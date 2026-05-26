W Szwecji ją uwielbiają, będzie reprezentować Polskę! "Teraz macie ikonę w swojej drużynie"

Wychowana w Szwecji piłkarka Julia Walentowicz zdecydowała się grać dla Polski.

Obrończyni z bogatym doświadczeniem w młodzieżowych reprezentacji Szwecji została powołana na najbliższe mecze Polek z Francją i Holandią.

To spore wzmocnienie w trwających eliminacjach do MŚ 2027. "Teraz macie ikonę w swojej drużynie" - komentują na Instagramie jej koleżanki z ligi.

Powołanie Julii Walentowicz na czerwcowe starcia z Francją i Holandią to efekt długiego procesu i silnych więzi jej rodziców z ojczyzną. Choć urodzona w Sztokholmie, Julia od zawsze była związana z Polską. "Pochodzą z Warszawy, a ja się urodziłam w Sztokholmie. W domu zawsze mówiliśmy po polsku i regularnie jeździliśmy do Polski. Jestem dwujęzyczna" – wyjaśniła piłkarka na antenie szwedzkiego radia, podkreślając swoje polskie korzenie. Jej rodzice, Dorota i Jerzy Walentowiczowie, od lat mieszkają w szwedzkiej stolicy.

Decyzja o zmianie barw narodowych kapitanki drużyny KIF Orebro odbiła się szerokim echem w szwedzkich mediach, wywołując niemałe poruszenie. Dziennik „Aftonbladet” nie krył uznania, komentując: "Teraz będzie grała w jednej drużynie z taką gwiazdą jak Ewa Pajor, która w sobotę z Barceloną wygrała Ligę Mistrzów".

O uznaniu dla umiejętności 25-latki świadczą też komentarze pod informacją o jej powołaniu do reprezentacji Polski. "No dalej, Polsko! Teraz masz ikonę w swojej drużynie" - napisała wprost Sara Lilja Vidlund, piłkarka klubu Orebro SK.

Przed KIF Orebro, Walentowicz zbierała doświadczenie na hiszpańskich boiskach w Sporting Club de Huelva (2024) oraz przez wiele lat (2017-2023) w sztokholmskim Djurgardens IF, którego jest wychowanką. Dla młodzieżowych reprezentacji Szwecji rozegrała 25 meczów, a w seniorskiej kadrze Polski może zadebiutować już 5 czerwca w meczu el. MŚ 2027 z Francją. Po czterech dotychczasowych spotkaniach Biało-Czerwone zajmują w grupie 2. ostatnie miejsce z 1 punktem.