Oskar Pietuszewski znów strzelił gola, ale opuszczał boisko z grymasem! Co z jego zdrowiem?

Oskar Pietuszewski strzelił gola dla FC Porto, ale opuścił boisko z grymasem.

Początkowo obawiano się kontuzji, lecz trener Francesco Farioli uspokaja, że to efekt infekcji wirusowej.

Zobacz wideo z kolejnym golem młodego Polaka w barwach "Smoków"!

Oskar Pietuszewski się nie zatrzymuje! 17-letni Polak w 25. minucie dostał podanie w polu karnym rywali i bez namysłu strzelił w długi róg. Piłka wpadła tuż przy słupku mimo interwencji bramkarza. Obolały Pietuszewski zszedł z boiska w 55. minucie spotkania, oklaskiwany na stojąco przez widownię. Zastąpił go hiszpański pomocnik Borja Sainz.

Portugalskie media początkowo donosiły, że Oskar Pietuszewski prawdopodobnie doznał kontuzji mięśniowej i może czekać go dłuższa przerwa w grze. W czasie pomeczowej konferencji prasowej trener FC Porto Francesco Farioli uspokajał jednak, że młody Polak miał po prostu problemy fizyczne związane z infekcją, którą przeszedł przed meczem.

- Oskar miał trwającą dwa, trzy dni infekcję wirusową – poinformował Francesco Farioli i dodał, że spodziewa się szybkiego powrotu do zdrowia 17-letniego Polaka.

Nie do wiary, ile teraz jest wart Oskar Pietuszewski! "Polski Lamine Yamal" pełną gębą

Zdaniem Fariolego Oskar Pietuszewski powinien wrócić do pełni sił przed niedzielnym spotkaniem przeciwko Sportingowi Braga. W czwartkowym meczu FC Porto z VfB Stuttgart w Lidze Europy i tak nie może zagrać, gdyż nie został zgłoszony do rywalizacji w Lidze Europy.

Trener „Smoków” zaprzeczył, jakoby klub rozważał sprzedaż Oskara Pietuszewskiego latem. Podkreślił, że nikt w FC Porto nie planuje się z nim rozstawać. - Niech tu na razie spokojnie zostanie; czas na odejście jeszcze nadejdzie – podsumował Farioli i zdradził, że Polak zaledwie kilka dni temu wprowadził się do nowego mieszkania”.

Portugalski ekspert powiedział to o Pietuszewskim. Bardzo ważna rada

Oskar Pietuszewski przyszedł do FC Porto w styczniu za 10 mln euro z Jagiellonii Białystok i pomimo młodego wieku zdołał w krótkim czasie wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie „Smoków”. FC Porto prowadzi w ligowej tabeli z przewagą siedmiu punktów nad klubami z Lizbony - Benficą i Sportingiem, który jednak rozegrał jedno spotkanie mniej.

Poniżej WIDEO z golem Oskara Pietuszewskiego z meczu FC Porto z Moreirense

🇵🇱 𝐎𝐒𝐊𝐀𝐀𝐀𝐑 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐔𝐒𝐙𝐄𝐄𝐄𝐖𝐒𝐊𝐈!!! ⚽💥Chłopaku, co Ty robisz?! 🤯 Kolejny gol naszego skrzydłowego, on jest nie-sa-mo-wi-ty! 😍 #PortuGOL 🇵🇹 pic.twitter.com/vWlX8lYtsr— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 15, 2026