Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce 2026 w Toruniu - klasyfikacja medalowe i starty Polaków

PK
2026-03-20 14:01

Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce 2026 w Toruniu odbędą się w dniach 20-22 marca. Warto na bieżąco śledzić tabelę medalową oraz kompletny harmonogram zmagań, by nie przeoczyć występów reprezentantów Polski. Kiedy dokładnie startują nasi lekkoatleci? Przedstawiamy plan rywalizacji dzień po dniu, który pozwoli idealnie zaplanować kibicowanie biało-czerwonym. Zgromadziliśmy tu wszystkie kluczowe informacje o tej prestiżowej imprezie.

Jakub Szymański

i

Jakub Szymański

Klasyfikacja medalowa HMŚ Toruń 2026 - szanse Polaków

Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce Toruń 2026 to najważniejsza impreza zamykająca sezon halowy. Polska reprezentacja rozpoczyna te zawody z ogromnymi nadziejami na świetne wyniki. Sympatycy sportu już od inauguracyjnego dnia będą świadkami zaciętej rywalizacji o krążki, a w konkursie skoku wzwyż o miejsce na podium powalczy Maria Żodzik. Warto śledzić program HMŚ 2026, aby móc na żywo dopingować naszych lekkoatletów. Biało-czerwoni dysponują ogromnym potencjałem na czołowe lokaty, więc od pierwszych minut zmagania w toruńskiej hali dostarczą kibicom niezapomnianych wrażeń.

W kolejnych dniach mistrzostw do rywalizacji przystąpią najbardziej znane postaci polskiej lekkoatletyki. Z pewnością ogromne zainteresowanie wywołają starty sprinterki Ewy Swobody na dystansie 60 metrów oraz płotkarki Pii Skrzyszowskiej na 60 metrów przez płotki. O medale powalczą również Jakub Szymański oraz zawsze groźne polskie sztafety na dystansie 4x400 metrów. Stale odświeżana tabela zdobyczy medalowych pozwoli na bieżąco oceniać dorobek biało-czerwonych na tle międzynarodowej elity. Zachęcamy do śledzenia wyników!

HMŚ lekkoatletyka Toruń 2026 - klasyfikacja medalowa 

Klasyfikacja modelowa po sesji porannej, 20 maca:

  1. Ukraina , złoty 1 , srebrny 1 , brązowy 0 , łącznie 2
  2. Australia , złoty 0 , srebrny 1 , brązowy 0 , łącznie 1
  3. Serbia , złoty 0 , srebrny 1 , brązowy 0 , łącznie 1

HMŚ Toruń 2026 w piątek 20 marca

Poranna część zmagań rozpocznie się niezwykle intensywnie, a na arenie od razu zaprezentuje się wielu reprezentantów Polski.

  • 10.05 rozpoczną się zmagania wieloboistów na dystansie 60 metrów
  • 10.20 to czas na wyścigi kwalifikacyjne sprinterów na 60 metrów, w których wystąpią Dominik Kopeć oraz Oliwer Wdowik
  • 10.53 zaplanowano skok w dal w ramach rywalizacji siedmioboistów
  • 11.08 odbędą się eliminacje pań na 400 metrów z udziałem Natalii Bukowieckiej i Justyny Święty-Ersetic
  • 11.39 to wielki finał skoku wzwyż kobiet, w którym o medale powalczy Maria Żodzik
  • 12.01 rozpoczną się pierwsze wyścigi mężczyzn na dystansie 400 metrów
  • 12.51 do rywalizacji przystąpią panie na 800 metrów, a wśród nich Julia Jaguścik i Anna Wielgosz
  • 12.57 siedmioboiści przystąpią do konkursu pchnięcia kulą
  • 13.26 ruszą biegi eliminacyjne na 800 metrów mężczyzn z Filipem Ostrowskim oraz Maciejem Wyderką

Wieczorna część wydarzenia przyniesie kolejne rozstrzygnięcia i szanse na cenne awanse polskich lekkoatletów.

  • 18.10 odbędzie się decydująca batalia w pchnięciu kulą kobiet
  • 18.16 siedmioboiści zaprezentują się w konkursie skoku wzwyż
  • 18.22 wystartują eliminacje na 1500 metrów kobiet z udziałem Klaudii Kazimierskiej
  • 18.54 na bieżni pojawią się panowie rywalizujący na 1500 metrów, w tym Kamil Herzyk
  • 19.35 zaplanowano finałową rywalizację w trójskoku mężczyzn
  • 19.42 rozpoczną się półfinały pań na 400 metrów, gdzie mogą pojawić się Justyna Święty-Ersetic oraz Natalia Bukowiecka
  • 20.16 to moment na męskie półfinały na 60 metrów, ewentualnie z Oliwerem Wdowikiem i Dominikiem Kopciem
  • 20.44 panowie powalczą o wejście do finału na dystansie 400 metrów
  • 21.22 odbędzie się kluczowy sprint wieczoru na 60 metrów mężczyzn, w którym mogą pobiec Kopeć i Wdowik

HMŚ Toruń 2026 w sobotę 21 marca

Sobotnie przedpołudnie to przede wszystkim zmagania płotkarzy oraz wyczekiwane występy polskich sprinterek na najkrótszym dystansie.

