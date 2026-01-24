Legia Warszawa, zajmująca 17. miejsce w Ekstraklasie, walczy o utrzymanie, a zimowy obóz w Hiszpanii miał znaczenie dla oceny składu.

Trzech graczy opuściło klub, a trener Marek Papszun nie wiąże przyszłości z Claudem Goncalvesem.

Dyrektor Michał Żewłakow podkreśla walkę o przedłużenie kontraktów z czterema zawodnikami.

Czy Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Juergen Elitim i Bartosz Kapustka przyjmą warunki Legii?

Przed warszawskim zespołem walka o uratowanie się przed spadkiem z Ekstraklasy. Legia Warszawa koszmarnie spisywała się w poprzednim roku. Zajmuje w lidze odległe 17. miejsce. Podczas obozu w Hiszpanii trener Marek Papszun mógł ocenić na kogo będzie mógł liczyć w drugiej części rozgrywek i z kim warto dalej współpracować.

Na razie z Legii odeszło trzech graczy: Noah Weisshaupt, Marco Burch i Marcel Mendes-Dudziński. Trener Papszun przyznał, że nie wiąże przyszłości z Claudem Goncalvesem.

- Wydaje mi się, że obóz dał więcej odpowiedzi, z kim przedłużyć - powiedział Michał Żewłakow w rozmowie z klubowym portalem. - Natomiast to też jest ciągle walka o możliwości Legii i oczekiwania samych zawodników. Tym bardziej, kiedy przedłuża się kontrakt na pięć czy sześć miesięcy przed jego zakończeniem. Chcielibyśmy przedłużyć z tymi, którzy chcą grać w Legii. Mam wrażenie, że czasami mieliśmy do czynienia z tymi, którzy chcieli przedłużyć bardziej, by w Legii zarabiać, niż by za Legię umierać - zaznaczył.

Dyrektor sportowy wymienił nazwiska czterech graczy, których trener Papszun dalej widzi w zespole. W tym gronie znaleźli się: bramkarz Kacper Tobiasz, obrońca Radovan Pankov i duet pomocników: Juergen Elitim i Bartosz Kapustka. Tym piłkarzom umowy kończą się z końcem sezonu. Czy jest szansa na to, że negocjacje z nimi zakończą się sukcesem?

- To są takie opcje, z którymi będziemy walczyć - wyjawił Żewłakow. - Będziemy z nimi dyskutować. Czas pokaże, czy nasze propozycje, to będzie to, co zadowoli samych piłkarzy - zaznaczył dyrektor stołecznego klubu.

