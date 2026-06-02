Niespodziewany gigant włącza się do walki o Roberta Lewandowskiego! Polak zainteresowany?!

Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barcelona i szuka nowego klubu.

Do walki o Polaka miało właśnie dołączyć tureckie Fenerbahce!

Zdaniem cenionych dziennikarzy "Lewy" ma być zainteresowany ofertą ze Stambułu.

Gigant z Turcji chce Lewandowskiego. Polak trafi do Fenerbahce?!

Po 4 latach kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona wygasa i nie zostanie przedłużony. Polak ogłosił swoje odejście jeszcze przed końcem sezonu i z miejsca stał się jednym z najbardziej pożądanych graczy na rynku transferowym. Największe szanse na jego podpis daje się klubom z Arabii Saudyjskiej i USA, ale nie oznacza to, że inne uznane marki całkowicie wycofały się z walki o "Lewego". I choć kapitan reprezentacji Polski skupia się obecnie na zgrupowaniu kadry, w mediach pojawiły się informacje o interesującej ofercie z Fenerbahce.

Jeden z największych klubów w Turcji, aktualny wicemistrz kraju, jest poważnie zainteresowany Lewandowskim. Taką informację przekazał m.in. Yagiz Sabuncuoglu, świetnie poinformowany turecki dziennikarz obserwowany przez miliony kibiców. Jego zdaniem polski napastnik ma być otwarty na taki ruch! Fani zwracają jednak uwagę na trwającą kampanię wyborczą w Fenerbahce, a informacje Turka opierają się na rozmowach z jednym z kandydatów, Hakanem Safim.

Jednakże Włoch Nicolo Schira również informuje o ofercie z Fenerbahce, która miała zainteresować Lewandowskiego! Wedle jego ustaleń Polak miałby podpisać dwuletni kontrakt z pensją 10 milionów euro za sezon. Sporym atutem tureckiego giganta jest szansa gry w Lidze Mistrzów - zespół ze Stambułu jako wicemistrz kraju wystąpi w kwalifikacjach do tych rozgrywek (już w 2. rundzie może wpaść m.in. na Górnik Zabrze).

W minionym sezonie Fenerbahce przegrało walkę o mistrzostwo z Galatasaray o 3 punkty. W barwach tego klubu występują m.in. były piłkarz Barcelony Nelson Semedo, znany z Realu Madryt i PSG Marco Asensio czy też Francuz N'Golo Kante. Lewandowski ma być priorytetem na pozycji napastnika, choć rozważani są też Vedat Muriqi z Realu Mallorca i Serhou Guirassy z Borussii Dortmund.

#Fenerbahçe are pushing to sign Robert #Lewandowski as a free agent. Offered a contract until 2028 (€10M/year). The polish striker has opened the door to Fener. #transfers https://t.co/K4qicHjyZT— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2026

🚨 Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Robert Lewandowski ile yaptığı görüşmelerde ciddi mesafe kat etti! Lewandowski, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor! https://t.co/L55104GORv— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 1, 2026