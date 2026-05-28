Kiedy Robert Lewandowski skończy karierę? Zaskakujące słowa jego kumpla

Kiedy Robert Lewandowski skończy karierę? Słowa jego kumpla mogą wiele mówić

Robert Lewandowski zagrał już swój ostatni mecz w FC Barcelona. W przegranym 1:3 meczu z Valencią Polak zdobył nawet honorowego gola. Było to jego 120. trafienie w barwach zespołu z Katalonii. Ciągle nie wiadomo, gdzie "Lewy" zagra w przyszłym sezonie. Obecnie najbardziej prawdopodobny wydaje się transfer do klubu z Arabii Saudyjskiej lub USA. Jeszcze niedawno jednak głośno było o potencjalnych przenosinach Roberta Lewandowskiego do któregoś z wielkich klubów Seria A - Juventusu Turyn lub AC Milan. Obie drużyny jednak - po fatalnej końcówce sezonu - nie zakwalifikowały się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, co zdecydowanie obniża atrakcyjność potencjalnego transferu. "Lewego" chętnie we Włoszech zobaczyłby jego kumpel z reprezentacji Polski - Piotr Zieliński, który jest jednym z kluczowym zawodników mistrza Itali - Interu Mediolan. Słowa "Ziela" wiele też mogą mówić o tym, kiedy Robert Lewandowski skończy karierę. Polscy kibice raczej nie powinni się obawiać o to, że "Lewy" niebawem zawiesi buty na kołku.

Piotr Zieliński o przeszłości Roberta Lewandowskiego

Piotr Zieliński jest przekonany co do tego, że Robert Lewandowski " spokojnie może jeszcze pograć kilka dobrych sezonów na najwyższym poziomie".

Wszyscy wiemy jak się prowadzi, jest wybitnym piłkarzem. Na pewno by sobie poradził w Serie A i strzelił trochę goli. Może by mnie przegonił z tymi moimi pięćdziesięcioma

- stwierdził z uśmiechem pomocnik reprezentacji Polski i Interu Mediolan na antenie "Prawdy Futbolu". Kumpel Roberta Lewandowskiego jednak podpowiadać "Lewemu" ws. jego piłkarskiej przyszłości nie zamierza.

Robertowi nic nie trzeba doradzać. Jest zawodnikiem klasy światowej, sam najlepiej wie czego chce

- podkreślił "Zielu". Dla nas najważniejsze jest to, że koniec kariery Roberta Lewandowskiego raczej prędko nie nadejdzie.

