Polska - Albania: To już fatum! Potwierdziły się najgorsze wieści dla Jana Urbana

Mecz Polska - Albania w barażach do MŚ 2026 odbędzie się w czwartek, 26 marca.

Potwierdzono już, że w reprezentacji Polski nie zagrają zawieszony za kartki Nicola Zalewski i kontuzjowani Adam Buksa oraz Łukasz Skorupski.

Absencję bramkarza potwierdził właśnie jego klub, Bologna.

Potwierdziły się najgorsze wieści dla reprezentacji Polski. To już fatum

Reprezentacja Polski zbliża się do kluczowych meczów w barażach o awans na MŚ 2026. 26 marca piłkarze prowadzeni przez Jana Urbana zagrają w Warszawie z Albanią i będzie to mecz o "być albo nie być". Jeśli wygrają, w finale baraży 31 marca zmierzą się o wyjazd na mundial ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja. Przed okresem determinującym ten rok w polskiej piłce napływają jednak niepokojące wieści. Najpierw Nicola Zalewski wykluczył się z występu, łapiąc żółtą kartkę w ostatnim eliminacyjnym meczu z Maltą, a półtora tygodnia przed barażami z powodu kontuzji wypadł Adam Buksa. Podobny los spotkał niestety Łukasza Skorupskiego.

Polska - Albania. Czarny scenariusz stał się faktem! Nadano oficjalny komunikat

Badania, którym poddano Łukasza Skorupskiego, wykazały uraz lewego mięśnia dwugłowego uda średniego lub wysokiego stopnia. Zawodnik rozpoczął już proces rehabilitacji, a czas powrotu do zdrowia szacuje się na 6–8 tygodni

- czytamy w oficjalnym komunikacie klubu Polaka.

Łukasz Skorupski nie pomoże Polsce z Albanią. Ból głowy Jana Urbana przed barażami

Trzej piłkarze rozpatrywani przez Jana Urbana do kadry nie zagrają więc z Albanią. W przypadku Zalewskiego pozostaje opcja występu w finale baraży, a Buksa i Skorupski wypadają na dłużej. Szczególnie odczuwalny będzie brak bramkarza, który po odejściu Wojciecha Szczęsnego został "jedynką". Pod wodzą obecnego selekcjonera zagrał w eliminacjach z Holandią (1:1), Finlandią (3:1) i Litwą (2:0), ale już w listopadzie zabrakło go na zgrupowaniu. U siebie z Holendrami (1:1) zagrał za niego Kamil Grabara, a na wyjeździe z Maltą bronił Bartłomiej Drągowski. Wydaje się, że teraz właśnie między nimi rozegra się rywalizacja o miejsce między słupkami na baraże do MŚ.