  • 10.05 wystartują siedmioboiści w biegu na 60 metrów przez płotki
  • 10.20 rozpoczną się zmagania płotkarzy na dystansie 60 metrów, z udziałem Jakuba Szymańskiego i Damiana Czykiera
  • 11.05 do eliminacji na 60 metrów przystąpią Ewa Swoboda i Magdalena Stefanowicz
  • 11.10 wieloboiści będą rywalizować w skoku o tyczce
  • 12.00 czeka nas finał mieszanych sztafet 4x400 metrów z udziałem polskiej ekipy
  • 12.15 o medale w skoku wzwyż powalczy Mateusz Kołodziejski
  • 12.22 rozegrane zostaną półfinały na 800 metrów kobiet, potencjalnie z Julią Jaguścik i Anną Wielgosz
  • 13.08 o awans powalczą średniodystansowcy na 800 metrów, a szanse mają Maciej Wyderka i Filip Ostrowski

Popołudniowa sesja drugiego dnia rywalizacji obfituje w decydujące biegi, w których sympatycy lekkiej atletyki liczą na obecność biało-czerwonych.

  • 18.25 rozpocznie się walka o podium w męskim skoku o tyczce
  • 18.34 panowie pobiegną w finale dystansu 400 metrów
  • 18.52 bieg na 1000 metrów zakończy rywalizację wieloboistów
  • 19.04 zawodniczki zmierzą się w biegu finałowym na 3000 metrów
  • 19.22 medale na 3000 metrów rozdane zostaną wśród mężczyzn
  • 19.38 panie rozstrzygną losy krążków w trójskoku
  • 19.48 odbędą się półfinały płotkarzy na 60 metrów, z możliwym startem Damiana Czykiera i Jakuba Szymańskiego
  • 20.14 na bieżnię wyjdą półfinalistki sprintu na 60 metrów, ewentualnie z Magdaleną Stefanowicz i Ewą Swobodą
  • 20.40 finałowy bieg na 400 metrów pań, potencjalnie z Natalią Bukowiecką i Justyną Święty-Ersetic
  • 21.02 zaplanowano wielki finał męskich płotków na 60 metrów
  • 21.20 zwieńczeniem dnia będzie wyścig o medale na 60 metrów kobiet

HMŚ w Toruniu w niedzielę 22 marca

Ostatni dzień imprezy to w dużej mierze początek wielobojowych zmagań kobiet i rywalizacja w konkurencjach technicznych.

  • 10.05 pięcioboistki rozpoczną starty od 60 metrów przez płotki, a zaprezentują się Paulina Ligarska i Adrianna Sułek-Schubert
  • 10.20 rozegrany zostanie finał skoku w dal pań z udziałem Anny Matuszewicz
  • 10.43 zawodniczki startujące w wieloboju przejdą do konkursu skoku wzwyż
  • 10.48 ruszą kwalifikacje męskich sztafet 4x400 metrów, w których wystąpi polska drużyna
  • 11.30 o najwyższe laury w pchnięciu kulą powalczy Konrad Bukowiecki
  • 12.05 eliminacje rozpoczną polskie sztafety żeńskie na dystansie 4x400 metrów
  • 12.55 do rywalizacji na 60 metrów przez płotki przystąpi Pia Skrzyszowska
  • 13.21 Adrianna Sułek-Schubert i Paulina Ligarska wezmą udział w pchnięciu kulą w ramach pięcioboju

Ceremonie finałowe zamkną w niedzielny wieczór całe wydarzenie, a kibice liczą na to, że Polacy mocnym akcentem zaznaczą swoją obecność w ostatnich biegach sztafetowych.

  • 17.40 pięcioboistki wezmą udział w skoku w dal, przedostatniej konkurencji wieloboju
  • 17.55 rozpocznie się konkurs finałowy w skoku o tyczce kobiet
  • 18.38 o medale na dystansie 1500 metrów powalczą mężczyźni, być może z Kamilem Herzykiem
  • 18.52 w półfinałach 60 metrów przez płotki pań szansę ma Pia Skrzyszowska
  • 19.12 wyłonieni zostaną medaliści w skoku w dal mężczyzn
  • 19.22 odbędzie się ostateczna rywalizacja kobiet na 1500 metrów, ewentualnie z Klaudią Kazimierskiej
  • 19.38 panowie pobiegną w finale na 800 metrów, z możliwym startem Filipa Ostrowskiego i Macieja Wyderki
  • 19.53 finał biegu pań na 800 metrów może odbyć się z Anną Wielgosz i Julią Jaguścik
  • 20.03 zmagania pięcioboistek zwieńczy bieg na 800 metrów
  • 20.13 płotkarki powalczą o ostateczne pozycje na 60 metrów, potencjalnie z Pią Skrzyszowską
  • 20.26 odbędzie się wyczekiwany finał męskich sztafet 4x400 metrów
  • 20.47 mistrzostwa zakończy finałowa batalia żeńskich sztafet 4x400 metrów
