące nauczycieli zablokowały we wtorek drogę prowadzącą do legendarnego stadionu Azteca, gdzie w czwartek Meksyk zmierzy się z RPA w meczu otwarcia mundialu. Policja nie dopuściła demonstrantów do samego obiektu, chronionego przez tysiące funkcjonariuszy. Prezydent Claudia Sheinbaum zapewniała w tym tygodniu, że ceremonia otwarcia mistrzostw „jest zagwarantowana” i odbędzie się „w pokoju i spokoju”. W środę na konferencji prasowej oświadczyła, że nie ma żadnych obaw o zakłócenie inauguracji turnieju przez protesty.
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– Wszystko jest pod kontrolą – powiedziała.
Przyznała jednak, że z powodu demonstracji nauczycieli pod znakiem zapytania stoi otwarcie głównej publicznej strefy kibica na centralnym placu Zocalo, w pobliżu pałacu prezydenckiego. Zachęcała mieszkańców do korzystania z kilkunastu innych stref w mieście.
Nauczyciele to jedna z grup społecznych, które starają się wykorzystać uwagę świata skupioną na mundialu, by zwiększyć presję na rząd w sprawie swoich żądań. Związek zawodowy nauczycieli CNTE domaga się między innymi wycofania wprowadzonych w 2007 roku zmian w systemie emerytalnym i podwyżek podstawy płac.
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We wtorek sekretarz władz miasta Meksyk - Cesar Cravioto - oświadczył, że Estadio Azteca został uznany za obiekt „infrastruktury bezpieczeństwa narodowego”, co oznacza zacieśnienie policyjnej ochrony. – (Protestujący) będą musieli przyjąć do wiadomości, że za mniej niż 48 godzin na tym stadionie rozpocznie się mundial i musimy go chronić – powiedział, cytowany przez dziennik „El Pais”.
Według gazety w mieście rozmieszczono ponad 55 tys. funkcjonariuszy, którzy mają pilnować porządku w obiektach związanych z mistrzostwami i miejscach turystycznych.
Władze miasta poinformowały, że w środę późnym wieczorem czasu miejscowego rozpocznie się Operacja Ostatnia Mila, w ramach której przewidziano częściowe zamknięcie dróg w pobliżu stadionu. Kilka godzin przed rozpoczęciem mistrzostw okolica zostanie zamknięta całkowicie i wstęp do niej będą mieli tylko mieszkańcy oraz osoby z biletami na mecz – poinformował portal El Universal.