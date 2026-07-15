Mundial 2026. Ogromne napięcie przed meczem Anglia - Argentyna! Pojawiły się teorie spiskowe

Teorie spiskowe przed meczem Anglia - Argentyna

Po meczu Francja - Hiszpania czas na drugi półfinał mundialu: Anglia - Argentyna. Spotkanie wzbudza olbrzymie emocje m.in. z powodu kontrowersyjnych decyzji sędziowskich, które obu drużynom pomogły w awansie na najlepszej czwórki MŚ. Anglikom wypomina się kabel od kamery, który miał pomóc w zdobyciu pierwszej bramki w ćwierćfinale z Norwegią, a Argentyńczykom czerwoną kartkę dla Szwajcara Breela Embolo i uznanie gola na 3:2 w spotkaniu z Egiptem. W kontekście sędziowania na mundialu szczególnie dużo mówi się o Argentynie. Mnożną się rozmaite teorie spiskowe, a media na Wyspach dodatkowo podgrzewają atmosferę.

Ohydne zachowanie przed meczem Anglia - Argentyna! To już przegięcie

Leo Messi otrzymuje swojego ulubionego sędziego (chodzi o Ismaila Elfatha - red.) na półfinał mistrzostw świata Anglia - Argentyna, mimo teorii spiskowych, że turniej jest ustawiony

- pisze "Daily Mail".

"Ulubiony sędzia" Leo Messiego. Angielski dziennik tłumaczy

Angielski dziennik nie omieszkał przypomnieć sędziowania ze spotkań Argentyna - Egipt i Argentyna - Szwajcaria. - Sposób, w jaki Argentyna wygrała z Egiptem i Szwajcarią, w tym sytuacja, gdy Egiptowi kontrowersyjnie anulowano gola, a szwajcarski napastnik Embolo został ukarany czerwoną kartką, wywołał ogromną falę krytyki i spekulacje, że FIFA spiskuje, aby pomóc Messiemu i Argentynie wygrać turniej. Jest to oskarżenie, któremu światowa federacja stanowczo zaprzecza - czytamy w gazecie. O co jednak chodzi z "ulubionym sędzią" Leo Messiego? To "Daily Mail" wyjaśnia w innej części artykułu. Gazeta opisuje kontakty Ismaila Elfatha ze słynnym Argentyńczykiem.

Elfath był sędzią technicznym w Katarze, gdy Argentyna pokonała Francję i zdobyła mistrzostwo świata w 2022 roku, a jego kontakty z Messim zwiększyły się po tym, jak napastnik podpisał kontrakt z klubem MLS Inter Miami w lipcu 2023 roku. Miesiąc po dołączeniu do Inter Miami Messi pomógł swojej nowej drużynie wygrać finał Leagues Cup przeciwko Nashville SC - spotkanie, które sędziował właśnie Elfath. Od czasu przyjazdu do Ameryki Elfath sędziował cztery mecze Messiego i zawsze jego drużyna wygrywała

- zwrócili uwagę dziennikarze.

Spotkanie Anglia - Argentyna rozegrane zostanie w środę, 15 lipca, o godz. 21. Zwycięzca półfinału zagra w finale mundialu 2026 z Hiszpanią.

Galeria: Leo Messi podczas meczu Argentyna - Austria