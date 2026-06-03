Polska - Nigeria: Przepiękny gol Przemysława Wiśniewskiego! Zobacz bombę na 2:2

Reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2:2.

Gola na wagę remisu strzelił w ostatniej minucie Przemysław Wiśniewski.

Polski obrońca popisał się przepięknym strzałem z dystansu, zobacz to trafienie!

Polska - Nigeria: Co za gol Przemysława Wiśniewskiego na 2:2

Reprezentacja Polski prowadzona przez Jana Urbana przystąpiła do towarzyskiego meczu z Nigerią po bolesnych porażkach ze Szwecją (w finale baraży do mistrzostw świata) i Ukrainą. Starcie na PGE Narodowym w Warszawie było okazją do przełamania złej passy, zwłaszcza biorąc pod uwagę niepełny skład rywali, którzy przylecieli do Polski bez największych gwiazd - takich jak Victor Osimhen z Galatasary czy Ademola Lookman z Atletico Madryt. Ale na boisku nie było widać tej różnicy jakości. W doliczonym czasie gry to Nigeria prowadziła 2:1 i trzecia porażka z rzędu zaglądała już polskim kibicom w oczy. Na szczęście Przemysław Wiśniewski miał na w głowie inny pomysł!

Polska - Nigeria. Cudowny gol Wiśniewskiego w ostatniej minucie na wagę remisu!

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Obrońca Widzewa Łódź miał swoje problemy, zwłaszcza w pierwszej połowie, ale w kluczowym momencie meczu dał drużynie coś ekstra. W 95. minucie otrzymał piłkę w okolicy 30. metra przed bramką rywali, nieatakowany przez rywali zabrał się z nią w kierunku bramki i huknął tak, że Maduks Okoye nie miał nic do gadania! Wiśniewski został nieoczekiwanym bohaterem remisu 2:2, bo tuż po wznowieniu gry sędzia gwizdnął po raz ostatni.

Wcześniej gole zdobywali: na 0:1 Terem Moffi, na 1:1 w doliczonym czasie pierwszej połowy grający drugi mecz w kadrze 18-letni Kacper Potulski, a na 1:2 w 77. minucie z rzutu karnego Paul Onuachu.