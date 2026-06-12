Brazylia marzy o złocie. Neymar pofrunie z Kanarkami po tytuł?

Brazylia, najbardziej utytułowana reprezentacja w historii mundialu, marzy o szóstym tytule po ponad dwóch dekadach posuchy.

Neymar, po trzech latach absencji i serii kontuzji, powrócił do kadry, ale jego gotowość na kluczowe mecze jest poważnie zagrożona.

Odkryj, czy "Kanarki" zdołają przełamać passę niepowodzeń i czy ich lider poprowadzi ich do upragnionego złota!

Brazylia ponad 20 lat czeka na mistrzostwo świata

Problem w tym, że od ostatniego sukcesu minęło dużo czasu. Brazylia triumfowała w 2002 roku, a kolejne turnieje już nie były tak udane. Brazylijska kadra kończyła je na 1/4 finału. Na triumf liczyła w 2014 roku, gdy była gospodarzem finałów. Jednak skończyło się ogromnym zawodem, bo nikogo nie zadowoliło czwarte miejsce.

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Kanarki pofruną po złoty medal?

To był także pierwszy turniej z udziałem Neymara. W trakcie imprezy doznał kontuzji i musiał pauzować. Wprawdzie wystąpił także w kolejnych mundialach, ale nie miało to przełożenia na trofea. Czy czwarty mundial będzie dla niego szczęśliwy i ekipa Kanarków" z nim w składzie pofrunie po mistrzostwo świata?

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Neymar walczy z czasem i urazem

Neymar jest najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Brazylii: zdobył 79 bramek. Jednak w kadrze po raz ostatni grał przed trzema laty. Wszystko przez to, że miał urazy. Teraz trener Carlo Ancelotti sięgnął po niego i wywołał euforię zakochanym w nim kibiców. Tyle, że gwiazdor ma teraz problem z łydką. Jednak nie wiadomo, czy zdąży wykurować się na pierwszy mecz mundialu z Maroko. Kolejnymi rywalami Brazylii będą Haiti i Szkocja.

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