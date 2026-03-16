Polska - Albania. Czarny scenariusz stał się faktem! Nadano oficjalny komunikat

Mecz barażowy o awans na MŚ Polska – Albania odbędzie się 27 marca w Warszawie.

Z reprezentacji Polski na to spotkanie wypadł kontuzjowany Adam Buksa, a także zawieszony za kartki Nicola Zalewski.

Niepewny jest również występ bramkarza Łukasza Skorupskiego, który doznał urazu mięśnia.

Fatalne wieści dla reprezentacji Polski. Jest oficjalny komunikat

Po udanej końcówce eliminacji do mistrzostw świata 2026 nadchodzi czas na spotkania barażowe. Prowadzona przez Jana Urbana reprezentacja Polski najpierw zagra w Warszawie z Albanią. Jeśli wygra ten mecz, w finale baraży zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja. Na półtora tygodnia przez meczem Polska - Albania nadeszły fatalne informacje z Włoch. Chodzi o jednego z najlepszych polskich napastników - Adama Buksę. Napastnik Udinese Calcio nabawił się kontuzji i nie zagra w meczach barażowych. Klub wydał w tej sprawie oficjalny komunikat.

Klub Udinese Calcio informuje, że Adam Buksa doznał urazu mięśniowo-powięziowego mięśnia płaskiego lewej łydki. Piłkarz rozpoczął rehabilitację i będzie poddawany cotygodniowej ocenie. Powróci do gry po przerwie reprezentacyjnej

- czytamy na stronie włoskiego zespołu.

Adam Buksa wypada na mecz Polska - Albania. To nie są jedyne kłopoty Jana Urbana

O tym, że Adam Buksa prawdopodobnie nie zagra w meczu Polska - Albania, pisaliśmy już w niedzielę. Napastnik nie znalazł się w kadrze meczowej na rozgrywane dzień wcześniej spotkanie Udinese - Juventus (0:1). Absencja Buksy to nie jedyny problem Jana Urbana w kontekście meczu z Albanią. Wiadomo, że nie wystąpi w nim zawieszony za kartki Nicola Zalewski. Na szczęście wydaje się, że zastąpić go może rewelacyjnie spisujący się w FC Porto Oskar Pietuszewski, który co prawda z powodu kłopotów zdrowotnych przedwcześnie opuścił boisko w ostatnim meczu ligowym, ale na kadrę powinien być gotowy do gry. Do problemów selekcjonera dochodzi jeszcze kontuzja Łukasza Skorupskiego. Bramkarz FC Bologna doznał naciągnięcia lewego mięśnia biodrowo-lędźwiowego, co może wykluczyć do ze spotkań barażowych.

Spotkanie Polska - Albania odbędzie w piątek, 27 marca, na Stadionie Narodowym w Warszawie. W przypadku zwycięstwa, "Biało-czerwoni" pięć dni później (31 marca) zmierzą się z wygranym meczu Ukraina - Szwecja. Jego stawką będzie awans na mistrzostwa świata.

