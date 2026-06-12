Cristiano Ronaldo wciąż jest głodny sukcesów. To osiągnął na mundialu

A preparar o Mundial 🇵🇹💪 pic.twitter.com/nWjD5lb0bd— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 6, 2026

Legendarny Cristiano Ronaldo, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, szykuje się do swojego szóstego mundialu, wciąż pragnąc brakującego mu złota.

Jest jedynym piłkarzem, który strzelał gole na pięciu turniejach, jednak nigdy nie trafił w fazie pucharowej, co stanowi jego kolejne wyzwanie.

Selekcjoner Portugalii podziwia jego niezłomną determinację i "głód zwycięstwa". Czy kapitan poprowadzi zespół do historycznego triumfu?

Na mistrzostwach świata zadebiutował w 2006 roku i osiągnął najlepszy wynik. Portugalia dotarła wtedy do półfinału, ale ostatecznie zajęła czwarte miejsce. Kolejne edycje nie były już tak owocne: dwa razy 1/8 finału i faza grupowa. Na poprzednim mundialu w Katarze zespół dotarł do ćwierćfinału.

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Ronaldo jest jedyny piłkarzem, który pokonywał bramkarzy na pięciu turniejach. W sumie strzelił osiem goli. Najlepiej spisał się w 2018 roku, gdy trafił cztery razy. To właśnie na tym turnieju, w meczu z Hiszpanią, popisał się ha-trickiem. Pozostałe edycje zawsze kończył z jedną bramką na koncie. Trzeba wspomnieć, że wszystkiego dokonał w fazie grupowej. Czy w obecnym turnieju przełamie się i trafi w końcu w fazie pucharowej?

W sumie w finałach Portugalczyk zaliczył 22 występy, co daje mu piąte miejsce w klasyfikacji pod względem gier. Najlepszy w tym zestawieniu jest Leo Messi, który rozegrał 26 meczów. Kapitan Argentyny, podobnie jak Ronaldo, zaliczy szósty mundial.

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Ronaldo jest rekordzistą reprezentacji Portugalii. Jego dorobek to 227 meczów, w których strzelił 143 gole. Mimo upływu lat wciąż świetnie radzi sobie w arabskim Al-Nassr i kadrze. Trener Roberto Martinez jest pełen podziwu dla podopiecznego, który imponuje mu niesamowitą determinacją, zaangażowaniem i energią.

- Wciąż gra i udowadnia swoją wartość - podkreślił Roberto Martinez, cytowany przez PAP. - Pokazuje, że jest ważny dla reprezentacji. To uczucie głodu zwycięstwa jest w nim niezwykłe - przekonywał selekcjoner Portugalii.

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Hiszpan jest pod wrażeniem dokonań i formy gwiazdy portugalskiej drużyny.

- Ronaldo jest kapitanem i prawdopodobnie osiągnął to, czego nie dokonał żaden inny piłkarz na świecie - przypomniał Martinez, cytowany przez PAP. - Myślę, że wymaga od siebie tak wiele, jak każdy inny zawodnik reprezentacji - dodał.

W finałach rywalami Portugalii będą ekipy Demokratycznej Republiki Konga, Uzbekistanu i Kolumbii. Czy Ronaldo w rywalizacji z tymi zespołami wyśrubuje strzeleckie rekordy i rozpocznie z kadrą marsz po upragnione złoto?

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