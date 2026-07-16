MŚ 2026: Jakie mecze dzisiaj 16 lipca na mundialu? Kiedy grają o 3. miejsce? Terminarz

Przed nami już tylko dwa najważniejsze mecze na mundialu: o 3. miejsce i finał.

O brąz MŚ 2026 zagrają Francja - Anglia, a o złoto Hiszpania - Argentyna.

Sprawdź, czy są mecze dzisiaj, w czwartek 16 lipca. Poniżej prezentujemy terminarz MŚ.

Mecze dzisiaj na mundialu: czwartek 16 lipca to dzień przerwy!

Po dwóch emocjonujących półfinałach kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. Czwartek 16 lipca to na mundialu dzień przerwy, podobnie jak następujący po nim piątek. Turniej zostanie wznowiony w sobotę, 18 lipca, kiedy odbędzie się mecz o 3. miejsce Francja - Anglia i poznamy pierwszych medalistów MŚ 2026. Następnie w niedzielę zostanie rozegrany wielki finał Hiszpania - Argentyna. Nie oznacza to jednak, że w czwartek zabraknie piłkarskich emocji.

MŚ 2026: Kiedy mecz o 3. miejsce? Terminarz

Mecz o 3. miejsce: Francja - Anglia (sobota 18 lipca, godz. 23, Miami Gardens)

W starciu przegranych zazwyczaj da się odczuć mieszane emocje, ale medal mistrzostw świata to zawsze wspaniały sukces, a zdobyć może go tylko jedna z tych drużyn. Czy Francuzi podrażnieni porażką z Hiszpanią pokażą swoją moc w walce o brąz MŚ? A może Anglicy przełamią fatalną serię trwającą 60 lat bez medalu mundialu? Odpowiedź na to pytanie poznamy w nocy z soboty na niedzielę.

Finał: Hiszpania - Argentyna (niedziela 19 lipca, godz. 21, East Rutherford)

Dzień później odbędzie się wielki finał MŚ 2026, w którym dojdzie do wyczekiwanego od dawna starcia Leo Messiego z Lamine'em Yamalem. Nie udało się do tego doprowadzić w ramach superpucharu Finalissima, zatem Hiszpanie i Argentyńczycy postarali się, aby dwie wielkie gwiazdy różnych generacji spotkały się w finale mistrzostw świata. Czy Albicelestes obronią tytuł wywalczony przed 4 laty w Katarze? Czy może jednak Hiszpanie do mistrzostwa Europy dołożą teraz Puchar Świata? W niedzielę, 19 lipca, wszystko będzie już jasne.

W czwartek 16 lipca przerwa od MŚ, ale gra Superpuchar Polski

Jak wspominaliśmy, polscy kibice i tak mogą przeżywać dzisiaj piłkarskie emocje. Co prawda nie te związane z mundialem, ale o godzinie 19 w Poznaniu rozpocznie się Superpuchar Polski: Lech Poznań - Górnik Zabrze! To starcie od dawna budzi emocje i oficjalnie zainauguruje nowy sezon w polskiej piłce. W Europie odbędą się z kolei decydujące mecze w 1. rundzie eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji.

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