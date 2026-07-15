Półfinał MŚ 2026: Anglia - Argentyna 0:0 (0:0)
Bramki:
Anglia: Pickford - James, Stones, Guehi, Spence - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane.
Argentyna: E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico - Simeone, Paredes, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez.
Anglia - Argentyna
47.
Alvarez miał dwie świetne sytuację! Najpierw jego mocny strzał obronił Pickford, a po chwili Argentyńczyk trafił w boczną siatkę
46.
Początek drugiej połowy
Aż 19 fauli w pierwszej połowie. Częściej faulowali Argentyńczycy
There have been 19 fouls in the first half between England and Argentina 😲⚔️ pic.twitter.com/8acPOxYNXy— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 15, 2026
KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY
45+2
Rogers złapany na spalonym
45+1
Trzy minuty doliczone do pierwszej połowy
45.
Bellingham padł przed polem karnym, ale sędzia nie przerwał gry
42.
Bellingham pędził na bramkę Argentyny. Na koszulkę szarpał go Lisandro Martinez, za co dostał żółtą kartkę
38.
Potężny strzał Enzo Fernandeza, około pół metra nad angielską bramką!
37.
Anderson ukarany żółtą kartką
37.
Kapitalny drybling Messiego! Minął kilku rywali, ale kolejny go sfaulował
36.
Strzelał James, ale dobra interwencja Martineza
36.
Bellingham faulowany blisko pola karnego Argentyny
35.
Gordon powstrzymany w polu karnym Argentyny
33.
Rice wrzucił piłkę na głowę Stonesa, ale jego strzał był niecelny
32.
Efektowny drybling Bellinghama. Anglik był faulowany i rzut wolny
30.
Po okresie dominacji Anglii teraz mecz się wyrównal
25.
Pickford faulowany przy rzucie rożnym. Przerwa na picie
24.
Argentyna ma rzut rożny
23.
Bellingham nadepnął na stopę Mac Allistera
22.
Dośrodkowanie Juliana Alvareza zablokowane
21.
Messi na spalonym
20.
James dośrodkował płasko w pole karne. Martinez złapał piłkę. Anglia ma wyraźną przewagę
18
Spence dryblował w polu karnym, ale stracił piłkę
16.
Messi był przekonany, że był faulowany, ale sędzia nie przerwał gry. Argentyńczyk wściekły
15.
Prostopadłe podanie do Messiego, ale angielska defensywa nie dała się zskoczyć
14.
Gordon dryblował przed polem karnym Argentyny, ale stracił piłkę
13.
Argentyńczycy starają się uporządkować grę w środku pola
11.
Gordon szarżował na skrzydle i dośrodkował płasko w pole karne. Pewna interwencja Martineza
9.
Anderson ponownie sponiewierany przez jednego z rywali. Bardzo dużo fauli
8.
Jak na razie Anglicy dominują
7.
Anglicy mają rzut rożny
6.
Anderson znów brutalnie faulowany. Nerwowa atmosfera na boisku
5.
Spence popisał się dynamiczną akcją, ale argentyńska defensywa powstrzymała ten atak
3.
Anderson brutalnie faulowany na środku boiska. Zamieszanie, spięcie między piłkarzami
1.
GRAMY! Przy piłce Anglicy
Skład reprezentacji Argentyny:
Our XI for the 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬! 🇦🇷🏆🏴 pic.twitter.com/MRYdPnn8xk— Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 15, 2026
Skład reprezentacji Anglii:
Ready for Argentina! 👊 pic.twitter.com/5fSh9K1tir— England (@England) July 15, 2026
Witamy w relacji na żywo z meczu Anglia - Argentyna w półfinale MŚ 2026. Początek spotkania o godzinie 21 polskiego czasu.
Mecz Anglii z broniącą tytułu Argentyną wyłoni drugiego finalistę MŚ 2026. Pierwszym została wczoraj Hiszpania. Uwaga piłkarskiego świata będzie zwrócona na pojedynek Harry Kane - Lionel Messi. Obaj rywalizują o miano najlepszego strzelca turnieju. Na razie lepszy jest Argentyńczyk, który zdobył osiem bramek, a angielski snajper Bayernu Monachium ma sześć.
Na wiodącą posta reprezentacji Anglii wyrósł też Jude Bellingham. Pomocnik Realu Madryt także strzelił już sześć goli. Został pierwszym od 40 lat i wyczynu Diego Maradony piłkarzem, który odnotował minimum dublet w dwóch kolejnych meczach fazy pucharowej MŚ.
Spotkania Anglii z Argentyną na mundialach mają długą i burzliwą historię. Wystarczy przypomnieć sędziowskie kontrowersje i usunięcie z boiska - zmarłego przed kilkoma dniami - kapitana Argentyny Antonio Rattina w 1966 roku, „rękę Boga” Maradony i jego rajd uznawany za jedną z najlepszych akcji w historii mistrzostw świata z 1986, a także czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 1998 i „rewanż” Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się odpadnięcia Argentyny z turnieju w 2002 roku.