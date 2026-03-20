Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce 2026 w Toruniu - klasyfikacja medalowe i starty Polaków

Klasyfikacja medalowa HMŚ Toruń 2026 - szanse Polaków

Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce Toruń 2026 to najważniejsza impreza zamykająca sezon halowy. Polska reprezentacja rozpoczyna te zawody z ogromnymi nadziejami na świetne wyniki. Sympatycy sportu już od inauguracyjnego dnia będą świadkami zaciętej rywalizacji o krążki, a w konkursie skoku wzwyż o miejsce na podium powalczy Maria Żodzik. Warto śledzić program HMŚ 2026, aby móc na żywo dopingować naszych lekkoatletów. Biało-czerwoni dysponują ogromnym potencjałem na czołowe lokaty, więc od pierwszych minut zmagania w toruńskiej hali dostarczą kibicom niezapomnianych wrażeń.

W kolejnych dniach mistrzostw do rywalizacji przystąpią najbardziej znane postaci polskiej lekkoatletyki. Z pewnością ogromne zainteresowanie wywołają starty sprinterki Ewy Swobody na dystansie 60 metrów oraz płotkarki Pii Skrzyszowskiej na 60 metrów przez płotki. O medale powalczą również Jakub Szymański oraz zawsze groźne polskie sztafety na dystansie 4x400 metrów. Stale odświeżana tabela zdobyczy medalowych pozwoli na bieżąco oceniać dorobek biało-czerwonych na tle międzynarodowej elity. Zachęcamy do śledzenia wyników!

HMŚ lekkoatletyka Toruń 2026 - klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja modelowa po sesji porannej, 20 maca:

Ukraina , złoty 1 , srebrny 1 , brązowy 0 , łącznie 2 Australia , złoty 0 , srebrny 1 , brązowy 0 , łącznie 1 Serbia , złoty 0 , srebrny 1 , brązowy 0 , łącznie 1

HMŚ Toruń 2026 w piątek 20 marca

Poranna część zmagań rozpocznie się niezwykle intensywnie, a na arenie od razu zaprezentuje się wielu reprezentantów Polski.

10.05 rozpoczną się zmagania wieloboistów na dystansie 60 metrów

10.20 to czas na wyścigi kwalifikacyjne sprinterów na 60 metrów, w których wystąpią Dominik Kopeć oraz Oliwer Wdowik

10.53 zaplanowano skok w dal w ramach rywalizacji siedmioboistów

11.08 odbędą się eliminacje pań na 400 metrów z udziałem Natalii Bukowieckiej i Justyny Święty-Ersetic

11.39 to wielki finał skoku wzwyż kobiet, w którym o medale powalczy Maria Żodzik

12.01 rozpoczną się pierwsze wyścigi mężczyzn na dystansie 400 metrów

12.51 do rywalizacji przystąpią panie na 800 metrów, a wśród nich Julia Jaguścik i Anna Wielgosz

12.57 siedmioboiści przystąpią do konkursu pchnięcia kulą

13.26 ruszą biegi eliminacyjne na 800 metrów mężczyzn z Filipem Ostrowskim oraz Maciejem Wyderką

Wieczorna część wydarzenia przyniesie kolejne rozstrzygnięcia i szanse na cenne awanse polskich lekkoatletów.

18.10 odbędzie się decydująca batalia w pchnięciu kulą kobiet

18.16 siedmioboiści zaprezentują się w konkursie skoku wzwyż

18.22 wystartują eliminacje na 1500 metrów kobiet z udziałem Klaudii Kazimierskiej

18.54 na bieżni pojawią się panowie rywalizujący na 1500 metrów, w tym Kamil Herzyk

19.35 zaplanowano finałową rywalizację w trójskoku mężczyzn

19.42 rozpoczną się półfinały pań na 400 metrów, gdzie mogą pojawić się Justyna Święty-Ersetic oraz Natalia Bukowiecka

20.16 to moment na męskie półfinały na 60 metrów, ewentualnie z Oliwerem Wdowikiem i Dominikiem Kopciem

20.44 panowie powalczą o wejście do finału na dystansie 400 metrów

21.22 odbędzie się kluczowy sprint wieczoru na 60 metrów mężczyzn, w którym mogą pobiec Kopeć i Wdowik

HMŚ Toruń 2026 w sobotę 21 marca

Sobotnie przedpołudnie to przede wszystkim zmagania płotkarzy oraz wyczekiwane występy polskich sprinterek na najkrótszym dystansie.

