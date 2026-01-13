Jakub Kamiński, polski pomocnik FC Köln, odżył w Bundeslidze, stając się kluczowym graczem.

Z pięcioma golami i asystą w 16 meczach, Kamiński udowadnia swoją wartość, przyciągając uwagę selekcjonera.

14 stycznia czeka go nie lada wyzwanie – starcie z mistrzem Niemiec, Bayernem Monachium. Czy Kamiński pokona bramkarza giganta?

Jakub Kamiński w Kolonii występuje na zasadzie rocznego wypożyczenia z Wolfsburga. Według medialnych doniesień za jego wykupienie trzeba będzie zapłacić ponad pięć milionów euro.

Kamil Grosicki wybrał "lojalność zamiast pieniędzy". Padły słowa o odpowiedzialności

Jakub Kamiński: Zdecydowanie odżyłem w Kolonii

W każdym razie dorobek polskiego pomocnika to 16 występów, pięć goli i jedna asysta w tym sezonie ligi niemieckiej. Do tego dorzucił jeszcze dwa występy w Pucharze Niemiec. Na starcie rundy drużyna kadrowicza zremisowała 2:2 z Heidenheim i zajmuje 11. miejsce.

- Super czuję się w Kolonii - opowiadał Kamiński na naszych łamach. - Wdrożyłem się w zespół. Zdecydowanie odżyłem. Chciałbym, żeby tych bramek było jeszcze więcej i aby wyniki były dobre, bo możemy osiągnąć coś fajnego - zapowiadał.

Xabi Alonso nie jest już trenerem Realu. Mocne słowa Jerzego Dudka po zwolnieniu Hiszpana

Jan Urban: Entuzjazm i pozytywna energia

Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, zauważył dobrą dyspozycję gracza Kolonii. Szkoleniowiec drużyny narodowej zwrócił uwagę na jego entuzjazm i energię w niemieckim klubie. Chciał, aby Kamiński również w kadrze był tak efektywny.

- Ważne jest wykorzystanie dobrego momentu zawodnika w klubie i przeniesienie tego na reprezentację - tłumaczył trener Urban. - Kamiński zaczął grać i robił to dobrze. W jakiś sposób też chcieliśmy z tego skorzystać. Chcieliśmy włączyć go do pierwszego składu, żeby na tym entuzjazmie i pozytywnej energii mógł w dalszym ciągu funkcjonować również w reprezentacji. To nam się udało - podkreślił szkoleniowiec.

Śladami legendarnego ojca: syn Zlatana Ibrahimovicia ma nowy klub!

Bayern Monachium pogonił Wilki, co czeka Kolonię?

Dziś przed Kamińskim i jego kolegami z Kolonii duże wyzwanie. Beniaminek będzie musiał stawić czoła Bayernowi, z którym jesienią przegrał u siebie w Pucharze Niemiec. O sile lidera ligi niemieckiej przekonał się ostatnio Wolfsburg i nasz bramkarz Kamil Grabara. Mistrz Niemiec rozbił ekipę „Wilków”, wygrywając 8:1. Dlatego Kolonia z Kamińskim w składzie musi zagrać ostrożnie i zachować czujność w obronie, żeby nie skończyło się klęską.

Tak Jerzy Dudek określił gola Roberta Lewandowskiego z Realem. Jedno słowo mówi wszystko! [ROZMOWA SE]

Kiedy mecz Koeln - Bayern Monachium w Bundeslidze? Gdzie transmisja?

Mecz Koeln - Bayern Monachium w Bundeslidze zostanie rozegrany 14 stycznia. Początek spotkania o godz. 20.30. Transmisję zawodów będzie można zobaczyć w Eleven Sports 1.

Kolekcja Roberta Lewandowskiego zwala z nóg. Nieprawdopodobny dorobek asa Barcelony!

QUIZ piłka nożna lat 90. Liga Mistrzów, Puchar UEFA, PZP. Pamiętasz te mecze? Pytanie 1 z 19 Legia Warszawa w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 95/96 uległa: Fenerbahce Stambuł PSV Eindhoven Panathinaikosowi Ateny Następne pytanie