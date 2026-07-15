Półfinał MŚ 2026: Anglia - Argentyna 0:0 (0:0)

Bramki:

Anglia: Pickford - James, Stones, Guehi, Spence - Rice, Anderson - Rogers, Bellingham, Gordon - Kane.

Argentyna: E. Martinez - Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico - Simeone, Paredes, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez.

Na żywo Anglia - Argentyna 47. Alvarez miał dwie świetne sytuację! Najpierw jego mocny strzał obronił Pickford, a po chwili Argentyńczyk trafił w boczną siatkę 46. Początek drugiej połowy Aż 19 fauli w pierwszej połowie. Częściej faulowali Argentyńczycy There have been 19 fouls in the first half between England and Argentina 😲⚔️ pic.twitter.com/8acPOxYNXy — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 15, 2026 KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY 45+2 Rogers złapany na spalonym 45+1 Trzy minuty doliczone do pierwszej połowy 45. Bellingham padł przed polem karnym, ale sędzia nie przerwał gry 42. Bellingham pędził na bramkę Argentyny. Na koszulkę szarpał go Lisandro Martinez, za co dostał żółtą kartkę 38. Potężny strzał Enzo Fernandeza, około pół metra nad angielską bramką! 37. Anderson ukarany żółtą kartką 37. Kapitalny drybling Messiego! Minął kilku rywali, ale kolejny go sfaulował 36. Strzelał James, ale dobra interwencja Martineza 36. Bellingham faulowany blisko pola karnego Argentyny 35. Gordon powstrzymany w polu karnym Argentyny 33. Rice wrzucił piłkę na głowę Stonesa, ale jego strzał był niecelny 32. Efektowny drybling Bellinghama. Anglik był faulowany i rzut wolny 30. Po okresie dominacji Anglii teraz mecz się wyrównal 25. Pickford faulowany przy rzucie rożnym. Przerwa na picie 24. Argentyna ma rzut rożny 23. Bellingham nadepnął na stopę Mac Allistera 22. Dośrodkowanie Juliana Alvareza zablokowane 21. Messi na spalonym 20. James dośrodkował płasko w pole karne. Martinez złapał piłkę. Anglia ma wyraźną przewagę 18 Spence dryblował w polu karnym, ale stracił piłkę 16. Messi był przekonany, że był faulowany, ale sędzia nie przerwał gry. Argentyńczyk wściekły 15. Prostopadłe podanie do Messiego, ale angielska defensywa nie dała się zskoczyć 14. Gordon dryblował przed polem karnym Argentyny, ale stracił piłkę 13. Argentyńczycy starają się uporządkować grę w środku pola 11. Gordon szarżował na skrzydle i dośrodkował płasko w pole karne. Pewna interwencja Martineza 9. Anderson ponownie sponiewierany przez jednego z rywali. Bardzo dużo fauli 8. Jak na razie Anglicy dominują 7. Anglicy mają rzut rożny 6. Anderson znów brutalnie faulowany. Nerwowa atmosfera na boisku 5. Spence popisał się dynamiczną akcją, ale argentyńska defensywa powstrzymała ten atak 3. Anderson brutalnie faulowany na środku boiska. Zamieszanie, spięcie między piłkarzami 1. GRAMY! Przy piłce Anglicy Skład reprezentacji Argentyny: Our XI for the 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐬! 🇦🇷🏆🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/MRYdPnn8xk — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 15, 2026 Skład reprezentacji Anglii: Ready for Argentina! 👊 pic.twitter.com/5fSh9K1tir — England (@England) July 15, 2026 Witamy w relacji na żywo z meczu Anglia - Argentyna w półfinale MŚ 2026. Początek spotkania o godzinie 21 polskiego czasu.

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Mecz Anglii z broniącą tytułu Argentyną wyłoni drugiego finalistę MŚ 2026. Pierwszym została wczoraj Hiszpania. Uwaga piłkarskiego świata będzie zwrócona na pojedynek Harry Kane - Lionel Messi. Obaj rywalizują o miano najlepszego strzelca turnieju. Na razie lepszy jest Argentyńczyk, który zdobył osiem bramek, a angielski snajper Bayernu Monachium ma sześć.

Na wiodącą posta reprezentacji Anglii wyrósł też Jude Bellingham. Pomocnik Realu Madryt także strzelił już sześć goli. Został pierwszym od 40 lat i wyczynu Diego Maradony piłkarzem, który odnotował minimum dublet w dwóch kolejnych meczach fazy pucharowej MŚ.

Spotkania Anglii z Argentyną na mundialach mają długą i burzliwą historię. Wystarczy przypomnieć sędziowskie kontrowersje i usunięcie z boiska - zmarłego przed kilkoma dniami - kapitana Argentyny Antonio Rattina w 1966 roku, „rękę Boga” Maradony i jego rajd uznawany za jedną z najlepszych akcji w historii mistrzostw świata z 1986, a także czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 1998 i „rewanż” Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się odpadnięcia Argentyny z turnieju w 2002 roku.