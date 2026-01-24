Kamil Grabara obronił rzut karny w meczu Wolfsburg-Mainz, stając się bohaterem pierwszej połowy.

Mimo heroicznej obrony, Wolfsburg stracił trzy bramki po przerwie.

🇵🇱 𝐊𝐀𝐌𝐈𝐋 𝐆𝐑𝐀𝐁𝐀𝐑𝐀 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐈 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘 🧤Golkiper Wolfsburga idealnie wyczuł intencje Phillipa Tietza! 🔝 Świetna interwencja! 👏 #BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/01RxaJzUgX— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 24, 2026

Początek spotkania ułożył się po myśli Wolfsburga. Mohamed Amoura szybko dał prowadzenie. Jednak w 22. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Mainz. W tej sytuacji świetnie spisał się Kamil Grabara, który nie dał się pokonać. Wyczekał i w kapitalnym stylu obronił uderzenie Phillipa Tietza.

Kamil Grabara wyciągnął się jako kot na linii bramkowej

- Phillip Tietz walczy o drugiego gola w tym sezonie. Tietz czy Grabara? Grabara kapitalna interwencja. Wyciągnął się jak kot na linii bramkowej. Wyczuł Polak intencje strzelca i jedną ręką broni to uderzenie Kamil Grabara. To dodaje mu pewności siebie. Mainz jeszcze bez gola w tym meczu - relacjonowali komentatorzy Eleven Sports.

Bramkarz Wolfsburga prawą ręką wybił piłkę na rzut rożny

Trzeba przyznać, że parada polskiego golkipera Wolfsburga była najwyższej klasy.

- Jeszcze raz patrzymy z innej perspektywy na tę interwencję polskiego bramkarza. Zastawił tę prawą dłoń i sparował piłkę do lewej strony. Wytrzymał też Kamil Grabara na linii bramkowej. Nie powtarzaliśmy tej jedenastki. To też bardzo istotne. Prawą ręką wybił piłkę na rzut rożny Kamil Grabara - opisywali komentatorzy Eleven Sports.

Mainz zadało trzy ciosy Wilkom w drugiej połowie

Grabara był bohaterem pierwszej połowy, ale po przerwie trzy razy musiał wyciągać piłkę z siatki. Najpierw pokonał go pechowiec Tietz, pięć minut później Stefan Bell. Wygraną Mainz 3:1 przypieczętował Nadiem Amiri, który wykorzystał rzut karny. Grabara rozegrał całe spotkanie. Na ławce rezerwowych Mainz znalazł się Kacper Potulski.

