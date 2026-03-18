Halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu: Terminarz. Kiedy starty Polaków w Toruniu? Program startów

Przed nami Halowe Mistrzostwa Świata, które w tym roku odbędą się w Toruniu

Polacy powalczą o medale z najlepszymi lekkoatletami z całego świata

Zobacz terminarz startów na HMŚ w Toruniu. Kiedy startują Polacy?

HMŚ w Toruniu: Polacy powalczą o medale!

Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce w Toruniu ruszają z wysokiego C, a biało-czerwoni od pierwszego dnia staną przed szansą walki o medale. W centrum uwagi znajdzie się Maria Żodzik, która jako pierwsza z reprezentantów Polski wystąpi w finale i powalczy o miejsce na podium.

Już inauguracyjny dzień przyniesie występy aż 11 Polaków. Najważniejszym wydarzeniem sesji porannej będzie finał skoku wzwyż kobiet z udziałem Żodzik, wicemistrzyni świata z Tokio. Jej zadanie nie będzie jednak łatwe – konkurencja w tej specjalności należy do najmocniej obsadzonych w całych mistrzostwach. Na starcie pojawią się m.in. rekordzistka świata Jarosława Mahuczich, Australijki Nicola Olyslagers i Eleanor Patterson oraz będąca w znakomitej formie Angelina Topić. To właśnie w tym gronie powinny rozstrzygnąć się losy medali.

Wieczorem kibice będą mogli śledzić kolejne występy Polaków. O miejsce w finale biegu na 1500 metrów powalczą Klaudia Kazimierska i Kamil Herzyk. Tego dnia zaplanowano także finały pchnięcia kulą kobiet oraz trójskoku mężczyzn, jednak bez udziału biało-czerwonych.

23

Wiele dni elektryzujących emocji na HMŚ

Kolejne dni mistrzostw również zapowiadają się niezwykle interesująco. W sobotę do walki o medale mogą włączyć się m.in. płotkarz Jakub Szymański oraz sprinterka Ewa Swoboda. Z kolei niedziela przyniesie finały najważniejszych konkurencji, w tym biegu na 60 metrów przez płotki kobiet, gdzie o podium powalczy Pia Skrzyszowska. W programie znajdą się także finały biegów średnich, pięciobój kobiet oraz sztafety 4x400 metrów.

Toruń przez kilka dni będzie światowym centrum lekkoatletyki. Dla polskich kibiców to szansa, by zobaczyć swoich reprezentantów w walce o medale na najwyższym poziomie.

HMŚ w Toruniu: Kiedy startują Polacy? Terminarz

piątek, 20 marca

10.05 - 60 m, siedmiobój mężczyzn

10.20 - 60 m mężczyzn, eliminacje (Dominik Kopeć, Oliwer Wdowik)

10.53 - skok w dal, siedmiobój mężczyzn

11.08 - 400 m kobiet, eliminacje (Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)

11.39 - skok wzwyż kobiet, FINAŁ (Maria Żodzik)

12.01 - 400 m mężczyzn, eliminacje

12.51 - 800 m kobiet, eliminacje (Julia Jaguścik, Anna Wielgosz)

12.57 - pchnięcie kulą, siedmiobój mężczyzn

13.26 - 800 m mężczyzn, eliminacje (Filip Ostrowski, Maciej Wyderka)

----

18.10 - pchnięcie kulą kobiet, FINAŁ

18.16 - skok wzwyż, siedmiobój mężczyzn

18.22 - 1500 m kobiet, eliminacje (Klaudia Kazimierska)

18.54 - 1500 m mężczyzn, eliminacje (Kamil Herzyk)

19.35 - trójskok mężczyzn, FINAŁ

19.42 - 400 m kobiet, półfinał (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)

20.16 - 60 m mężczyzn, półfinał (ew. Dominik Kopeć, Oliwer Wdowik)

20.44 - 400 m mężczyzn, półfinał

21.22 - 60 m mężczyzn, FINAŁ (ew. Dominik Kopeć, Oliwer Wdowik)

sobota, 21 marca

10.05 - 60 m ppł, siedmiobój mężczyzn

10.20 - 60 m ppł, eliminacje (Damian Czykier, Jakub Szymański

11.05 - 60 m kobiet, eliminacje (Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

11.10 - skok o tyczce, siedmiobój mężczyzn

12.00 - 4x400 m mikst, FINAŁ (POLSKA)

12.15 - skok wzwyż mężczyzn, FINAŁ (Mateusz Kołodziejski)

12.22 - 800 m kobiet, półfinał (ew. Julia Jaguścik, Anna Wielgosz)

13.08 - 800 m mężczyzn, półfinał (ew. Filip Ostrowski, Maciej Wyderka)

---

18.25 - skok o tyczce mężczyzn, FINAŁ

18.34 - 400 m mężczyzn, FINAŁ

18.52 - 1000 m, siedmiobój mężczyzn, FINAŁ

19.04 - 3000 m kobiet, FINAŁ

19.22 - 3000 m mężczyzn, FINAŁ

19.38 - trójskok kobiet, FINAŁ

19.48 - 60 m ppł mężczyzn, półfinał (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)

20.14 - 60 m kobiet, półfinał (ew. Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

20.40 - 400 m kobiet, FINAŁ (ew. Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic)

21.02 - 60 m ppł mężczyzn, FINAŁ (ew. Damian Czykier, Jakub Szymański)

21.20 - 60 m kobiet, FINAŁ (ew. Magdalena Stefanowicz, Ewa Swoboda)

niedziela, 22 marca

10.05 - 60 m ppł, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

10.20 - skok w dal kobiet, FINAŁ (Anna Matuszewicz)

10.43 - skok wzwyż, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

10.48 - 4x400 m mężczyzn, eliminacje (POLSKA)

11.30 - pchnięcie kulą mężczyzn, FINAŁ (Konrad Bukowiecki)

12.05 - 4x400 m kobiet, eliminacje (POLSKA)

12.55 - 60 m ppł kobiet, eliminacje (Pia Skrzyszowska)

13.21 - pchnięcie kulą, pięciobój kobiet (Paulina Ligarska, Adrianna Sułek-Schubert)

---