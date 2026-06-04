Robert Lewandowski kończy z kadrą? Zdecydowana deklaracja jego kumpla z szatni!

Reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2:2.

Robert Lewandowski zagrał od pierwszej do ostatniej minuty, ale tym razem nie on był bohaterem.

Czy był to jego pożegnalny mecz w kadrze? Zdaniem Jana Bednarka kapitan nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Robert Lewandowski kończy z kadrą? Jan Bednarek zdecydowanie: jeszcze wierzy

Miał swoje okazje, ale Robert Lewandowski w środowym meczu z Nigerią nie był tym, który rozstrzygnął o wyniku. Pomimo wielkich chęci piłka nie słuchała się go tak, jak zazwyczaj, i to inni zadbali o rezultat. Bohaterem ostatniej akcji został Przemysław Wiśniewski, którego cudowny strzał z dystansu uratował Polsce remis 2:2. Biało-Czerwoni nie wygrali trzeciego meczu z rzędu, ale przynajmniej nie ponieśli trzeciej porażki. Czy po takiej serii ze Szwecją, Ukrainą i Nigerią kapitan uzyskał impuls, że warto kontynuować grę w kadrze? Zdecydowanie wypowiedział się o tym Jan Bednarek.

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Był na zgrupowaniu, w którym są mevcze towarzyskie, nie musiał tu być - z racji jego wieku, z racji tego, jak trudny był to sezon. Mógł sobie wziąć wolne, ale on chciał z nami być, zagrać te mecze. Więc na pewno jest głodny i to pokazuje, że wierzy w tę drużynę. Wierzy, że możemy jeszcze zagrać dobre eliminacje do Mistrzostw Europy, awansować na nie i tam pokazać naszą klasę - ocenił obrońca od lat grający w kadrze z "Lewym".

Bednarek zauważył też, że obecność kapitana daje dużo całej drużynie.

- Jest młoda drużyna, te mecze dały nam dużo doświadczenia dla młodych zawodników i to zaowocuje w przyszłości. Także to doświadczenie, które ma Lewy, na pewno pomoże młodszym zawodnikom wejść do tej drużyny, oswoić się z tą presją i na pewno jest zawodnikiem, z którym chcemy jak najdłużej grać. Jest to wydaje mi się najlepszy piłkarz w historii reprezentacji Polski, w historii polskiej piłki. I grać u jego boku jest to przyjemność i niesamowite doświadczenie. Tak, że mam nadzieję, że nie kończy i u jego boku będziemy mogli jeszcze długo grać - dodał stoper FC Porto.

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Bednarek zachwycony 18-letnim Kacprem Potulskim

Najbardziej doświadczony polski obrońca w meczu z Nigerią zagrał u boku dwóch strzelców - Wiśniewskiego i młodziutkiego Kacpra Potulskiego, który już w drugim meczu w seniorskiej kadrze mógł cieszyć się z gola. Zdaniem Bednarka ma on papiery na wielkie granie.

- Wydaje mi się, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Z tego co widziałem na treningach, jest to chłopak otwarty, który chce się uczyć. Jest odważny, nie boi się grać, jest agresywny. Ma wszystkie atrybuty, żeby grać na najwyższym poziomie, żeby osiągnąć ten światowy top. Tylko od jego chęci, zdrowia i odrobiny szczęścia zależy, jak daleko zajdzie. Ale wydaje mi się, że to był bardzo pozytywny występ z jego strony. Był agresywny czasem, aż za bardzo w bocznych sektorach. Przez to mieliśmy dwa faule. Ale bardzo się cieszę, że zagrał, że złapał doświadczenie - komplementował młodszego kolegę 75-krotny reprezentant Polski.