10.05 wystartują siedmioboiści w biegu na 60 metrów przez płotki

10.20 rozpoczną się zmagania płotkarzy na dystansie 60 metrów, z udziałem Jakuba Szymańskiego i Damiana Czykiera

11.05 do eliminacji na 60 metrów przystąpią Ewa Swoboda i Magdalena Stefanowicz

11.10 wieloboiści będą rywalizować w skoku o tyczce

12.00 czeka nas finał mieszanych sztafet 4x400 metrów z udziałem polskiej ekipy

12.15 o medale w skoku wzwyż powalczy Mateusz Kołodziejski

12.22 rozegrane zostaną półfinały na 800 metrów kobiet, potencjalnie z Julią Jaguścik i Anną Wielgosz

13.08 o awans powalczą średniodystansowcy na 800 metrów, a szanse mają Maciej Wyderka i Filip Ostrowski

Popołudniowa sesja drugiego dnia rywalizacji obfituje w decydujące biegi, w których sympatycy lekkiej atletyki liczą na obecność biało-czerwonych.

18.25 rozpocznie się walka o podium w męskim skoku o tyczce

18.34 panowie pobiegną w finale dystansu 400 metrów

18.52 bieg na 1000 metrów zakończy rywalizację wieloboistów

19.04 zawodniczki zmierzą się w biegu finałowym na 3000 metrów

19.22 medale na 3000 metrów rozdane zostaną wśród mężczyzn

19.38 panie rozstrzygną losy krążków w trójskoku

19.48 odbędą się półfinały płotkarzy na 60 metrów, z możliwym startem Damiana Czykiera i Jakuba Szymańskiego

20.14 na bieżnię wyjdą półfinalistki sprintu na 60 metrów, ewentualnie z Magdaleną Stefanowicz i Ewą Swobodą

20.40 finałowy bieg na 400 metrów pań, potencjalnie z Natalią Bukowiecką i Justyną Święty-Ersetic

21.02 zaplanowano wielki finał męskich płotków na 60 metrów

21.20 zwieńczeniem dnia będzie wyścig o medale na 60 metrów kobiet

HMŚ w Toruniu w niedzielę 22 marca

Ostatni dzień imprezy to w dużej mierze początek wielobojowych zmagań kobiet i rywalizacja w konkurencjach technicznych.

10.05 pięcioboistki rozpoczną starty od 60 metrów przez płotki, a zaprezentują się Paulina Ligarska i Adrianna Sułek-Schubert

10.20 rozegrany zostanie finał skoku w dal pań z udziałem Anny Matuszewicz

10.43 zawodniczki startujące w wieloboju przejdą do konkursu skoku wzwyż

10.48 ruszą kwalifikacje męskich sztafet 4x400 metrów, w których wystąpi polska drużyna

11.30 o najwyższe laury w pchnięciu kulą powalczy Konrad Bukowiecki

12.05 eliminacje rozpoczną polskie sztafety żeńskie na dystansie 4x400 metrów

12.55 do rywalizacji na 60 metrów przez płotki przystąpi Pia Skrzyszowska

13.21 Adrianna Sułek-Schubert i Paulina Ligarska wezmą udział w pchnięciu kulą w ramach pięcioboju

Ceremonie finałowe zamkną w niedzielny wieczór całe wydarzenie, a kibice liczą na to, że Polacy mocnym akcentem zaznaczą swoją obecność w ostatnich biegach sztafetowych.

17.40 pięcioboistki wezmą udział w skoku w dal, przedostatniej konkurencji wieloboju

17.55 rozpocznie się konkurs finałowy w skoku o tyczce kobiet

18.38 o medale na dystansie 1500 metrów powalczą mężczyźni, być może z Kamilem Herzykiem

18.52 w półfinałach 60 metrów przez płotki pań szansę ma Pia Skrzyszowska

19.12 wyłonieni zostaną medaliści w skoku w dal mężczyzn

19.22 odbędzie się ostateczna rywalizacja kobiet na 1500 metrów, ewentualnie z Klaudią Kazimierskiej

19.38 panowie pobiegną w finale na 800 metrów, z możliwym startem Filipa Ostrowskiego i Macieja Wyderki

19.53 finał biegu pań na 800 metrów może odbyć się z Anną Wielgosz i Julią Jaguścik

20.03 zmagania pięcioboistek zwieńczy bieg na 800 metrów

20.13 płotkarki powalczą o ostateczne pozycje na 60 metrów, potencjalnie z Pią Skrzyszowską

20.26 odbędzie się wyczekiwany finał męskich sztafet 4x400 metrów

20.47 mistrzostwa zakończy finałowa batalia żeńskich sztafet 4x400 metrów