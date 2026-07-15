Anglia - Argentyna RELACJA NA ŻYWO z półfinału MŚ 2026 [WYNIK]

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-15 22:04

Mecz Anglia - Argentyna wyłoni finałowego rywala Hiszpanii w piłkarskich MŚ 2026. Dzień wcześniej aktualni mistrzowie Europy pokonali w półfinale Francję 2:0. Starcie Anglii z Argentyną to spotkanie pełne podtekstów. Do tego pojedynek snajperów - Leo Messi kontra Harry Kane i sekundujący mu Jude Bellingham. Poniżej relacja na żywo z meczu Anglia - Argentyna.

Jude Bellingham i Lionel Messi podczas meczu. O półfinale Anglia - Argentyna przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Associated Press

Półfinał MŚ 2026: Anglia - Argentyna 0:0 (0:0)

Bramki:

Anglia: Pickford - James, Stones, Guehi, Spence - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane.

Argentyna: E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico - Simeone, Paredes, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez.

Na żywo

Anglia - Argentyna

47.

Alvarez miał dwie świetne sytuację! Najpierw jego mocny strzał obronił Pickford, a po chwili Argentyńczyk trafił w boczną siatkę

46.

Początek drugiej połowy

Aż 19 fauli w pierwszej połowie. Częściej faulowali Argentyńczycy

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY

45+2

Rogers złapany na spalonym

45+1

Trzy minuty doliczone do pierwszej połowy

45.

Bellingham padł przed polem karnym, ale sędzia nie przerwał gry

42.

Bellingham pędził na bramkę Argentyny. Na koszulkę szarpał go Lisandro Martinez, za co dostał żółtą kartkę

38.

Potężny strzał Enzo Fernandeza, około pół metra nad angielską bramką!

37.

Anderson ukarany żółtą kartką

37.

Kapitalny drybling Messiego! Minął kilku rywali, ale kolejny go sfaulował

36.

Strzelał James, ale dobra interwencja Martineza

36.

Bellingham faulowany blisko pola karnego Argentyny

35.

Gordon powstrzymany w polu karnym Argentyny

33.

Rice wrzucił piłkę na głowę Stonesa, ale jego strzał był niecelny

32.

Efektowny drybling Bellinghama. Anglik był faulowany i rzut wolny

30.

Po okresie dominacji Anglii teraz mecz się wyrównal

25.

Pickford faulowany przy rzucie rożnym. Przerwa na picie

24.

Argentyna ma rzut rożny

23.

Bellingham nadepnął na stopę Mac Allistera

22.

Dośrodkowanie Juliana Alvareza zablokowane

21.

Messi na spalonym

20.

James dośrodkował płasko w pole karne. Martinez złapał piłkę. Anglia ma wyraźną przewagę

18

Spence dryblował w polu karnym, ale stracił piłkę

16.

Messi był przekonany, że był faulowany, ale sędzia nie przerwał gry. Argentyńczyk wściekły

15.

Prostopadłe podanie do Messiego, ale angielska defensywa nie dała się zskoczyć

14.

Gordon dryblował przed polem karnym Argentyny, ale stracił piłkę

13.

Argentyńczycy starają się uporządkować grę w środku pola

11.

Gordon szarżował na skrzydle i dośrodkował płasko w pole karne. Pewna interwencja Martineza

9.

Anderson ponownie sponiewierany przez jednego z rywali. Bardzo dużo fauli

8.

Jak na razie Anglicy dominują

7.

Anglicy mają rzut rożny

6.

Anderson znów brutalnie faulowany. Nerwowa atmosfera na boisku

5.

Spence popisał się dynamiczną akcją, ale argentyńska defensywa powstrzymała ten atak

3.

Anderson brutalnie faulowany na środku boiska. Zamieszanie, spięcie między piłkarzami

1.

GRAMY! Przy piłce Anglicy

Skład reprezentacji Argentyny: 

Skład reprezentacji Anglii: 

Witamy w relacji na żywo z meczu Anglia - Argentyna w półfinale MŚ 2026. Początek spotkania o godzinie 21 polskiego czasu.

Mecz Anglii z broniącą tytułu Argentyną wyłoni drugiego finalistę MŚ 2026. Pierwszym została wczoraj Hiszpania. Uwaga piłkarskiego świata będzie zwrócona na pojedynek Harry Kane - Lionel Messi. Obaj rywalizują o miano najlepszego strzelca turnieju. Na razie lepszy jest Argentyńczyk, który zdobył osiem bramek, a angielski snajper Bayernu Monachium ma sześć.

Na wiodącą posta reprezentacji Anglii wyrósł też Jude Bellingham. Pomocnik Realu Madryt także strzelił już sześć goli. Został pierwszym od 40 lat i wyczynu Diego Maradony piłkarzem, który odnotował minimum dublet w dwóch kolejnych meczach fazy pucharowej MŚ.

Spotkania Anglii z Argentyną na mundialach mają długą i burzliwą historię. Wystarczy przypomnieć sędziowskie kontrowersje i usunięcie z boiska - zmarłego przed kilkoma dniami - kapitana Argentyny Antonio Rattina w 1966 roku, „rękę Boga” Maradony i jego rajd uznawany za jedną z najlepszych akcji w historii mistrzostw świata z 1986, a także czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 1998 i „rewanż” Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się odpadnięcia Argentyny z turnieju w 2002 roku.

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