Po Robercie Lewandowskim kolejna legenda odchodzi z Barcelony! Szokujący ruch

Po Robercie Lewandowskim kibice FC Barcelona żegnają kolejną legendę.

Hiszpanka Alexia Putellas, dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki i czterokrotna zwyciężczyni Ligi Mistrzyń z Barceloną, odchodzi z klubu po 14 latach!

Swoją decyzję ogłosiła zaledwie kilka dni po triumfie w Lidze Mistrzyń.

Koniec epoki w Barcelonie. Po Lewandowskim kolejna legenda żegna się z klubem

„To czternaście sezonów i ponad 500 meczów z momentami, które na zawsze pozostaną w pamięci Barcelony i w moim sercu” – podsumowała 32-letnia Putellas w emocjonalnym filmie opublikowanym dla fanów. W swoim pożegnaniu podkreśliła nierozerwalną więź z klubem i kibicami. „Zawsze byłam i zawsze będę zwykłą culé (kibicką Barcelony), taką jak wy. Dlatego nie chcę, żeby to był smutny moment. To po prostu zamknięcie pewnego rozdziału” – dodała zawodniczka, której kontrakt z Barceloną wygasa z końcem czerwca.

Gwiazda „Blaugrany" opuszcza klub w momencie absolutnej chwały, po sezonie zwieńczonym zdobyciem czterech trofeów. Kulminacją był sobotni finał Ligi Mistrzyń, w którym Barcelona rozbiła Olympique Lyon 4:0, a Putellas po raz czwarty w karierze wzniosła to najcenniejsze trofeum. Co ciekawe, dwie bramki w tym historycznym meczu zdobyła Ewa Pajor. Poza triumfem w Europie, Barcelona wywalczyła także mistrzostwo, Puchar Królowej i Superpuchar Hiszpanii.

„Alexia odchodzi z Barcy” – w ten sposób kataloński klub pożegnał swoją ikonę na oficjalnej stronie internetowej, publikując jej zdjęcie, na którym całuje meczową koszulkę. Jej dorobek jest absolutnie fenomenalny. Z 507 rozegranymi meczami ustępuje pod tym względem tylko Melanie Serrano (516), ale z 232 golami jest najlepszą strzelczynią w historii klubu. Zdobyła łącznie aż 38 trofeów, w tym dziesięć tytułów mistrza Hiszpanii. Putellas to również żywa legenda reprezentacji Hiszpanii (135 występów, 38 goli), z którą w 2023 roku zdobyła mistrzostwo świata, a w 2024 wygrała Ligę Narodów.

Na razie nie wiadomo, gdzie 32-letnia zawodniczka będzie kontynuowała swoją wspaniałą karierę, ale media spekulują, że jej następnym przystankiem może być angielska drużyna London City Lionesses.